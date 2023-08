Der GAK 1902 empfing am Freitagabend in der vierten Runde der ADMIRAL 2. Liga den SK Sturm Graz II. Damit stand ein Grazer Derby auf dem Programm. Die Gastgeber gingen mit ordentlich Selbstvertrauen ins Spiel, konnten sie doch die bisherigen drei Saisonspiele für sich entscheiden. Bei dieser weißen Weste blieb es auch, denn die Rotjacken konnten sich durchsetzen, und zwar mit 1:0. Damit stehen die Rotjacken bei starken vier Siegen aus vier Spielen und führen die Tabelle an.

Roter Jubel im Derby gegen Sturms Zweier.

Führung Augenblicke vor dem Pausenpfiff

Die Gastgeber sind von Beginn an das bessere Team und setzen den Gegner unter Druck. Es gibt auch gleich eine Cornerserie, die aber nicht zum Erfolg führt. Sturm tut sich noch etwas schwer im Spiel nach vorne, auch wenn sich die Mannen von Trainer Hösele viel vorgenommen hatten. Dann beinahe ein Eigentor des GAK: Michael Lang prüft nach einem Stangler von rechts seinen Keeper, der einen starken Reflex zeigt. Das Spiel plätschert dann dahin, die Hausherren sind zwar dominant, richtig zwingend werden die Heimischen aber nicht. Als schon niemand mehr mit einem Treffer vor der Pause rechnet, steht es plötzlich 1:0 für die Messner-Truppe: Nach einer starken Ecke von links von Thorsten Schriebl steigt Innenverteidiger Marco Sebastian Gantschnig am höchsten und köpfelt die Kugel platziert ins lange rechte Eck. Dann geht es in die Kabinen.

Jungblackies mit Risiko

Im zweiten Durchgang riskieren die Jungblackies mehr und setzen den Gegner gehörig unter Druck. Man will hier schnell den Ausgleich erzielen, es bleibt aber beim 1:0 für den GAK. Das Spiel ist inzwischen sehr zerfahren. Die Hausherren fordern nach etwas mehr als 70 Minuten nach einem möglichen Handspiel von Gabriel Haider vehement einen Strafstoß, der Schiedsrichter lässt jedoch weiterlaufen. Er bestätigt somit seine gute Leistung, das war nämlich kein Elfmeter. GAKs Maderner schließt nach einem Haken ab, der Versuch ist jedoch zu unplatziert. Sturms Amady Camara versucht

Der GAK spielt indes auf Konter, während Sturm immer mehr riskiert. GAK-Kicker Zaizen gleich nach seiner Einwechslung mit einer Torchance, sein Schuss außerhalb der Box ins rechte Eck wird nach vorne gefaustet. Der GAK auch in Hälfte zwei mit den besseren Möglichkeiten, sie sind am 2:0 näher dran als Sturm am Ausgleich. Die Hausherren müssen die letzten Minuten dann mit zehn Mann auskommen, nachdem Lang Gelb-Rot sieht - damit ist er für das Spiel nächste Woche auswärts gegen Lafnitz gesperrt. Das Spiel endet mit einem spektakulären Fallrückzieher von Schopp - der akrobatische Versuch an der Strafraumgrenze geht aber drüber, ehe der Unparteiische abpfeift.

ADMIRAL 2. Liga, 4. Runde

Freitag, 18. August 2023, 20:30 Uhr, Merkur Arena, Z: 4.062, SR: Safak Barmaksiz

GAK 1902 vs. Sturm Graz II 1:0 (1:0)

GAK 1902 (4-4-2): Meierhofer (TW) - Gantschnig, Lang, Rosenberger (Kochl), Jovicic - Lichtenberger (Rusek, 67.), Perchtold (K) (Zaizen, 82.), Schriebl, Jager - Maderner (Eloshvili, 87.), Cheukoua. Trainer: Gernot Messner.

Sturm Graz II (3-5-2): Bignetti (TW) - Haider, Grube (K), Schopp - Karner, Ilic, Amreich, Löcker, Stückler - Kiedl, Fuseini (Camara, 46.) Trainer: Thomas Hösele

Tor: 1:0 Gantschnig (45.)

Gelbe Karten: Ilic (50.), Cheukoua (56.) bzw. Amreich (12.), Löcker (25.), Schopp (58.), Haider (64.)

Gelb-Rote Karte: Lang (89.)

Fotocredit: GEPA Admiral