Am Freitagabend traf der FC Flyeralarm Admira in der ADMIRAL 2. Liga auf den SV Licht Loidl Lafnitz. Die Südstädter wollten wettbewerbsübergreifend nach acht Pflichtspielen endlich wieder einmal einen Sieg einfahren (der letzte war am 25. August mit 3:1 vs. SKU Amstetten) Und das gelang - die Südstädter von Trainer Thomas Pratl setzten sich mit 1:0 durch. Den entscheidenden Treffer erzielte der erst 17-jährige Jakob Maximilian Schöller.

Der FC Flyeralarm Admira konnte sich drei Punkte holen - Goldtorschütze war Jakob Schöller.

Führung für FC Admira

Das Spiel begann mit viel Spannung und Action. Beide Mannschaften gingen von Beginn an energisch zur Sache und zeigten, dass sie gewillt waren, sich den Sieg zu sichern. In der 4. Minute erhielt der FC Flyeralarm Admira einen Freistoß, den Albin Gashi von der linken Seite in den Strafraum brachte. Nicolas Keckeisen versuchte den Ball per Kopf weiterzuleiten, doch der Versuch landete direkt im Toraus.

Die erste richtig gefährliche Szene des Spiels gehörte dem SV Licht Loidl Lafnitz, als Andreas Radics in der 5. Minute zentral auf das Tor schoss, der Ball jedoch knapp am rechten Pfosten vorbeiging. In der 15. Minute hatte die Südstädter ihre erste gute Möglichkeit, als Albin Gashi einen Querpass im Strafraum erhielt und ohne Bedrängnis abzog. Doch Keeper Andreas Zingl konnte den flachen Schuss ins kurze Eck gut parieren.

In der 30. Minute erzielte der FC Flyeralarm Admira schließlich das erste Tor des Spiels. Nach einer Ecke von links von Gashi kam Jakob Tranziska zwischen zwei Verteidigern zentral am Fünferrand zum Kopfball. Dieser konnte den Ball nicht Richtung Tor bringen, aber Jakob Maximilian Schöller stieg ebenfalls hoch und köpfelte das Ding in die Tormitte - 1:0. In der 35. Minute versuchte Jurica Poldrugac von Lafnitz sein Glück aus der Entfernung, aber Christoph Haas konnte die Rakete mit einer Glanztat zum Eckball abwehren. Die erste Halbzeit endete mit einer knappen Führung von 1:0 für die Admiraner.

SV Lafnitz im Pech

Die zweite Halbzeit begann mit unveränderten Mannschaften. Der FC Flyeralarm Admira führte mit 1:0 und versuchte, diese Führung zu verteidigen, während der SV Licht Loidl Lafnitz nach Möglichkeiten suchte, um den Ausgleich zu erzielen. Beide Teams gingen erneut engagiert ins Spiel. Die erste Chance der zweiten Halbzeit gehörte Jakob Tranziska von FC Admira, der sich am linken Flügel von Johannes Schriebl löste, in die Box zog und aus spitzem Winkel abschloss. Doch Keeper Andreas Zingl war zur Stelle und konnte den Schuss mit dem Oberschenkel stark abwehren.

In der 53. Minute bot sich den Heimischen erneut eine gute Gelegenheit. Nach einem Standard von Albin Gashi kam die Kugel glücklich vor die Füße von Stephan Zwierschitz im Lafnitzer Torraum. Doch Zwierschitz konnte mit der Chance nichts anfangen, und Jakob Tranziska begegnete schließlich ein Offensivfoul.

In der 60. Minute versuchte Jurica Poldrugac von SV Licht-Loidl Lafnitz sein Glück aus der Distanz, doch Keeper Christoph Haas konnte den präzisen Schuss ins rechte untere Eck mit einer sensationellen Parade abwehren. Die Schlussviertelstunde des Spiels begann, und es blieb spannend. Der FC Flyeralarm Admira kämpfte um den ersten Sieg nach sieben Spielen, während der SV Licht Loidl Lafnitz auf den Ausgleich drängte. In der 87. Minute bot sich dem SV Licht-Loidl Lafnitz eine Riesenchance zum Ausgleich. Ermin Mahmic bekam das Leder im Strafraumrand und schloss ab, doch Nicolas Keckeisen konnte das Ding aus dem linken Eck klären.

Die Nachspielzeit betrug sechs Minuten, und in der 92. Minute hatte die Weinstabl-Elf eine weitere Riesenchance auf den Ausgleich. Andre Leipold setzte einen flachen Volleyschuss nach einem Klärungsversuch von Jakob Maximilian Schöller ab, doch sein Versuch krachte nur gegen den linken Pfosten. Dann ist das Spiel vorbei.

ADMIRAL 2. Liga, 13. Runde

FC Flyeralarm Admira - SV Licht Loidl Lafnitz 1:0 (1:0)

Freitag, 03.11.2023 (20:30 Uhr), Stadion BSFZ Arena; SR: Markus Greinecker

FC Admira (4-4-2): Haas - Anderson, Zwierschitz (K), Schöller, Keckeisen - Ebner (Vorsager, 68.), Malicsek, Gashi (Davies, 82.), Galle (Stevanovic, 68.) - Schmidt (Puczka, 95.), JTranziska (Young, 68.).

SV Lafnitz (4-4-2): Zingl (K) - Mihaljevic, Feyrer, Schriebl (Burmeister, 58.) Poldrugac, Knollmüller (Plavcic, 58.), Radics (Murataj, 58.), Prohart, Lederer, Siegl (Mahmic, 79.), Leipold.

Tor: 1:0 Schöller (30.)

Gelbe Karten: Malicsek (43.), Galle (59.), Young (85.), Vorsager (96.) bzw. Poldrugac (41.), Siegl (78.), Weinstabl (Trainer Lafnitz, 83.), Feyrer (85.), Leipold (90.), Prohart (96.)

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL