Im finalen Sonntagspiel der 4. Runde in der ADMIRAL 2. Liga gastierte Aufstiegs-Kandidat SKN St. Pölten beim KSV 1919. Während die Kapfenberger den Rückenwind aus dem Sieg in Bregenz mitnehmen wollten, galt es für die Niederösterreicher sich für die 0:1-Heimpleite gegen den FC Liefering zu rehabilitieren. Was eindrucksvoll gelang. Mit 3:0 stutzten die Wölfe die Falken und feierten im 2. Auswärtsspiel den 2. Sieg in der Fremde, beide in der Steiermark. Der Ex-Hartberger und Torjäger-Routinier Tadic brachte die Gäste früh auf die Siegerstraße (10.)., Dombaxi legte nach (27.), Gschweidl besorgte den Endstand (63.)

Unrühmlicher Höhepunkt eines gebrauchten Sonntagmittags für die Kapfenberger: Tiba (r.) wurde wegen wiederholten Foulspiels in der Schlussviertelstunde vom Platz gestellt. Zu diesem Zeitpunkt war die Partie allerdings schon längst für Torhüter Franz Stolz - der gebürtige Steirer blieb zum 2. Mal in dieser Saison ohne Gegentor - und den SKN St. Pölten entschieden.

Ex-Bundesliga-Routiniers scoren - Ausschluß für KSV-Akteur Tiba

Damit feiert der SKN St. Pölten im 4. Spiel den dritten Dreier und ist erster Verfolger des bisher mit blütenweißer Weste vom Tabellenthron grüßenden GAK 1902 (4 Spiele = 4 Siege).

Die Kapfenberger kassierten ihre zweite Saison-Niederlage, die erste im Franz-Fekete-Stadion, und spielten in der Schlussviertelstunde obendrein zu Zehnt. Der bereits mit gelb vorbelastete Samuel Ethor Ferreira Guedes - kurz Tiba - begang ein völlig unnötiges Foul, worauf Schiedsrichter Florian Jäger die Ampelkarte zog (79.).

Zum Spielverlauf und den Toren: Die Niederösterreicher legten furios los. Nachdem Marcel Ritzmaier mit seinem fulminanten 25-Meter-Schuss noch an der Querlatte scheiterte (7.), traf Dario Tadic wenig später zur frühen Gäste-Führung nach einem sehenswert vorgetragenen Angriff (9.). Marc Stendera mit einer gefühlvollen Hereingabe auf Bernd Gschweidl, der Übersicht bewahrte und für Dario Tadic auflegte. Der Rest war Formsache vom 33-jährigen Ex-Hartberger - 0:1.

Mitte der 1. Halbzeit erhöhten die Wölfe auf 2:0, unter gütiger Mithilfe der Kapfenberger Hintermannschaft. Ein Chipball in den 16-er vermochte Niklas Szerencsi nicht entscheidend zu klären, sodass die Kugel über Umwege und Andree Neumayer beim Ex-Steyrer Dombaxi landete, der den 2:0-Halbzeitstand für den SKN besorgte (27.).

Nach dem Seitenwechsel machte Bernd Gschweidl endgültig nach rund einer Spielstunde alles klar. Der Assistgeber vom ersten St. Pöltener Treffer verwertete einen halbhohen Flankenball von Marc Stendera perfekt zum 3:0-Endstand zugunsten der Gäste (62.). Der SKN St. Pölten ist mit dem verdienten, zweiten Auswärtssieg nach 4 Runden punktgleich vor Aufsteiger DSV Leoben der erste Verfolger des GAK 1902. Der KSV 1919 hat als Tabellen-12. weiter 4 Punkte. ADMIRAL 2. Liga, 4. Runde

Sonntag, 20.08.2023, 12:30 Uhr, Franz-Fekete-Stadion, Z: 500; SR: Florian Jäger.

KSV 1919 vs. SKN St. Pölten 0:3 (0:2)

KSV 1919: Richard Strebinger - Niklas Szerencsi (46. Philipp Wippel), Philipp Seidl (78. Yao Olivier Juslin N'zi), Christoph Pichorner, Luis Fernando Vásquez Díaz (46. Sebastian Leimhofer), Tobias Mandler, David Heindl - Meletios Miskovic, Thalyson Do Nascimento Coimbra (78. Luca Hassler) - Matthias Puschl (K, 55. Artur Murza), Samuel Ethor Ferreira Guedes. Trainer: Mag. Abdulah Ibrakovic.

SKN St. Pölten: Franz Valentin Stolz - Stefan Thesker, Christian Ramsebner (K), Dirk Delfin Carlson, Julian Keiblinger (66. Kevin Monzialo), Gerhard Mena Dombaxi - Andree Neumayer, Marc Stendera (66. Christoph Messerer) - Bernd Gschweidl (66. Din Barlov), Marcel Ritzmaier (78. Daniel Schütz), Dario Tadic (88. Rio Nitta). Trainer: Emanuel Pogatetz.

Torfolge: 0:1 Tadic (10.), 0:2 Dombaxi (27.), 0:3 B. Gschweidl (63.).

Gelbe Karten: Puschl (50.), Mandler (70.), Miskovic (85.) / Keiblinger (56.)

Gelb-Rot: Samuel Ethor Ferreira Guedes, kurz: Tiba (80., wiederholtes Foulspiel), KSV-Trainer Adulah Ibrakovic (86., wiederholte SR-Kritik)

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL