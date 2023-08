In der 3. Rd der ADMIRAL 2. Liga traf der SW Bregenz im heimischen ImmoAgentur Stadion auf den Kapfenberger SV. Die furiose Profifußball-Rückkehr des Aufsteigers aus dem westlichsten Bundesland Österreichs erfährt mit der 0:2 Heim-Niederlage gegen die „Falken" , die mit ihrer defensiven Spielweise den SW Bregenz am falschen Fuß erwischten, einen ersten Dämpfer. Der KSV freut sich über den ersten vollen Erfolg in der neuen Saison.

Die Rückkehr der Bregenzer in den Profifußball ist mit zwei Siegen zum Auftakt ist mehr als gelungen. Gegen den KSV musste man sich allerdings auf ein anderes Spielgeschehen einstellen, die zuletzt daheim gegen den FAC den ersten Punktgewinn in der neuen Saison holten.

SW Bregenz spielbestimmend - KSV dank Puschl in Führung

Die Steirer überließen den Hausherren das Spielgerät und warteten auf Umschaltmomente. Und die sollten in der chancenarmen Partie immer wieder kommen. Puschl wurde bei einem Dribbling nicht bedrängt und fasste sich mit dem linken Fuß ein Herz aus der Distanz, der Ball wurde für Flückiger unhaltbar abgefälscht. Für die „Falken" lief damit alles nach Spielplan. Sie standen defensiv in ihrer Fünferkette sehr gut, der SWB fand kein Durchkommen. Zur Pause stand es 0:1.

Andreas Heraf reagierte zur Halbzeit und tauschte gleich dreifach. Das brachte etwas mehr Wind in die Offensive. Ricardo kam zu einer gut brauchbaren Chance, Strebinger aber zur Stelle. Auf der anderen Seite setzte Lucho einen Kopfball über das Tor. Dann lief Puschl von der linken Seite auf das Tor, die Abwehr der Bregenzer klärte zum Eckball. Dann Puschl mit der Möglichkeit, die zum Eckball geklärt wurde. Prompt auf der Gegenseite, Obermüller mit dem weiten Ball in den Strafraum, über Umwege kam der Ball zu Ricardo, Strebinger konnte sich per Fußabwehr auszeichnen. Der nächste Abschluss von Gabryel nach einem Einwurf von Obermüller, fiel zu schwach aus, Strebinger war abermals zur Stelle.

Miskovic tankt sich mit Sololauf und Portion Glück zum 0:2

Der SWB wurde immer stärker, die „Falken" wehrten sich mit allen Mitteln. Nach vorne war der KSV immer für Nadelstiche gut, Tiba mit einem guten Abschluss von der rechten Seite, Flückiger musste zweimal zugreifen, um den Ball zu sichern. Dann ein Kraftakt von Miskovic, der sich in den Strafraum tankte und dann den Ball über Flückiger per Mithilfe von Lins über den Flückiger hob, der Ball landete im langen Eck. Ein schwerer Schlag für die Heraf-Elf, die nun zumindest zwei Tore für einen Punktgewinn benötigten.

Ein Satin-Freistoß brachte nichts ein, zudem flogen die Flanken der Bregenzer zumeist ungenau in den Sechzehner, sodass sich kein Abnehmer fand. Der KSV feiert den ersten Dreier in der neuen Spielsaison und rückt zwischenzeitich auf Platz 7 vor. Der SW Bregenz rutscht trotz der Niederlage in der Tabelle nicht ab.

KSV-Trainer Abdulah Ibrakovic stellte seine Mannen beim 0:2 Auswärtserfolg gegen Aufsteiger SW Bregenz hervorragend ein. Für die Hausherren gab es gegen die „Falken" kein Durchkommen.

ADMIRAL 2. Liga, 3. Spielrunde

SW Bregenz - Kapfenberger SV 0:2 (0:1)

Samstag, 12. August, 14:30 Uhr, ImmoAgentur Stadion - Bregenz, SR Dominik Schilcher

SW Bregenz (4-1-4-1): Flückiger - Martinovic (46. Favali), Barada, Lins, Obermüller (77. Joao Luiz) - Dodig (46. Ricardo)- Satin, Gabryel, Prirsch (46. Mihajlovic), Wanner - Brückler. Trainer: Andreas Heraf.

KSV (5-3-2): Strebinger - Seidl, Lucho (86. Hassler), Heindl, Szerencsi, Mandler - Thalyson (74. Murza) , Walchhütter, Miskovic - Puschl (90+3. Djuric), Tiba. Trainer: Abdulah Ibrakovic

Torfolge: 0:1 Puschl (33.), 0:2 Miskovic (77.)

Gelbe Karten: Lucho (6.), Dodig (15.), Barada (50.), Gabryel (59.), Flückiger (60.), Walchhütter (61.), Joao Luiz (86.)

Zum Liveticker: SWB - KSV

Fotocredit: GEPA/ADMIRAL