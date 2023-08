Nach der 3. Rd. der ADMIRAL 2. Liga hält Aufsteiger DSV Leoben noch immer beim Punktemaximum. Beim Heimspiel am gestrigen Sonntagvormittag am gut besuchten Monte Schlacko rang man den SKU Ertl Glas Amstetten dank eines Treffers von Thomas Hirschhofer nieder und übernimmt damit die Tabellenführung.

Leoben startet furios - Zwei Topchancen

Der DSV Leoben fand auch gleich die erste Möglichkeit vor, nach einem Einwurf von der linken Seite, kam der Ball zu Hirschhofer, im Rutschen verzog er die Kugel nur knapp. Dann wurde es richtig gefährlich. Amoah ging mit viel Tempo über rechts, sein Stanglpass entging allen Amstettner und fand Maier, der allerdings den Ball zu zentral auf Scherf schoss. Im Nachschuss traf Apollonio nur die Latte. Die Amstettner strahlten bei einem Kopfball von Marco Stark erstmals Torgefahr aus.

Die bis dato punktelosen Mostviertler dann von Beginn der zweiten Halbzeit besser im Spiel. Yilmaz prüfte Pelko per Distanschuss, der das Leder sehenswert parierte. Auch den darauffolgenden Eckball verteidigten die Leobner gut weg.

Dank Hirschhofers Goldtor nächster Leobner Sieg

Nach 57 Spielminuten sollte es dann zum ersten Treffer kommen. Nach einem Eckball kam das Spielgerät zu Thomas Hirschhofer, der etwa am Fünfer richtig stand und die Kugel ins Netz bugsierte.

Pelko sichert 3. Sieg im 3. Spiel

Eine Flanke von Monsberger konnte Weixelbraun nicht in ein Tor ummünzen. Dann ergaben sich immer mehr Räume für die Steirer. Amoah ließ eine weitere Chance aus. In der Schlusssequenz dann wieder Amstetten mit einer richtig guten Ausgleichschance. Weixelbraun setzte einen wuchtigen Kopfball aber zu zentral. Pelko war zur Stelle. Auf Seiten der Leobner nochmals John Lema mit dem Abschluss.

Die letzte Riesenchance zum Ausgleich hatte Koppensteiner, der den Ball per Volley aber über das Tor setzte.

Was bleibt von der Partie am Monte Schlacko. Der DSV Leoben präsentiert sich als Pendant zum SKU Amstetten, wird bis zumindest nächste Woche von der Tabellenspitze lachen. Die Mostviertler dagegen verweilen nach drei Spieltagen noch immer punktelos am letzten Platz der Tabelle.

ADMIRAL 2. Liga, 3. Spielrunde

DSV Leoben - SKU Amstetten 1:0 (0:0)

Sonntag, 14. August, 10:30 Uhr, Monte Schlacko Arena, Z.: 1.700, SR Harald Lechner.

Startelf DSV Leoben: Pelko, Weberbauer, Wild, Umjenovic, Turi, Amoah, Pichler, Horvat, Friesenbichler, Hirschhofer, Maier. Trainer: Carsten Jancker

Startelf SKU Amstetten: Scherf, Tomka, Kurt, Offenthaler, Apollonio, Stark, Hahn, Yilmaz, Owusu, Starkl, Pellegrini. Trainer: Jochen Fallmann.

Tor: 1:0 Hirschhofer (58.)

Gelbe Karten: Owusu (21.), Apollonio (71.), Koppensteiner (84.)

Liveticker: DSV Leoben - SKU Amstetten

Fotocredit: Richard Purgstaller