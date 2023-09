Der SV Stripfing bekam es in der 8. Runde der ADMIRAL 2. Liga auf dem FAC-Platz mit dem Kapfenberger SV 1919 zu tun. Letztlich konnten sich die Gäste aus der Obersteiermark mit 3:2 durchsetzen. Allerdings lagen die Stripfinger zunächst vorne. Die siegreichen "Falken" überzeugten vor allem in der 2. Halbzeit.

Kapfenberg jubelt nach Rückstand

Zerfahrener Beginn

In der 1. Halbzeit dieses spannenden Fußballspiels zwischen den Teams aus Stripfing und Kapfenberg war ein nervöser Start zu beobachten. Beide Mannschaften tasteten sich zunächst vorsichtig ab, was zu einem zerfahrenen Spielgeschehen führte. Die 11. Minute brachte eine Wendung als ein abgefälschter Schuss von Pecirep aus kurzer Distanz im Tor landete, nachdem der Goalie danebengriff und somit Stripfing mit 1:0 in Führung brachte.

In der 15. Minute hatte Kangani von Stripfing eine vielversprechende Gelegenheit, als er alleine auf den Torwart zuläuft. Sein Schuss wurde jedoch vom Torwart mit dem Fuß abgewehrt. Nur Augenblicke später versuchte Kangani erneut sein Glück, aber der Ball kullerte knapp links am Tor vorbei.

Die 20. Minute brachte die erste Chance für Kapfenberg, als Murza aus 20 Metern abzog, doch der Goalie sicher parierte. Trotzdem blieb Stripfing das dominierende Team, während Kapfenberg nur gelegentlich Nadelstiche setzen konnte, die jedoch erfolglos blieben.

In der 34. Minute gelang Kapfenberg aus dem Nichts der Ausgleichstreffer, nachdem Murza eine großartige Vorarbeit leistete, einen Gegenspieler frech ausstiegen ließ, den Ball nach links abspielte, von dort gab es eine Flanke und Szerencsi trifft per Kopfball ins Kreuzeck.

KSV-Cheftrainer Abdulah Ibrakovic sah Rot

Rot für KSV-Trainer Ibrakovic

Die 43. Minute war von Aufregung geprägt, als der Stripfinger Goalie am 20er einen Spieler foulte und dafür die Gelbe Karte erhielt. Der Trainer von Kapfenberg, Abdulah Ibrakovic, wurde daraufhin mit Rot vom Platz geschickt, nachdem er den Ball aus Zorn gegen die Bande kickte - er hätte gerne Rot für den Schlussmann gesehen. Die Verteilung der Karten durch den Schiedsrichter wirkte nicht nur für die Fans jedoch unverständlich, da die betreffende Situation aufgrund von Abseits längst vorbei war.

So endete die erste Halbzeit dieses intensiven Spiels, das von Höhen und Tiefen sowie kontroversen Schiedsrichterentscheidungen geprägt war. Die Zuschauer konnten sich auf eine spannende zweite Halbzeit freuen.

Kapfenberg kippte Partie

Die 2. Halbzeit des Spiels begann ähnlich zerfahren wie die erste. Stripfing zeigte zwar ein besseres Spiel, aber es fehlte an zwingenden Chancen. Die meisten Versuche waren Distanzschüsse, darunter auch einer von Moritz Wels.

In der 57. Minute konnte der KSV 1919 den ersten vielversprechenden Angriff verzeichnen und auch treffen. Eine Flanke von der linken Seite fand den Kopf von Tiba und sein Kopfball passte. Die 63. Minute brachte schließlich das 3:1 für Kapfenberg. Szerencsi kam im Strafraum an den Ball, zog flach ab und traf ins Eck.

Die Fans bejubelten noch den gerade ausgewechselten 2:1-Torschützen Tiba, ehe sich Stripfing in der 68. Minute zurückkämpfte und auf 2:3. verkürzte. Ein präziser Kopfball von Pecirep nach einer Flanke von Kreiker brachte die Hoffnung zurück.

Stripfinger Anschlusstreffer sorgte für spannende Schlussphase

Das Spiel war plötzlich wieder spannend, da Stripfing den Anschlusstreffer erzielte. Die Fans konnten sich auf eine aufregende Schlussphase freuen, in der beide Teams alles geben würden, um das Ergebnis zu beeinflussen. In der 80. Minute die Top-Chance für den KSV auf das 3:1, doch der Schuss des eingewechselten Hofleitner wird vom Stripfinger Torwart stark pariert.

Stripfing wirft in der Schlussphase alles nach vorne - man hat in dieser Phase auch Pech, denn der Ball landet an der Latte. Stripfings Furtlehner sieht dann auch noch Gelb-Rot nach taktischem Foul, ehe der Schiedsrichter abpfeift.

SV Stripfing - KSV 1919 2:3 (1:1)

Freitag, 22.09.2023 (18:10 Uhr), FAC Platz, Wien, Z: 210, SR: Isa Simsek

Torfolge: 1:0 Pecirep (11.), 1:1 Szerencsi (35.), 1:2 Tiba (57.), 1:3 Szerencsi (63.), 2:3 Pecirep (68.)

Gelbe Karte: Kretschmer (43.), Furtlehner (58.) bzw. Coimbra (53.), Walchhütter (53.)

Gelb-Rote Karte: Furtlehner (88.)

Rote Karte: Ibrakovic (Trainer KSV, 43.)

Startelf SV Stripfing: Kilian Kretschmer - Timo Altersberger, Florian Kopp, Simon Furtlehner, Markus Lackner - Kürsat Güclü (K), Christian Gartner, Moritz Wels, Dario Kreiker - Darijo Pecirep, Ayi Silvain Kangni-Soukpe

Startelf KSV 1919: Richard Strebinger - Niklas Szerencsi, Yao Olivier Juslin N'zi, Tobias Mandler, David Heindl - Thalyson Do Nascimento Coimbra, Lukas Walchhütter, Florian Haxha - Matthias Puschl (K), Artur Murza, Samuel Ethor Ferreira Guedes

Fotocredit: Josef Parak