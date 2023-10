Der SKN St. Pölten empfing am Sonntagvormittag in Runde 11 der ADMIRAL 2. Liga den DSV Leoben. Beide Klubs blieben zuletzt hinter den Erwartungen zurück und wollten sich nach ihren jeweiligen Negativ-Serien rehabilitieren. Während die St. Pöltener die letzten beiden Ligaspiele verloren haben, warteten die Donawitzer gar seit 13. August auf einen vollen Erfolg in der Liga. Und dieses Mal glückte den Steirern der Sieg - die Mannschaft von Trainer Rene Poms setzte sich knapp mit 2:1 durch. Für den Coach persönlich der erste Dreier in dieser Saison mit den Gästen.

4. Heimpleite bereits für Routinier Daniel Schütz (l.) und den SKN St. Pölten. Die Unserie beim Mit-Aufstiegs-Kandidaten hält an, nur 1 Punkt aus den vergangenen 5 Liga-Partien, darunter 3 Niederlagen in Serie. Während Josip Eskinja (r.) und Aufsteiger DSV Leoben nach 7 Liga-Spielen ohne Sieg (darunter 5N) endlich wieder über einen Dreier jubeln dürfen, erstmals seit mehr als zwei Monaten - zuletzt gelang das gegen Schlusslicht SKU Amstetten am 13. August.

Blitzstart der Leobener nach Torwartschnitzer

Die Partie zwischen dem SKN St. Pölten und dem DSV Leoben begann mit einem frühen Tor, als Deni Alar den Ball nach einem ungenauen Rückpass zum Torwart eroberte und das 1:0 für DSV Leoben erzielte, nur wenige Augenblicke nach dem Anpfiff. Das Tor geht "auf die Kappe" von St. Pöltens Goalie Stolz. In der Folge versuchten beide Teams, die Kontrolle über das Spiel zu erlangen, aber die Poms-Elfmachte weiter Druck.

Die Niederösterreicher versuchten, sich ins Spiel zurückzukämpfen. In der 16. Minute nahm Stendera einen Ball volley, der jedoch knapp links am Tor vorbeiging. In der 23. Minute hatte Drini Halili eine vielversprechende Gelegenheit für die Gäste, als er den Ball eroberte und auf das Tor zulief, aber der Schlussmann von St. Pölten, Stolz, konnte seinen Schuss dieses Mal blocken. Im weiteren Verlauf der 1. Halbzeit gab es einige Freistöße, aber keiner davon führte zu gefährlichen Situationen vor den Toren. So ging es mit dem knappen Vorsprung von 1:0 für den Aufsteiger in die Halbzeitpause.

Ausgleich und erneute Führung

Die 2. Halbzeit begann mit einer Riesenchance in der 54. Minute durch St. Pöltens Dario Tadic, als Schlussmann Pelko den Ball nicht sauber fangen konnte. Der Routinier schoss jedoch über das Tor und der SKN St. Pölten verpasste damit knapp den Ausgleich. Kurz darauf war es aber so weit. In der 62. Minute bekommen die Heimischen einen Elfmeter nach Foul an Dario Tadic. Der Gefoulte trat selbst an und verwandelte - DSV-Torwart Pelko war zwar noch dran, kann den Einschlag aber nicht verhindern. Damit ist wieder alles offen.

Praktisch im Gegenzug führen jedoch erneut die Leobener. Moritz Heinrich tankt sich links durch, spielt den Ball in die Mitte - Deni Alar steht richtig und schiebt zum 2:1 ein. In der Folge spielt St. Pölten offensiver, wirft alles nach vorne, doch man kommt nicht in die gefährliche Zone. Mehr als ein Freistoß von der Grundlinie durch Dario Tadic ist nicht mehr drin. Leoben bringt die drei Punkte über die Zeit. St. Pölten wartet jetzt seit 5 Spielen auf einen vollen Erfolg und verliert zum dritten Mal in Folge. Im kommenden Sonntag-Spiel gastieren die Wölfe bei der SV Guntamatic Ried (29.10., 11:30 Uhr, Ligaportal-Liveticker)

ADMIRAL 2. Liga, 11. Runde

SKN St. Pölten - DSV Leoben 1:2 (0:1)

Sonntag, 22.10.2023 (10:30 Uhr), NV Arena; SR: Walter Altmann/Tirol

Startelf St. Pölten (4-3-3): Franz Valentin Stolz - Stefan Thesker, Christian Ramsebner (K), Dirk Delfin Carlson, Julian Keiblinger, Gerhard Mena Dombaxi - Andree Neumayer, Kevin Monzialo, Marc Stendera, Daniel Schütz - Dario Tadic

Startelf Leoben (4-3-3): Zan Pelko - Julian Turi, Luka Brkic, BEd Drini Halili - Matija Horvat, Nico Pichler (K), Winfred Amoah, Moritz Andreas Heinrich, Josip Eskinja - Deni Alar, Kevin Friesenbichler

Torfolge: 0:1 Alar (2.), 1:1 Tadic (62.), 1:2 Alar (65.)

Gelbe Karten: Schütz (4.) bzw. Brikic (17.)

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL, DSV Leoben