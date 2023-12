Der SV Stripfing traf am Freitag in der 16. Runde der ADMIRAL 2. Liga auf FC Flyeralarm Admira. Beide Teams wollten auf die Niederlagen in der Vorwoche antworten. Das gelang letztlich aber nur den Admiranern, die im Schneegestöber von Floridsdorf einen 4:0-Kantersieg im Niederösterreich-Derby feierten, der sogar noch höher hätte ausfallen können.

Mit seinem Doppelpack zur 2:0-Pausenführung brachte Jakob Tranziska die Panther bei Schneefall auf die Siegesstraße.

FC Admira mit Start nach Maß

Die Gäste aus der Südstadt erwischen einen Start nach Maß. In der 6. Minute erzielt die Admira das 1:0 durch Jakob Tranziska nach einer präzisen Hereingabe von Gashi. Mit der Führung im Rücken wollen die Panther nachlegen, woraus vorerst aber nichts wird.

Trotz zeitweise dichtem Schneefall präsentiert sich das Spiel lebhaft. In der 19. Minute verpasst Torschütze Tranziska knapp nach einer Eckball-Hereingabe. Die Admira dominiert, während Stripfing sich mit den winterlichen Bedingungen schwertut. Dann eine vielversprechende Kombination der Gäste in der 23. Minute über links, jedoch verfehlt Ristanic das Ziel mit seinem Kopfball knapp über den Querbalken.

Die 35. Minute bringt schließlich einen Elfmeter für die Südstädter nach einem Handspiel. Tranziska tritt an und verwandelt sicher - damit ist sein Doppelpack perfekt. Der Treffer hat sich abgezeichnet. Zum Ende der ersten Halbzeit steigert sich Stripfing, hat jedoch im 16-er Pech.

Ristanic in 57. Min. mit Entscheidung

Die zweite Halbzeit beginnt eher durchwachsen. In der 57. Minute erhöht Ristanic mit einem präzisen Schuss vom 16-er auf 3:0 für die Gäste – es ist die erste Chance in der zweiten Halbzeit - die Partie ist damit frühzeitig zugunsten der Südstädter entschieden.

In der 75. Minute legt die Admira sogar noch nach. Jakob Schöller trifft nach einer Hereingabe von der linken Seite aus kurzer Distanz zum 4:0. In der 78. Minute beinahe das 5:0. Patrick Schmidt überlistet den Goalie der Gastgeber, doch Radonjic klärt auf der Linie. In der 83. Minute kassiert Stripfings Dreiker noch Gelb-Rot, ehe die Partie vorbei ist.

ADMIRAL 2. Liga, 16. Runde

SV Stripfing - FC Flyeralarm Admira 0:4 (0:2)

Freitag, 01.12.2023 (18:10 Uhr), FAC-Platz, SR: Alain Sadikovski

Startelf Stripfing: Conde - Radonjic, Rakowitz, Kopp, Lackner - Güclü (K), Steiger, Wels, Kreiker - Pecirep, Kangni-Soukpe.

Startelf Admira: Haas - Puchegger, Zwierschitz (K), Schöller, Teigl - Malicsek, Gashi, Rasner, Galle, Ristanic - Tranziska.

Torfolge: 0:1 Tranziska (6.), 0:2 Tranziska (36.), 0:3 Ristanic (56.), 0:4 Schöller (74.)

Gelbe Karten: Guclu (32.), Rakowitz (38.), Kopp (67.), Kreiker (68.), Pecirep (71.), Schmelzer (89.) bzw. Schöller (29.), Yesiloz (86.)

Gelb-Rote Karte: Kreiker/SV Stripfing (83.)

Spielfilm im Live-Ticker

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL