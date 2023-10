Mit dem FC Liefering und FC Flyeralarm Admira Wacker trafen in der finalen Partie der 10. Runde der ADMIRAL 2. Liga am Sonntagmorgen zwei Teams aufeinander, deren letzter Liga-Dreier vor dem Duell schon 5 bzw. 4 Spiele zurücklag. Auch nach der "Sonntags-Matinee" haben sich beide Mannschaften nachwievor zu gedulden in punkto Sieg-Erlebnis. Mit dem 1:1-Endstand werden sie in der Tabelle weiter "durchgereicht". Während die Salzburger nunmehr Tabellenvorletzter sind, fielen die Südstädter von Rang 8 auf 10.

Der gebürtige Eisenstädter Zeteny Jano erzielte mit seinem 2. Saisontor das 1:0 für den FC Liefering. Doch der Führungstreffer des 18-jährigen Ungarn hielt nicht, Routinier Georg Teigl glich für die Südstädter noch zum 1:1-Endstand aus, womit letztendlich keinem der beiden Teams wirklich geholfen ist.

Doppelparade von Schlussmann Salko Hamzic rettet Remis

Kein Sieger beim „Lieferinger Frühschoppen“. Während FCL-Kapitän Marcel Moswitzer & Co. in Abschnitt eins federführend sind, findet die Pratl-Crew indes nach dem Seitenwechsel ein Chancenplus vor. Dementsprechend teilen sich beide Parteien die Punkte, auch dank einer mirakulösen Doppelparade von Schlussmann Salko Hamzic.

Diese Matinee-Begegnung, in der sich der FC Liefering und die Südstädter im Rahmen der Fairplay Aktionswochen 2023 unmittelbar vor dem Anpfiff gegen Extremismus sowie für eine vielfältige und offene Gesellschaft eingesetzt hatten, ging ohne Vorlaufzeit vielversprechend los. Während die Maria Enzersdorfer an der Strafraumgrenze zunächst mit ihrem Latein am Ende waren, fanden die Jungbullen konkrete Gelegenheiten vor.

Ein Jano-Vortrag wurde per Abfälscher entschärft, Moussa Yeo scheiterte mit einem ansatzlosen Fernschuss am Aluminium. Zudem löffelte Adam Daghim die Kugel im Anschluss eines Corners nur knapp über das Kreuzeck.

Zeteny Jano rechtfertigt kurzfristige Startelf-Nominierung

Zeteny Jano, der erst kurzfristig in die Startelf gerutscht war, belohnte die Bemühungen schließlich: Daghim legte eine Morgalla-Hereingabe an die Strafraumgrenze, wo der Feinfuß übernahm und das Spielgerät – durch die "Hosenträger" von Admira-Kicker Vorsager – im linken Eck versenkte (26.).

Und die Cinel-Auswahl, auch beflügelt vom 5:2-Sieg am Dienstag in der Youth League gegen Real Sociedad San Sebastian, powerte weiter. Morgalla stocherte, Gästekeeper Haas parierte stark! Außerdem segelte ein Yeo-Schlenzer vorm zwischenzeitlichen Ende nicht ungefährlich am Ziel vorbei.

FC Admira nach Wiederbeginn aufkommend und ideenreicher

Die Niederösterreicher präsentierten sich nach der Rückkehr aus den Katakomben ideenreicher als zuvor, womit sich die Mannschaften nun auf Augenhöhe begegneten. Jano jagte einen Hochkaräter aus wenigen Metern über die Querlatte, auf der Gegenseite rettete Rückhalt Salko Hamzic in sensationeller Manier: Erst kratzte er einen missglückten Morgalla-Kopfball hübsch aus dem Eck, dann intervenierte er, bevor Malicsek herankommen konnte. Captain Marcel Moswitzer „löschte“ abschließend.

Die Panther wurden mit Fortdauer des zweiten Abschnitts immer aufsässiger, der Ausgleich kam dementsprechend nicht von ungefähr: Gashi und Anderson kombinierten sich im Duett in die Gefahrenzone, Teigl zelebrierte, weil er am Ende der Ballstafette stand (67.).

Im Endspurt waren es die Mödlinger, die primär am Siegtreffer schnüffelten. Der olfaktorische Kraftakt reichte allerdings nicht aus, um Hamzic beizukommen, womit die Lieferinger– vor allem dank einer brillanten Premieren-Halbzeit – mit einem leistungsgerechten Remis in die länderspielbedingte Liga 2-Pause gehen.

ADMIRAL 2. Liga, 10. Runde

Sonntag, 08.10.2023, 10:30 Uhr, Red Bull Arena Wals-Siezenheim, Z: 298; SR: Alexander Harkam

FC Liefering - FC Flyeralarm Admira 1:1 (1:0)

Torfolge: 1:0 Jano (26.), 1:1 Teigl (67.)

FC Liefering: Hamzic – Morgalla (64. Gevorgyan), Moswitzer, Mellberg (90. Mendes), Schablas – Diabate – Jano, Neumann (77. Sadeqi), Yeo (64. Fernandes-Neto) – Crescenti (64. Verhounig), Daghim

Gelbe Karte: Fernandes-Neto (85./Foul)

Fotocredit: FC Liefering via Getty