Die Zweier des SK Sturm Graztraf am Sonntagvormittag in der 7. Runde der ADMIRAL 2. Liga auf Aufsteiger SW Bregenz. Die Gäste aus Vorarlberg spielen eine bisher starke Saison bisher, konnten sie doch 12 Punkte aus 6 Spielen holen. Am Sonntag wurde das Punktekonto weiter aufgestockt, denn man gewann mit 2:0. Die Reise nach Gleisdorf, wo Sturm die Heimspiele austrägt, hat sich also ausgezahlt. Ein Detail zum Spiel: Der Schiedsrichter musste keine einzige Gelbe Karten zeigen.

Führung für die Vorarlberger

Die Partie zwischen dem SK Puntigamer Sturm Graz II und Schwarz Weiß Bregenz beginnt mit vielversprechenden Angriffen auf beiden Seiten. Die Gastgeber aus Graz versuchten über scharfe Flanken und Pässe in den Strafraum gefährlich zu werden, während die Gäste aus Vorarlberg geduldig auf Konterchancen lauerten. In der 27. Minute fällt dann das erste Tor des Spiels, und zwar zugunsten von Schwarz Weiß Bregenz. Lukas Brückler nutzt eine Unachtsamkeit der Grazer Abwehr aus und verwandelte nach einem schönen Pass in den Raum eiskalt zum 0:1. Die Heimischen verloren den Ball im Spielaufbau.

Trotz des Rückstands kämpfte der SK Sturm II weiter und versuchte, den Ausgleichstreffer zu erzielen. Man versucht es immer wieder mit langsamen Aufbauspiel, doch die Gäste-Abwehr lässt bisher nichts zu, die Kugel kommt in dieser Phase perfekt zu Leon Grgic durch, sein Abschluss kann Goalie Flückiger aber ohne Probleme parieren, der Schuss war ohne Wucht und daher nicht scharf genug.In der 38. Minute bot sich auch gleich eine große Chance, als ein Kopfball von Leon Grgic pariert wurde und es anschließend zu einer Ecke kam, die jedoch ohne Erfolg blieb. Die erste Halbzeit endete schließlich auch mit der knappen Führung für die Vorarlberger, die in dieser Phase des Spiels die Chancen nutzen konnten.

Sturm riskiert

Nach dem Seitenwechsel setzten die Grazer alles daran, den Ausgleich zu erzielen. Sie drängten auf den Ausgleichstreffer und versuchten, die Defensive der Gäste zu überwinden. Allerdings blieben die Bemühungen erfolglos, da die Bregenzer Abwehr gut stand. Über die Zentrale kombinieren sich die Gastgeber in einer Situation gut durch, der letzte wichtige Pass auf die linke Außenbahn jedoch kann von der Abwehr von SW Bregenz gut abgeblockt werden, womit eine aussichtsreiche Situation entschärft wird.

In der 55. Minute gelang es Schwarz Weiß Bregenz dann die Führung auszubauen, nachdem man von Sturm mehr Räume bekam. Nach einem Freistoß von der Mittellinie kommt Murat Satin zum Ball und stellt die Weichen für die Gäste auf Sieg. Jetzt ist Sturm gefordert, wenn es noch mit Zählbarem klappen soll. Der SK Sturm II gibt nicht auf und versucht sich zurückzukämpfen.

Die Partie endete schließlich aber mit einem 2:0-Sieg für Schwarz Weiß Bregenz, die ihre Chancen effizient nutzten und eine solide defensive Leistung zeigten. Die Grazer hatten zwar ihre Momente, konnten jedoch keinen Treffer erzielen.

ADMIRAL 2. Liga, 7. Runde

Sonntag, 17. September 2023, 10:30 Uhr, Solarstadion Gleisdorf, SR: Oliver Fluch

SK Sturm Graz II - SW Bregenz 0:2 (0:1)

SK Sturm II (4-4-2): Matteo Bignetti, Gabriel Haider, Javier Serrano Martínez (Löcker, 61.), Antonio Ilic (Kiedl, 67.), Leon Grube (K), Niko Johann Lieber, Samuel Stückler (Karner, 61.), Leon Grgic, Niklas Geyrhofer (Schopp, 85.) Amady Camara, Max Johnston (Mustafic, 61.)

SW Bregenz (4-4-2): Franco Flückiger - Marko Martinovic, Dario Barada, Matheus Guilherme Lins De Almeida (Kralj, 86.) Florian Prirsch - Lukas Parger (Wanner, 65.), Gabryel Monteiro De Andrade, Kristijan Makovec (K), Murat Satin (Martin, 86.), Adriel Tadeu Ferreira da Silva (Dodig, 74.)- Lukas Brückler (Mihajlovic, 74.)

Torfolge: 0:1 Brückler (26.), 0:2 Satin (55.)

Spielfilm im Ligaportal-LIVETICKER

Fotos: GEPA Admiral