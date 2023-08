Im Nachtragsspiel der 2. Runde in der ADMIRAL 2. Liga gastierte am Dienstagabend der FC Liefering beim SV Horn. Die Horner wollten zu Hause unbedingt drei Punkte holen, doch auch Liefering hatte klare Bestrebungen, Zählbares nach Salzburg mitzunehmen. Letztlich konnten sich die Niederösterreicher knapp mit 2:1 durchsetzen. Das entscheidende Tor fiel dabei erst in den letzten Augenblicken der Partie. Damit feiern die Horner den zweiten Sieg in Folge, nachdem am Wochenende die Vienna mit 2:0 besiegt werden konnte.

Tim Paumgartner vom FC Liefering zwar hier obenauf, doch im Spiel-Finish setzten sich Lorenzo Coco und der SV Horn mit 2:1 im Nachtragsspiel durch.

Horner Blitzstart, Lieferinger Blitzantwort

Die Horner starten blitzartig ins Spiel. Zunächst ein strittiger Zweikampf im rechten Halbfeld, den Isa Simek laufen lässt. Dann der schnelle Vorstoß der Heimischen über Lipczinski, der mit Überblick in den Abwehrrücken zu Marco Hausjell an die 16er-Kante ablegt. Der 24-jährige Angreifer sucht prompt den Abschluss, welcher für Jonas Krumrey im Liefering-Tor unhaltbar abgefälscht wird - 1:0. Die Jungbullen postwendend mit dem Ausgleich: Auch aufseiten der Gäste läuft der Angriff über die linke Flanke, kommt der Lukic-Flachpass von der Grundlinie an den ersten Pfosten und stochert Phillip Verhounig, der einen Tick vor Schlussmann Nikolas Polster am Ball ist, das Ding aus Nahdistanz über die Linie - 1:1.

Was für ein Start in die Partie - und es bleibt auch bei diesem Tempo. Gleich wieder ein Angriff der Horner: Herrliche Ballbehandlung vonLipczinski, er tankt sich wieselflink an die Grundlinie durch und legt mit Weitblick in den Rückraum zu Hausjell ab, der das Spielgerät bei der Direktabnahme aber äußerst unbrauchbar trifft.

In der 36. Minute wieder ein vorzüglicher Laufweg von Lipczinski nach einem herrlichen Heber aus der eigenen Abwehrkette heraus: In der Folge neuerlich die Ablage in Richtung Elfer, wo diesmal Kilian Bauernfeind das Spielgerät aus bester Einschussposition über den Querbalken setzt. Mittlerweile wäre die Führung der Gastgeber verdient. Die erste Halbzeit endet mit einer Eckball-Hereingabe von Fischerauer, wobei der stets torgefährliche Hausjell das Ziel beim Schussball am zweiten Pfosten denkbar knapp verfehlt.

Härtere Gangart

Nach dem Seitenwechsel ist das Spiel durchaus aggressiv geführt. Sowohl die Gastgebr als auch die Gäste gehen mit ordentlich Härte ins Spiel. Die erste bessere Chance haben dann die Lieferinger: Oliver Lukic in den Lauf von Nicolo Turco auf halblinker Warte im Strafraum, gefolgt vom Versuch des Flachschusses ins lange Eck - knappe Kiste. Horn agiert in der Folge abwartend, versucht nicht mit der Brechstange den möglichen Siegtreffer herbeizuführen, will den Gegner mit geduldigem Anlaufen zu Fehlern zwingen. Liefering eher auf Vorsicht bedacht agierend, schaltet in dieser Phase kaum ernstzunehmend um. In der 85. Minute ein Tempoantritt von Lieferings Oliver Lukic am linken Flügel, prescht mit reichlich Energiereserven bis an die Grundlinie vor, legt mit Überblick zurück, findet am Elfer allerdings nur Gegenspieler Gobara, der in höchster Not zum Eckball ausputzt. In der 88. Minute jubeln dann plötzlich die Horner. Zunächst das Foulspiel an Hausjell, lässt Referee Simsek allerdings zurecht den Vorteil laufen, Coco schnappt sich das Spielgerät und haut drauf. Der geblockte Schussball fällt genau dem eingewechselten Hahn auf halblinks vor die Füße, der aus spitzem Winkel ins lange Eck vollendet. Das ist es dann gewesen. Nach 96 Minuten pfeift der Schiedsrichter schließlich ab. ADMIRAL 2. Liga, 2. Runde

Dienstag, 22.08.2023, 18:30 Uhr, Sparkasse Stadion Horn, SR: Isa Simsek.

SV Horn vs. FC Liefering 2:1 (1:1)

SV Horn: Nikolas Polster - Paul Gobara, Luca Wimhofer, Niklas Hoffmann, Alexander Joppich - Haris Ismailcebioglu (Hahn, 47.), Florian Fischerauer (Coco., 86.), Benjamin Mulahalilovic (K), Kilian Bauernfeind (Metu, 82.)- Paul Lipczinski, Marco Hausjell (Bauer, 93.).

FC Liefering: Jonas Krumrey, Soumaila Diabate (Schablas, 62.), Douglas Mendes Moreira (Sulzbacher, 62.), Mario Pejazic, Oliver Lukic, Phillip Verhounig, Tim Paumgartner, Benjamin Atiabou (K) (Gevorgyan, 62.), Nicolo Turco (Neumann, 66.), Tim Trummer, Rocco Žiković

Torfolge: 1:0 Hausjell (3.), 1:1 Verhounig (5.), 2:1 Hahn (88.).

Gelbe Karten: Wimhofer (60.), Hoffmann (83.)

