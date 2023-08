Der SV Stripfing empfing am Freitagabend in der 5. Runde der ADMIRAL 2. Liga den SV Horn. Damit stand ein Niederösterreich-Duell auf dem Programm. Horn konnte bisher 6 Punkte holen, der Aufsteiger 4 Zähler. Die Gastgeber, die ihre Heimspiele in Floridsdorf austragen, haben also durchaus schon gezeigt, dass mit ihnen zu rechnen ist. Und das war es auch am Freitag, denn die Wegleitner-Truppe überraschte und gewann mit 3:1.



Umkämpfte Partie zwischen Stripfing und Horn.

Auf Stabilität bedacht

Das Spiel beginnt munter, allerdings sind beide Teams bemüht, den Ball sicher durch die eigenen Reihen laufen zu lassen. Stripfing setzt in der Folge dann immer wieder "Nadelstiche", allerdings ohne Endzweck. In der 19. Minute dann eine Schrecksekunde für die Heimischen: ein Stripfinger Verteidiger fährt daneben, ein Horner erreicht den Ball, kann auf das leere Tor zulaufen, er schießt, im letzten Augenblick ist aber ein Verteidiger da und klärt.

Nach der ersten Trinkpause übernehmen die Horner zusehends das Kommando auf dem Platz, bei den sich ergebenden Möglichkeiten bleibt der Goalie aber stark und pariert. In der 38. Minute dann die Top-Chance für die Horner: Hausjell läuft allein auf den Stripfinger Goalie zu, dieser reagiert aber beim Schuss mit einem starken Reflex und verhindert das Gegentor.

Im Gegenzug ein starker Kopfball der Gastgeber, doch am langen Eck steht niemand, der den Ball verwerten kann. In der 45. Minute steht es plötzlich 1:0 für die Stripfinger - der Treffer gleicht einer Slapstickeinlage: über mehrere Stationen landet der Ball via Joshua Steigers Kopf an der rechten Stange, der Goalie greift mit der Hand hin, der Ball dürfte aber wohl schon hinter der Linie gewesen sein. Der Jubel ist noch nicht abgeklungen, steht es schon 1:1. Hausjell schließt nach schöner Vorlage von Lipczinski eiskalt ab, dann geht es in die Kabinen.

Stripfing geht verdient in Führung

Im zweiten Durchgang startet Stripfing besser. In der 54. Minute zieht der eingewechselte Kreiker aus 20 Metern ab, der Horner Schlussmann muss sich strecken, kann aber zur Ecke abwehren. Aus der Ecke fällt das 2:1 - Kopp ist zur Stelle. Wenige Augenblicke später die nächste Stripfinger Chance, doch jetzt ist der Horn-Goalie Polster aus spitzem Winkel wieder zur Stelle und wehrt den Schuss ab. Kurz darauf liegt den Gastgebern wieder der Jubelschrei auf den Lippen, doch der Ball fällt von der Latte zurück ins Feld. Die Führung der Heimischen ist inzwischen längst verdient.

In der 67. Minute steht es 3:1 - die Horner Defensive mit einem kapitalen Eigenfehler - man legt im Spielaufbau quer - Gataric geht dazwischen und schießt flach ins Eck. Horn wirft dann noch einmal alles nach vorne, es bleibt aber beim Stripfinger Sieg.

ADMIRAL 2. Liga, 5. Runde

Freitag, 25. August 2023, 18:10 Uhr, FAC-Platz, SR: Oliver Fluch

SV Stripfing vs. SV Horn 3:1 (1:1)

SV Stripfing (4-4-2): Kretschmer - Rakowitz (Kreiker, 51), Papadimitriou (Safin, 76), Kopp, Furtlehner, Guclu (Haubenwaller, 76.), Gartner, Steiger (Dizdarevic, 62.), Pecirep, Gataric, Lackner

SV Horn (4-4-2): Polster - Gobara, Wimhofer, Hoffmann, Joppich, Mulahalilovic, Hahn (Ismailcebioglu, 60.), Bauernfeind, Metu (Bauer, 60.), Lipczinski, Hausjell

Torfolge: 1:0 Steiger (45.), 1:1 Hausjell (46.), 2:1 Kopp (55.), 3:1 Gataric (67.).

Gelbe Karten: Pecirep (13.), Kreiker (87.) bzw. Hausjell (21.).

Fotocredit: Josef Parak