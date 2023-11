Am Freitagabend traf der First Vienna FC 1894 in Runde 14 der ADMIRAL 2. Liga auf den FC Flyeralarm Admira. Die beiden Klubs waren vor dem Duell nur durch einen Punkt voneinander getrennt. Dementsprechend war Spannung gegeben. Letztlich konnten sich die Heimischen mit 2:1 durchsetzen, allerdings lagen zur Pause die Südstädter voran.

Die Wiener und die Niederösterreicher lieferten sich einen Fight.

Vienna ohne Durchschlagskraft

Die Partie beginnt verhalten, mit beiden Teams in der Anfangsphase in Richtung Tor, aber ohne echte Gefahr. In der 10. Minute kann Viennas Boeteng einen Schussversuch starten, doch Admira-Torhüter Haas pariert stark.

Die Admiraner versuchen es in der 15. Minute mit einem Schuss, aber dieser wird abgefälscht. Der resultierende Eckball ist gefährlich, kann jedoch von Monschein geklärt werden. In der 20. Minute hat Vienna einen Konter, aber die Defensive der Südstädter kann klären.

In der 31. Minute gelingt den Gästen dann das 1:0 durch einen Kopfball von Stephan Zwierschitz nach einem hohen Ball von links. Vienna fehlt es an Durchschlagskraft. In der 43. Minute bietet sich Vienna aber dann eine Topchance: Monschein wird perfekt per Kaufpass in Szene gesetzt, läuft alleine auf Goalie Haas zu, versucht einen Lupfer über den herauseilenden Torwart, doch der Ball geht knapp daneben. Dann ist die erste Halbzeit vorbei.

Letztlich jubelten die Döblinger aber über drei Punkte.

Offener Schlagabtausch

Die zweite Halbzeit startet vielversprechend, als Vienna in der 51. Minute durch Cedomir Bumbic mit einem präzisen Schuss aus 20 Metern den Ausgleich zum 1:1 erzielt.

Die 2200 Fans im Stadion peitschen beide Teams nach vorne. In der 65. Minute versucht Admiras Zwierschitz sein Glück mit einem Kopfball, der jedoch knapp am Ziel vorbeigeht.

Beide Mannschaften tauschen Spieler aus, um neuen Schwung ins Spiel zu bringen, aber trotz Bemühungen will der Ball nicht in die Gefahrenzone gelangen. Beide Defensivreihen stehen stabil, und das Spiel bleibt hart umkämpft bis zum Ende. In der 86. Minute bekommen die Gastgeber schließlich einen Elfer zugesprochen, nachdem Torwart Haas Peham foult. Peham tritt selbst an und versenkt das Leder. Damit hat die Vienna das Spiel gedreht. In der Schlussphase werfen die Gäste noch einmal alles nach vorne, doch es reicht nicht mehr zu einem Tor.

ADMIRAL 2. Liga, 14. Runde

First Vienna FC 1894 - FC Flyeralarm Admira 2:1 (0:1)

Freitag, 10.11.2023 (18:10 Uhr), Stadion Hohe Warte, SR: Arnes Talic

Startelf First Vienna: Giuliani; Steiner, Sanogo, Monschein, B. Luxbacher (K), Ochs, Bumbic, Omerovic, Boateng, Kreuzhuber, J. Bauer.

Startelf Flyeralarm Admira: Haas - Anderson, Zwierschitz (K), Schöller, Keckeisen - Ebner, Malicsek, Gashi, Galle - P. Schmidt, Tranziska.

Torfolge: 0:1 Zwierschitz (31.), 1:1 Bumbic (51.), 2:1 Peham (86.)

Gelbe Karten: Bumbic (34.) bzw. Tranziska (18.), Ebner (26.), Haas (84.), Zwierschitz (95.)

Spielfilm im Live-Ticker

Fotocredit: Josef Parak