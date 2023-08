In Runde 5 der ADMIRAL 2. Liga empfing der SKN St. Pölten am Freitag den FAC. Zuletzt in Kapfenberg beim 3:0-Auswärtssieg war das St. Pöltener Trainerteam mit der Leistung der eigenen Mannschaft sehr zufrieden und auch heute wollte man den Abwehrriegel der Floridsdorfer knacken. Doch die Wiener gingen noch ungeschlagen in das Duell und wollten die NV Arena keinesfalls punktelos verlassen.

Der FAC mit dem guten Beginn, St. Pölten aber mit der glücklichen Führung

Bereits nach drei Minuten die ganz große Chance für die Gäste aus Wien. Nach einem schweren Abwehrfehler brachte Flavio den Ball aber nicht an Keeper Stolz vorbei – viele hatten den Torschrei da schon auf den Lippen. Generell ging die Anfangsphase an die Gäste – St. Pölten tat sich schwer und präsentierte sich fehleranfällig im Spielaufbau.

Mit Fortdauer des Spiels konnten sich die Hausherren aber stabilisieren und die Besucher im Stadion sahen einen durchwegs offenen Schlagabtausch auf sehr mäßigem Niveau, welcher dann nach 37. Minuten aber in der 1:0 Führung für den SKN St. Pölten endete. Nach Vorarbeit von Gschwidl, brachte Dombaxi einen Ball von links in den Strafraum – das Leder wurde immer länger und landete auf einmal im Tor – ein sehenswerter Treffer, der aber so wahrscheinlich nicht gewollt war.

Wenig später ging die Partie, welche nicht als Leckerbissen in die Geschichte eingehen wird, in die Pause. Beide Mannschaften zeigten wenig Tempo und Kreativität – das 1:0 für St. Pölten sehr glücklich.

Gschweidl mit der Vorentscheidung nach der Pause

Der FAC versuchte dann zu Beginn der zweiten Halbzeit wieder Druck auszuüben – es fehlte aber weiterhin an der Durchschlagskraft – Chancen waren Mangelware – doch St. Pölten präsentierte sich enorm effizient. In der 56. Minute erhöhte Gschweidl, nach einem kapitalen Abwehrfehler von Wallquist, auf 2:0. Nun war der Bann endgültig gebrochen und die Gastgeber spielten weiter nach vorne. In der 62. Minute hatte der eingewechselte Nitta das 3:0 bereits auf dem Fuß, konnte aber mit vereinten Kräften noch am Torerfolg gehindert werden.

Die Wölfte ließen im weiteren Spielverlauf nichts mehr anbrennen und konnten die Spielanteile von Minute zu Minute steigern. Der FAC fand einfach kein Mittel, um gefährlich hätte werden zu können. Auch in der Schlussphase zeigte der SKN eine routinierte Defensivleistung und ließ sich die Butter nicht mehr vom Brot nehmen. Der Titelfavorit schiebt sich damit wieder an die Tabellenspitze, wenngleich der GAK ein Spiel weniger hat und erst am Sonntag im Derby gegen Lafnitz wieder vorlegen will.

Die Serie ist gerissen… Unser FAC muss sich dem @SKNStPoelten in der NV Arena mit 0:2 geschlagen geben 🔵⚪️#Wirfürden21 pic.twitter.com/RKlSXPtLv3 — Floridsdorfer Athletiksport-Club (@FACWien) August 25, 2023

SKN St. Pölten – FAC Wien 2:0 (1:0)

Freitag, 25.08.2023 (18:10 Uhr), NV Arena (St. Pölten), Z: 1.600, SR: Jakob Semler

Torfolge: 1:0 Dombaxi (38.), 2:0 Gschweidl (56.)

Gelbe Karten: Scheidegger (65.), Halijeta (66.), Monzialo (86.)

SKN St. Pölten: Stolz; Keiblinger, Carlson, Ramsebner (Bauer, 77.), Thesker; Barlov (Nitta, 46.), Scheidegger (Wisak, 66.), Dombaxi; Tadic (Schutz, 80.), Ritzmaier, Gschweidl (Monzialo, 66.)

FAC: Moser; Seiwald, Becirovic, Bubalovic, Wallquist; Flavio (Günes, 60.), Adewumi (Friedrich, 76.), Krasniqi; Bertaccini (Grimbs, 77.), Woudstra (Halijeta, 60.), Maier

Foto: GEPA Admiral