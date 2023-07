Wie hat der GAK 1902 den beim Herzschlag-Finale in der letzten Runde der vergangenen Saison hauchdünn verpassten ADMIRAL Bundesliga-Aufstieg weggesteckt, war die vorherrschende Frage zum Auftakt der neuen ADMIRAL 2. Liga-Saison? Die Antwort: Mit einem ungefährdeten 3:0-Heimsieg und sehenswerten Toren gegen den Vorjahres-Sechsten SKU Ertl-Glas Amstetten. Gelungener Auftakt vor 2.745 Zuschauern für den Vizemeister, der auch in dieser Saison Aufstiegs-Ambitionen hegen und einer der Top-Aspiranten mit - allen vorran dem SKN St. Pölten und der SV Guntamatic Ried - sein dürfte.

Setzten mit dem 3:0-Heimerfolg gegen die Amstettener zum Auftakt ein klares Statement: Die Rotjacken aus Graz!

Beide Klubs mit erfolgreicher Generalprobe im ÖFB-Cup

Vor 2 Monaten gewann der GAK 1902 Ende Mai in Runde 29 gegen die Niederösterreicher souverän mit 3:0 (0:0), nachdem das Hinspiel in Amstetten am 28. Oktober noch 2:2 endete. Beide Teams hatten ihre erste Pflichtaufgabe mit Runde 1 im Uniqa-ÖFB-Cup erfolgreich erledigt. Während der GAK 1902 überzeugend mit 4:2 in Bad Gleichenberg siegte, hatten die Amstettener beim 3:2 auswärts beim Kremser SC etwas mehr Mühe.

Auch in der Merkur Arena sahen sich die Niederösterreicher zunächst erstmal in der eigenen Hälfte gegen die von Beginn im Offensiv-Modus präsentierenden Rotjacken. Die bei anfangs noch strahlendem Sonnenschein an diesem letzten Juli-Freitagabend auch das vermeintliche Premieren-Tor der neuen 2. Liga-Saison bejubelten. Doch Neuzugang Daniel Maderner traf nach einem Cornerball per Handspiel ins Netz und sah daraufhin zurecht auch die Gelbe Karte (6.).

Doppelschlag mit Schönheitspreis für Rotjacken

Doch die neuformierte Mannschaft der Gastgeber blieb dran und belohnte sich für ihr frühes Engagement per Doppelschlag. Zunächst war der nächste Neuzugang des GAK 1902, der übrigens 2.500 Dauerkarten im Sommer absetzte und sich über 25% Neu-Mitglieder erfreut, zur Stelle: Michael Cheukoua! Der 26-jährige Kameruner kam von ADMIRAL Bundesligist SC Austria Lustenau und nach einer Hereingabe von rechts durch den gebürtigen Grazer Michael Lang an der hinteren Stange zu seinem Debüt-Tor für den Vizemeister (23.).

Kurz danach folgte ein sehenswerter Treffer nach einstudierter Freistoß-Variante im Jahr nach Standardspezialist Michael Liendl (Karriereende): Thorsten Schriebl zirkelte die Kugel mit dem rechten Innenrist diagonal in den 16-er, wo Milos Jovicic halblinks mit dem rechten Fuß per Volley zum 2:0 vollendete (25.).

Nach einer maßgerechten Linksflanke von Benjamin Rosenberger verfehlte Daniel Maderner per Direktabnahme aus sieben Metern mit rechts knapp die rechte Stange (39.). Nah dran am 3:0 war kurz darauf auch Michael Cheukoua, der das GAK-Spiel sichtlich belebt und mit einer feiner Körpertäuschung die Amstettener Abwehr düpierte, um mit seinem Linksschuss knapp links das Gäste-Gehäuse zu verfehlen. Somit begaben sich bei mittlerweile bewölktem Himmel beide Teams mit einem 2:0-Pausenstand in die Kabinen.

Nach Wiederbeginn prolongierten die Messner-Mannen sogleich ihr Torchancenplus, doch verzog Routinier Rusek in Rückenlage aus 14 Metern per Linksschuss nach Maderner-Zuspiel - drüber (50.).

Markus Rusek, der unmittelbar nach der Pause mit einem Linksschuss aus 14 Metern über das Gäste-Gehäuse zielte, und der GAK 1902 feiern einen Auftakt nach Maß und siegten verdient über den Vorjahres-Sechsten SKU Amstetten.

"Lichtstrahl" Lichtenberger - Maßarbeit zum 3:0

Besser machte es Christian Lichtenberger, der mit seinem platzierten Linksschuss aus 18 Metern Maßarbeit betrieb - die Kugel passte ins rechte Eck, da konnte sich SKU-Schlussmann Scherf noch so lang machen, die 1,86 Meter des 20-jährigen ÖFB-U21-Teamtorhüters reichten nicht aus (58.). Der GAK 1902 kontrollierte weiter das Spielgeschehen und Michael Cheukoua bat zum "Tanz". Der Kameruner war nicht zu stoppen, nahm einen feinen Pass aus der Tiefe von seinem kongenialen Sturmpartner Daniel Maderner auf, um sich dann halblinks im Gäste-Strafraum mit einem feinen Haken Freiraum zu verschaffen und den Ball aus der Drehung mit rechts an die linke Stange zu setzen (74.).

Somit blieb es 2 Monate nach dem erneuten Aufeinander-Treffer beim gleichen Resultat, kassierten die Niederöstereicher wieder eine 0:3-Niederlage beim GAK 1902.

In Runde 2 gegen Vorarlberger Vereine

In Runde 2 gastiert der GAK 1902 am nächsten Freitag an jener Stätte (Stadion Birkenwiese), wo die Rotjacken am letzten Spieltag der Saison 2022/23 den BL-Aufstieg verpassten: Beim FC Dornbirn 1913 (Freitag, 18:10 Uhr). Da ist also noch eine Rechnung Auch die Mostviertler bekommen es am mit einem Klub aus Vorarlberg zu tun und empfangen im einzigen Samstagspiel Aufsteiger SW Bregenz (20 Uhr).

ADMIRAL 2. Liga, 1. Runde

Freitag, 28. Juli 2023, 17:45 Uhr, Merkur Arena, Z: 2.745 SR: Arnes Talic

GAK 1902 vs. SKU Ertl Glas Amstetten 3:0 (2:0)

GAK 1902 (4-4-2: Meierhofer - M. Lang, Jovicic (K), Gantschnig, Rosenberger, Milos Jovicic (K) - Jager (67. Schiestl), Schriebl (85. Köchl), Lichtenberger (80. Zaizen), Rusek (80. Perchtold) - Maderner, Cheukoua (85. Eloshvili). Trainer: Gernot Messner.

SKU Amstetten (4-2-3-1): Scherf - Offenthaler, Dirnberger, Stark (K), Kurt - Hahn, Rosenbichler (72. Apollonio) - Mayer (62. Sulzner), B. Yilmaz (82. Kapsamer), Weixelbraun (72. Pellegrini) - Monsberger (72. Koppensteiner). Trainer: Jochen Fallmann.

Torfolge: 1:0 Cheukoua (25., Assist M. Lang), 2:0 Jovicic (27., Schriebl), 3:0 Lichtenberger (58., Jager).

Gelbe Karten: Maderner (6., Unsportlichkeit), Cheukoua (84., Foulspiel)/ Sulzner (24., Foulspiel), B. Yilmaz (78., Foulspiel)

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL und RiPu