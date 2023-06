First Vienna FC empfing am Sonntagnachmittag in der 30. und letzten Runde der ADMIRAL 2. Liga den SV Licht-Loidl Lafnitz. Die Vienna wollte die tolle Saison als Aufsteiger mit einem Sieg beenden, doch auch Lafnitz hatte noch drei Punkte am Plan. Detail: Für Vienna-Goalie Andreas Lukse gab es die Auszeichnung Torwart der Saison. Das half allerdings alles nichts, denn die Vienna kassierte eine 1:2-Heimniederlage. Und das obwohl man in Führung lag.

Daniel Gremsl sorgte für den Siegtreffer der Lafnitzer.

Vienna legt vor

Die Lafnitzer finden besser ins Spiel und setzen den Gegner unter Druck. Daniel Gremsl und Stefan Umjenovic finden auch gleich zwei Halbchancen vor, doch beide Male ist Goalie Lukse auf seinem Posten. Im Gegenzug ist es Marcel Tanzmayer für die Vienna, der es akrobatisch versucht, doch das Leder will nicht ins Tor - Lafnitz-Goalie Wabnig hält stark. In der 23. Minute jubeln schließlich die Gastgeber. Noah Steiner drückt das Leder nach schöner Vorlage von Bumbic per Kopf über die Linie. Mit der Führung im Rücken wollen die Heimischen nachlegen, woraus aber nichts wird.

Ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, wo niemand mehr mit einem zweiten Treffer vor der Pause rechnet, steht es 1:1. Jakob Knollmuller ist nach einer undurchsichtigen Situation, wo der Ball von einem Vienna-Spieler zum Lafnitzer weitergelenkt wird, zur Stelle. Die erste Halbzeit endet schließlich mit einer Chance für Viennas Itamar Noy, der aber nicht gut genug abschließt. Dann geht es in die Kabinen.

Vienna-Goalie Andreas Lukse wurde zum besten Torhüter der Saison gewählt.

Lafnitz dreht Spiel

In der zweiten Halbzeit startet Lafnitz stärker, will den Schwung vom Ende der ersten Halbzeit mitnehmen. Daraus wird aber nichts. In weiterer Folge nehmen beide Trainer Wechsel vor. In der 69. Minute ist es dann so weit. Daniel Gremsl versenkt das Leder für die Lafnitzer per Kopf zum 2:1 im Netz. Damit haben die Gäste aus der Steiermark das Spiel gedreht und die Vienna ist gefordert, wenn man die Heimniederlage noch abwenden will. Sie werfen alles nach vorne, doch es bleibt beim Sieg der Gäste. Nach etwas mehr als 90 Minuten pfeift der Schiedsrichter ab. Die Vienna beendet die Saison als Aufsteiger damit stark als Siebenter, Lafnitz auf Platz 8.

Unsere Herren belohnen sich zum Saisonabschluss leider nicht mit einem Sieg und verlieren gegen @svlafnitz mit 1:2! ⚽️🔚#ViennaFamily #comeonvienna #AdmiralLigaZwa pic.twitter.com/PqWx6CvP8d — First Vienna FC 1894 (@FirstViennaFC) June 4, 2023

ADMIRAL 2. Liga, Runde 30