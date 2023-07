Die SPG WSC Hogo Hertha/FC Wels kann gegen die SV Guntamatic Ried in der 1. Runde des UNIQA ÖFB Cup lange von der Sensation träumen, am Ende setzt sich der ADMIRAL 2. Ligist und letztjährige ADMIRAL Bundesligist aber mit 3:1 durch und dreht wie beim Duell im vergangenen Herbst in Runde 2 auch diesmal nach Rückstand die Pokal-Partie. Marinsek, Lutovac und Diomande scoren für den Vorjahres-Cup-Halbfinalisten, der damit in die 2. Runde einzieht.

Hertha Wels mit der Führung

Bereits in der 8. Spielminute hat der Außenseiter aus der Regionalliga Mitte die erste gute Chance zur Führung. Gentian Lafiti hat an der Strafraumgrenze etwas zu viel Platz, kommt frei zum Abschluss - der Ball landet aber links neben dem Tor. Wenig später muss die SV Ried - ohne Kapitän Ziegl, der verletzungsbedingt fehlt - erstmals wechseln: Schmerböck verlässt den Platz angeschlagen, Schendl ersetzt ihn (12.).

Weiter machen die Welser auf heimischem Boden Druck - und gehen in Führung. Nach einem Handspiel eines Rieders im Sechzehner zeigt Schiedsrichter Grobelnik auf den Punkt, Erol Zümrüt lässt sich die Chance nicht entgehen und verwandelt zum 1:0 (16.).

Erst spät in der ersten Hälfte taut auch die Rieder Offensive auf. Eine Hereingabe von Pomer findet aber im Zentrum keinen Abnehmer (29.), Wels-Torhüter Indir Duna ist in Minute 38 bei einem Torschuss zur Stelle. Zwei Minuten später kann sich Duna erneut auszeichnen: Nik Marinsek wird per Pass in die Spitze gesucht und gefunden, steht alleine vor dem Tor - Duna kann aber zur Ecke parieren (40.).

SV Ried dreht die Partie

Nach dem Seitenwechsel tritt Zweitligist Ried deutlich besser auf. Pomer verpasst zwar zunächst den Ausgleich (69.), Marinsek trifft nur wenig später aber per Strafstoß zum 1:1 (71.). Und die Rieder sorgen in Minute 72 für den Doppelschlag, drehen die Partie - der eingewechselte Aleksandar Lutovac verwertet nach einer Umschaltsituation alleine gegen Keeper Duna zum 1:2.

In der 89. Spielminute hat Wels durch Mesa zwar noch die Chance, sich in die Verlängerung zu retten, dieser verpasst den Ball nach einer Flanke aber. So sind es die Innviertler, die stattdessen einen Welser Fehlpass eiskalt ausnützen, Diomande trifft in der siebten Minute der Nachspielzeit noch zum 1:3-Endstand.

Die SV Ried kann somit einen 0:1-Pausenrückstand noch drehen, gewinnt mit 3:1 in Wels und zieht in die zweite Cup-Runde ein.

Ried schaltet Wels im UNIQA ÖFB Cup aus und zieht in die zweite Runde ein ⚫🟢#svried #seit1912 #desismeiverein #gemeinsamneudurchstarten pic.twitter.com/bARZGmQ0bX — SV Ried 1912 (@svried1912) July 22, 2023

UNIQA ÖFB Cup, 1. Runde

SPG WSC Hogo Hertha/FC Wels - SV Guntamatic Ried 1:0 (1:3)

Samstag, 22.07.2023, HUBER Arena, 2028 Zuschauer, SR Gerhard Grobelnik

Torfolge: 1:0 Erol Zümrüt (16./Elfmeter), 1:1 Nik Marinsek (71./Elfmeter), 1:2 Aleksandar Lutovac (72.), 1:3 Gontie junior Diomande (90./+7)

Gelbe Karten: 28. Schwaighofer, 50. Mares, 67. Huber, 90./+2 Plojer bzw. 29. Havenaar, 79. Wohlmuth, 80. Schendl, 86. Lutovac

Wels: Duna - Camara (46. Mares), Birglehner, Zümrüt, Cirkic (63. Huber), Gasperlmair, Mislov, Cirkovic (74. Plojer), Oberwinkler, Schwaighofer (46. Mayr), Latifi (46. Mesa)

SV Ried: Leitner - Havenaar, Gragger, Wohlmuth, Malic, Marinsek, Pomer, Madritsch (63. Mayer), Stosic (63. Diomande), Grosse (63. Lutovac), Schmerböck (12. Schendl)

Zum Live-Ticker: SPG WSC Hogo Hertha/FC Wels - SV Guntamatic Ried

Fotocredits: Harald Dostal/sport-bilder.at