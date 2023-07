Zittern! Das war am Freitagabend für den KSV 1919 in der ersten Runde des UNIQA ÖFB-Cups angesagt. Für den Klub aus der ADMIRAL 2. Liga hieß es gegen den Deutschlandsberger SC aus der Regionalliga Mitte Nachsitzen, und zwar bis ins Elfmeterschießen, wo man sogar zurücklag. Letztlich konnten sich die Obersteirer aber doch noch durchsetzen und steigen in die zweite Runde auf.

Kapfenberg-Coach Ibrakovic musste zittern.

Offener Schlagabtausch

Das Spiel ist über die gesamte Spielzeit völlig offen. Kapfenberg ist optisch überlegen, die Gastgeber spielen aber frech nach vorne und der Klassenunterschied ist über weite Strecken nicht zu merken. Die beste Gelegenheit hat Deutschlandsberg, indem Bernd Rindler in der 30. Minute nach einem Eckball die Latte trifft. Bei den Chancen der Kapfenberger ist DSC-Goalie Jonas Veit der Spielverderber.

Pech für den KSV

Im zweiten Durchgang haben die Kapfenberger Pech - der Ball geht nach einem Schuss an die Latte. Das Spiel geht in der Folge weiterhin Hin und Her. Aus dem Nichts und trotzdem nicht ganz unverdient in der 65. Minute dann plötzlich die Führung für die Profis aus Kapfenberg: Tobias Mandler bekommt den Ball und netzt perfekt nach Steilpass ein. Ist das schon die Entscheidung zugunsten des Favoriten? Die Deutschlandsberger werfen in der Schlussphase alles nach vorne. Und dann wird der Einsatz belohnt: Perfekte Flanke von links in die Mitte und Niko Tisaj trifft per Kopf zum Ausgleich (Minute 85). Damit geht es doch noch in die Verlängerung.

In der Verlängerung versuchen beide Teams die Entscheidung herbeizuführen, die besseren Chancen hat aber Deutschlandsberg, zwei Mal hält aber Richard Strebinger im Tor der Kapfenberger stark. Dann ist die Verlängerung vorbei und es geht ins Elferschießen.

Duric entscheidet Elferschießen

Zunächst treffen beide Teams ihre Elfmeter, ehe Jonas Veit im Tor der Deutschlandsberger hält. Damit führen die Mannen von Trainer Christoph Meier. Dann trifft Predanic aber die Latte und die Kapfenberger können durch Seidl ausgleichen. Dann treffen wieder beide Teams, ehe Mesaric für den DSC vergibt und der eingewechselte Duric den entscheidenden Elfer für die Falken verwandelt.

UNIQA ÖFB-Cup, Runde 1

Freitag, 21. Juli 2023, 19 Uhr, Koralmstadion, SR: Oliver Fluch

DSC - KSV 1919 6:7 n.E. (1:1)

DSC: Jonas Veit - Marko Hadzic, Claudio Lipp (K), Daniel Schroll, Andreas Fuchs (Weinberger), Bernd Rindler - Christian Degen, Jure Grubelnik (Weissenbrunner)- Niko Tisaj, Dean Slisko (Wildbacher), Marco Fuchshofer (Predanic)

KSV: Richard Strebinger, Meletios Miskovic, Matthias Puschl (K), Alexander Hofleitner (Seidl), Artur Murza (Duric), Lukas Walchhütter (Hassler), Nemanja Zikic (Graschi), Niklas Szerencsi, Christoph Pichorner, Luis Fernando Vásquez Díaz (Juslin N‘zi), Tobias Mandler (Heindl)

Tore: 0:1 Mandler (63.), 1:1 Tisaj (85.)

Gelbe Karten: Grubelnik, Degen, Tisaj bzw. Walchhütter, Seidl, Miskovic, Murza, Graschi, Puschl

Foto-Copyright: RIPU Sportfotos