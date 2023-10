Der Floridsdorfer AC empfing am Freitagabend in Runde 11 der ADMIRAL 2. Liga den SKU Amstetten. Auf den ersten Blick erschienen die Floridsdorfer gegen das Tabellenschlusslicht der klare Favorit zu sein, doch die Statistik besagt etwas anderes. Denn die Niederösterreicher konnte die letzten drei Aufeinandertreffen für sich entscheiden und gewannen vor wenigen Wochen auch das Uniqa-ÖFB-Cup-Spiel in Runde 2 gegen die Gastgeber. Dementsprechend wollte der FAC dieses Mal einiges geraderücken, hatte sich am Ende jedoch mit einem 0:0 zu begnügen.

Zerfahrene Partie

Die 1. Halbzeit begann intensiv und bereits in der 2. Minute erhielt Amstettens Burak Yilmaz eine Gelbe Karte für ein hartes Einsteigen auf der Mittellinie.

Die Anfangsminuten waren ansonsten von gegenseitigem Abtasten geprägt. In der 7. Minute versuchte Paolino Bertaccini vom FAC einen Abschluss, traf jedoch nicht das Tor. In der 16. Minute hatte Marcel Monsberger von Amstetten die Chance, einen Freistoß von der linken Seite zu nutzen, doch der Torhüter Spari konnte den Ball sicher fangen. Kurz darauf erhielt der Gast erneut einen Freistoß von der linken Seite, der jedoch ungefährlich blieb. Obwohl der FAC optisch überlegen schien, konnte das Team dieses Übergewicht nicht in Tore umsetzen. Die Niederösterreicher wirken sogar gefährlicher. Auch der starke Wind macht es den Gastgebern schwer, das Spiel zu machen.

Die erste Halbzeit insgesamt war sehr zerfahren, wobei Amstetten durch eine aggressive Spielweise auffiel, die den Mannen von Trainer Mörec nicht so gefiel. In der 39. Minute erzielte der FAC beinahe ein Tor nach einem Kopfball nach einem Eckball, doch der Torhüter konnte parieren. In der 40. Minute bot sich Floridsdorf eine weitere Tor-Möglichkeit. Nermin Haljeta schoss jedoch nach einer tollen Hereingabe von Wallquist volley im Strafraum daneben. Dann geht es in die Kabinen.



Zwei Lattentreffer

In der zweiten Halbzeit zeigte der FAC eine konkretere Herangehensweise im Spiel nach vorne, während sich auch Amstetten keineswegs versteckte. Dann plötzlich: In der 57. Minute landete der Ball nach einer Flanke von Amstettens Starkl an der Querlatte, bevor der Ball geklärt wurde. Im Gegenzug hatte der FAC in der 57. Minute eine gute Gelegenheit. Adewumi schoss den Ball an die Latte, doch dieser prallte zurück ins Spielfeld.

In der 71. Minute versuchte der eingewechselte Srmcka vom FAC sein Glück mit einem Schuss aus etwa 20 Metern, doch der Torhüter konnte den Ball parieren. Auch in der 76. Minute gab es eine Schussmöglichkeit für den FAC, als Seiwald vom 16-Meter-Raum abzog, jedoch keine ernsthafte Gefahr für den Torhüter darstellte.

Spannung bis zum Schluss

Das Spiel blieb bis zum Schluss spannend und auf Messers Schneide, da beide Mannschaften weiterhin Chancen suchten, aber keine weiteren Tore erzielen konnten. Die Zuschauer erlebten eine packende zweite Halbzeit mit zahlreichen Torszenen und gefährlichen Momenten auf beiden Seiten. Das Spiel endet mit einem missglückten Eckball der Heimischen, ehe der Schiedsrichter abpfeift.

ADMIRAL 2. Liga, 11. Runde

Floridsdorfer AC - SKU Amstetten 0:0

Freitag, 20.10.2023 (18:10 Uhr), FAC Platz; Z: 700 SR: Florian Leitner

Startelf FAC (4-4-2): Simon Emil Spari - Benjamin Wallquist, Mirnes Becirovic (K), Felix Seiwald - Leomend Krasniqi, Oluwaseun Adewumi, Flavio Dos Santos Dias, Marcus Maier - Yannick Woudstra, Paolino Bertaccini, Nermin Haljeta

Startelf Amstetten (4-4-2): Elias Scherf - Julian Tomka, Philipp Offenthaler (K), Silvio Apollonio, Sebastian Dirnberger - Niels Hahn, Burak Yilmaz, Nicolas Andermatt, Fabian Miesenböck - Dominik Starkl, Marcel Michael Monsberger

Gelbe Karten: Haljeta (29.), Bertaccini (49.), Adewumi (67.) bzw. Yilmaz (2.)

Fotocredit: Josef Parak