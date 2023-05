Titelrennen versus Abstiegskampf. Die 29. und damit vorletzte Spielrunde der ADMIRAL 2. Liga stand unter konträren Vorzeichen. Der SK Rapid Wien II empfing den FC Blau Weiß Linz in Wien Hütteldorf. Beide Mannschaften sind zum Siegen verpflichtet. Die „Blau-Weißen" aus der Stahlstadt können sich dank Rapid-Sommer-Neuzugang Fally Mayulu knapp mit 0:1 durchsetzen und verschieben die Titelentscheidung damit um eine Woche nach hinten.

Fally Mayulu, in der nächsten Saison beim SK Rapid Wien unter Vertrag, erzielte das 1:0-Siegtor für den FC Blau-Weiß Linz und lässt die Oberösterreicher im Aufstiegsrennen weiter mitmischen.

Elferalarm und gute Tormöglichkeiten in der Anfangsphase

Die jungen Rapidler befinden sich aktuell auf dem 14. Tabellenrang und benötigen dringend Punkte im Abstiegskampf. Die Linzer sind in Wien-Hütteldorf auf Wiedergutmachung aus und wollen die Heimpleite gegen den SV Horn (0:1) vergessen machen, benötigen im Aufstiegsrennen aber auch Schützenhilfe der Amstettner in Graz.

Schon gleich zu Beginn der Partie merkte man, dass die Gäste etwas gut zu machen hatten. Zuvor scheiterte allerdings noch der Rapidler Fallmann in aussichtsreicher Position, dann kurze Aufregung. Im Duell mit Eggenfellner ging Seidl leicht zu Boden, der Schiedsrichter ahndete keinen Elfmeter. Zwei Minuten später zeichnete sich Orgler nach Kopfball von Ronivaldo aus.

Vor der Halbzeit dann noch einmal eine gute Möglichkeit für die jungen Rapidler. Der gut aufspielende Zivkovic probierte an der Strafraumkante. Keeper Schmid konnte parieren. Dann ein Kopfball von Dijakovic nach einem Eckball, Schmid war erneut zur Stelle. Torlos ging es in die Kabinen.

Blau-Weiß startete energisch in Halbzeit 2 - Mayulu mit Goldtor

Die Stahlstädter kamen gut aus der Halbzeit. Ein toller Steckpass von Seidl auf Mayulu, dann setzte er sich gegen zwei Gegenspieler durch und zimmert das Spielgerät in die linke untere Ecke.

Rapid II aber prompt mit der Ausgleichschance. Almir Oda bekam die Kugel am Sechzehner, sein Abschluss verfehlte das Tor aber knapp. In weiterer Spielfolge scheiterte Matthias Seidl zweimal in aussichtsreicher Position. In der Schlussphase die Linzer mit der Chance zur Entscheidung. Einen Schuss von Pirkl kann Orgler stark entschärfen. Dann Ronivaldo mit dem Kopfball, Orgler erneut mit einer Glanztat.

Der Titelkampf bleibt damit bis zur letzten Runde spannend. Der GAK weiterhin mit einem Zähler vor „Blau-Weiß".

29. Runde, ADMIRAL 2. LIGA

SK Rapid Wien II - FC Blau Weiß Linz 0:1 (0:0)

Freitag, 26. Mai, 19:15 Uhr, Allianz Stadion, Wien-Hütteldorf, Z.: 1.380 SR Daniel Pfister

SK Rapid II: Orgler - Fallmann (82. Demir), Holzhacker (78. Lang), Dijakovic, Eggenfellner, Sattlberger, Zivkovic (60. Savic), Wydra (60. Hedl), Oda (78. Softic), Bajlicz, Dursun. Trainer: Stefan Kulovits.

FC Blau Weiß Linz: Schmid - Strauss, Schösswendter, Mitrovic, Pirkl, Windhager (70. Gölles), Koch, M. Seidl (70. Mensah), Brandner (70. Krainz), Ronivaldo, Mayulu (80. Herrmann). Trainer: Gerald Scheiblehner.

Tor: 0:1 Mayulu (51., Assist Seidl).

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at und GEPA-ADMIRAL