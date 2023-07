Am Samstagabend kam es in der ersten Runde des UNIQA ÖFB-Cups zum Duell zwischen dem TUS Bad Gleichenberg und dem GAK 1902. Damit traf ein Klub aus der Regionalliga Mitte auf einen Vertreter der ADMIRAL 2. Liga. Die Gäste gingen als Favorit ins Spiel und wurden dieser Rolle auch gerecht. Man steigt mit einem 4:2-Sieg in die zweite Runde auf.

Michael Lang brachte seine Mannschaft gegen Gleichenberg mit dem 3:1 auf die Siegerstraße.

Blitzstart des Außenseiters

Dabei beginnt das Spiel ganz nach Wunsch der Thermenstädter. Nach einem wunderbar vorgetragenen Spielzug über die linke Seite herrscht reger Betrieb im Zentrum und der abgefälschte, wuchtige Rechtsschuss infolge der flachen Hereingabe von Sarac passt ins rechte obere Eck - Marco Sebastian Gantschnig ist der Unglücksrabe, denn er trifft ins eigene Tor. Die Rotjacken sind nicht wirklich geschockt, sondern wollen den schnellen Ausgleich. Es sollte auch nicht lange dauern, ehe die Grazer ausgleichen. Benjamin Rosenberger zieht in der zehnten Minute aus rund 25 Metern von halblinks ab und trifft ins lange Eck.

Kurz darauf drehen die Murstädter die Partie. Infolge einer starken Umschaltaktion über die linke Seite über Rosenberger herrscht Unordnung am Fünfmeterraum und Daniel Maderner staubt ab - im Stile seines Schwiegervaters Toni Polster. Doch das sollte es noch nicht sein in der ersten Halbzeit. Nach einem Konter der Elf von Trainer Gernot Messner über mehrere Stationen über links findet der Stanglpass den freistehenden Michael Lang am langen Eck - dieser legt sich das Spielgerät zurecht und vollstreckt staubtrocken. Damit steht es 3:1 und es ist für klare Fronten gesorgt. Kurz darauf schickt der Schiedsrichter die beiden Teams in die Pause.

Entscheidung fällt

Die zweite Halbzeit beginnt so wie der erste Abschnitt aufgehört hat, nämlich mit druckvollen Rotjacken. Nachdem zuvor schon Neuzugang Michael Cheukoua aus bester Einschuss-Position ein Luftloch schlägt, macht es Christian Lichtenberger kurz darauf besser und verwertet einen Chip von links volley hoch ins kurze Eck. Das dürfte wohl die Entscheidung sein.

Gleichenberg ist trotz des klaren Rückstandes weiterhin bemüht im Spiel nach vorne. Man setzt Nadelstiche, richtig gefährlich wird das Team von Trainer Peter Hochleitner aber nicht. Dann gelingt der Mannschaft um Ex-Kapfenberger Philipp Wendler aber doch der Anschlusstreffer. Der zuvor eingewechselte Sandro Schleich bekommt nach einem Angriff über die linke Seite den Ball, läuft damit in den Strafraum und schlenzt ihn in die lange Ecke - wunderschöner Treffer. Geht noch etwas für die Gleichenberger? Die Hochleitner-Mannschaft versucht noch einmal alles. Es bleibt aber dabei. Der Zweitligist gewinnt mit 4:2 und steigt in die zweite Runde auf.

UNIQA ÖFB-Cup, Runde 1

Samstag, 22. Juli 2023, 20:30 Uhr, Gleichenberg Arena, SR: Harald Lechner

Bad Gleichenberg - GAK 1902 2:4 (1:3)

Gleichenberg: Daniel Bartosch, Paul Sarac, Gregor Zelko, Maximilian Kohlfürst, Philipp Stuber Hamm , Nico Zürngast (Wien), Daniel Rossmann (K), Leon Sres, Patrick Wiesenhofer (Schleich) - Michael Krenn, Philipp Wendler

GAK: Christoph Nicht - Marco Sebastian Gantschnig, Michael Lang, Benjamin Rosenberger, Milos Jovicic (K) - Markus Rusek (Perchtold), Christian Lichtenberger (Oberleitner), Thorsten Schriebl, Paolo Jager (Peham) - Daniel Maderner (Eloshvili), Michael Cheukoua (Zaizen)

Tore: 1:0 Marco Sebastian Gantschnig (2. - ET), 1:1 Benjamin Rosenberger (10.), 1:2 Daniel Maderner (31.), 1:3 Michael Lang (40.), 1:4 Christian Lichtenberger (48.), 2:4 Sandro Schleich (79.)

Gelbe Karten: Krenn, Kohlfürst bzw. Cheukoua, Jager

