Die Rückkehr von SW Bregenz in den Profifußball gelingt nach Wunsch. Gegen den First Vienna FC 1894 feiern die Bodenseestädter am 1.Spieltag der Admiral 2. Liga einen verdienten 2:0-Erfolg. Bereits in der Anfangsphase bringen Tamas Herbaly und Jannik Wanner die Schwarz-Weißen auf die Siegerstraße, von der Vienna kommt über 90 Minuten hinweg zu wenig.

Bregenzer Traumstart

Für Aufsteiger SW Bregenz beginnt die Rückkehr in den Profifußball denkbar gut. Bereits in der achten Spielminute geht die Elf von Trainer Andreas Heraf in Führung. Einen Schuss aus der Distanz lässt Vienna-Keeper Andreas Lukse zentral nach vorne prallen, Tamas Herbaly zeigt sich in weiterer Folge eiskalt und versenkt den Ball zum 1:0 im langen Eck.

Für die Vienna kommt es noch bitterer - denn Bregenz schlägt nur kurz darauf ein zweites Mal zu. Ein langer Ball in die Offensive wird per Kopf auf halblinks verlängert, dort nimmt sich Jannik Wanner den Ball herunter, verwertet den Ball anschließend direkt volley - für Lukse gibt es nichts zu halten, der Ball schlägt zum 2:0 im Netz ein (11.). Mit der komfortablen Führung im Rücken verlässt sich Bregenz in weiterer Folge auf die kompakte Defensiv-Formation, versucht aus Umschaltsituationen Kapital zu schlagen.

Bei einsetzendem Starkregen wird die Vienna etwas stärker, gefährlich wird die Vienna hingegen nicht, Luxbacher taucht zwar einmal vor dem Tor auf, kommt aber nicht zum Abschluss (18). Bei Bregenz muss Adriel verletzt vom Platz, er wird von Patrick Obermüller ersetzt (31.). Kurz vor der Pause bekommt Bregenz noch einen Freistoß von der Strafraumgrenze - Lukse hält aber sich gegen Wanner (42.).

Ungefährliche Vienna, Bregenz mit Chancen

Auch nach der Pause hat Bregenz die Partie gut im Griff, kann sich durch ein gutes Stellungsspiel auszeichnen. Von der Vienna kommt weiterhin zu wenig. Bregenz hingegen hat weiter gute Möglichkeiten, den Sack zuzumachen - auch, obwohl der Torschütze zum 1:0, Tamas Herbaly, angeschlagen ausgewechselt werden muss.

So versucht es Lukas Brückler aus der Drehung, sein Schuss geht aber knapp am langen Eck vorbei (59.). Der umtriebige Wanner verzieht ebenfalls knapp (82.), nach einem tollen Solo fehlen auch Slobodan Mihajlovic nur wenige Zentimeter auf das 3:0 (84.).

Es bleibt somit beim 2:0-Erfolg der Bregenzer, die ihre Rückkehr in den Profifußball mit verdienten drei Punkten feiern können. Die Vienna hingegen muss zum Saisonstart ohne Zählbares die Heimreise antreten.

Bittere Auswärtsniederlage zum Auftakt der #AdmiralLigaZwa für unsere Vienna. Abhaken - nächste Woche gehts weiter! 💙💛 #comeonevienna #ViennaFamily pic.twitter.com/LioiTzz5Tq — First Vienna FC 1894 (@FirstViennaFC) July 28, 2023

Admiral 2. Liga, 1. Runde

SW Bregenz - First Vienna FC 1894 - 2:0 (2:0)

Bregenz, ImmoAgentur Stadion, 1800 Zuschauer, SR Jakob Semler

Torfolge: 1:0 Tamas Herbaly (8.), 2:0 Jannik Wanner (11.).

SW Bregenz: Flückinger - Martinovic, Barada, Matheus Lins, Prirsch, Dodig, Herbaly (57. Brückler), Gabryel, Satin (83. Ricardo), Adriel (31. Obermüller), Wanner (82. Mihajlovic)

First Vienna FC 1894: Lukse - Luxbacher (85. Kitenge), Steiner, Peham, Bumbic, Tanzmayr, Omerovic, Kreuzhuber, Wunsch (90./+2 Huskovic=, Abazovic, Edelhofer (45./+1 Monschein)

Fotocredits: GEPA/ADMIRAL