Der Tabellenvierzehnte SK Sturm Graz II traf am Sonntagvormittag in der 15. Runde der ADMIRAL 2. Liga auf den DSV Leoben. Das Spiel wurde in der Wiener Neustädter ERGO-Arena ausgetragen, nachdem dem Solarstadion Gleisdorf, wo die Jungblackies normalerweise die Heimspiele austragen, die Zulassung für Zweitligaspiele entzogen wurde. Am Ende konnten sich die Obersteirer von Coach Rene Poms mit 2:0 durchsetzen und sind damit seit sieben Spielen unbesiegt - die Donawitzer bleiben außerdem in der Liga zum dritten Mal in Folge ohne Gegentreffer und sichern sich den vierten Sieg aus den jüngsten fünf Ligaspielen.

Alar-Doppelschlag für Leoben

Das Duell zwischen dem SK Sturm Graz II und dem DSV Leoben beginnt intensiv und bereits in der 2. Minute nützt der DSV Leoben einen Abwehrfehler eiskalt aus. Ein Fehlpass von Max Johnston wird von Winfred Amoah abgefangen, der einen präzisen Steilpass auf Deni Alar spielt. Der Routinier behält im Eins gegen Eins mit Torhüter Elias Lorenz die Nerven und trifft zum 0:1. Die Obersteirer setzen ihren Traumstart fort. Bei einer Umschaltaktion spielt Moritz Andreas Heinrich einen perfekten Steilpass auf Deni Alar, der im Eins-gegen-Eins seinen Doppelpack schnürt. In der 12. Minute steht es somit bereits 2:0 für den Aufsteiger.

Der SK Sturm II versucht sich zu fangen und zeigt Ansätze von Offensivaktionen. Mohammed Gadafi Fuseini bleibt ein Lichtblick in der Offensive, kann aber Tormann Florian Wiegele nicht überwinden. Dann hat Vesel Demaku von den Grazern Pech, als er einen Freistoß nach einem Foul von Drini Halili an der Strafraumgrenze wunderschön über die Mauer zirkelte, aber nur die rechte Torstange traf.

Die Obersteirer ziehen die Zügel wieder an und suchen verstärkt den Weg nach vorne. Moritz Andreas Heinrich versucht es mit einem Schuss von der linken Sechzehnerkante, verfehlt das Tor aber deutlich. Kurz vor dem Kabinengang schnuppern die Gäste am dritten Treffer. In der 44. Minute setzt Drini Halili aus knapp 20 Metern zu einem raffinierten Flachschuss an, doch auf der rechten Seite fehlen Zentimeter zum Einschlag.

Der Aufsteiger weiter überlegen

In der Anfangsphase der zweiten Halbzeit, in der die Obersteirer auf den dritten Treffer drängen, bleibt der Spielverlauf eher unspektakulär. Die Angriffssequenzen beider Mannschaften wirken nach vorne durchsichtig. In der 47. Minute beginnt der DSV Leoben mit einem kontrollierten Spielaufbau über die linke Seite. Die Grazer zeigen vorerst wieder ihre defensiven Tugenden, brauchen aber eine schnelle Antwort in Form des Anschlusstreffers.

Die 51. Minute bringt keinen Angriff der Jungblackies. Stattdessen spielen die Obersteirer zielstrebig und ehrgeizig nach vorne, bevorzugt über die linke Seite. In der 53. Minute kommt es zu einer hochinteressanten Phase des Spiels. Sturm Graz II ist gezwungen, mehr zu riskieren, Räume zu öffnen und defensiv aufzurücken. Der DSV Leoben nützt die Umschaltmomente und wird gefährlich. In der 57. Minute beeindruckt Winfred Amoah vom DSV Leoben mit einer hervorragenden Ballbehandlung. Er lässt Jonas Karner stehen, zieht in die Mitte und schießt platziert ins kurze Eck. Tormann Elias Lorenz kann den Ball nur mit Mühe um die Latte lenken.

Die Schlussphase bricht an, die Wolkendecke lichtet sich bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt. Die Sonne kommt zum Vorschein, während auf dem Spielfeld weiterhin nur das Team von den Hochöfen aus Donawitz glänzt. Die Jungblackies können dem Steirer-Derby keine Brisanz und Spannung mehr verleihen. In der 78. Minute startet Sturm Graz II eine Schlussoffensive, kann aber trotz einiger Halbchancen, wie etwa einem Kopfball von Gabriel Haider nach einem Eckball, kaum noch für Torgefahr sorgen. Der DSV Leoben bleibt im Verwaltungsmodus, hält den Zwei-Tore-Vorsprung unaufgeregt und lauert auf Kontermöglichkeiten, um letztendlich über drei Punkte zu jubeln.

ADMIRAL 2. Liga, 15. Runde

SK Sturm Graz II - DSV Leoben 0:2 (0:2)

Sonntag, 26.11.2023 (10:30 Uhr), ERGO-Arena Wiener Neustadt, SR: Oliver Fluch

Startelf SK Sturm Graz II: Lorenz - Demaku (K), Borkovic, Haider, Karner - Stückler, Grgic, Fuseini, Geyrhofer - Camara, Johnston.

Startelf DSV Leoben: Wiegele - Turi, Halili, Weberbauer - Horvat, Pichler (K), Untergrabner, Amoah, Heinrich - Eskinja, Alar.

Tore: 0:1 Alar (4.), 0:2 Alar (12.)

Gelbe Karten: Haider (42.), Geyrhofer (72.), Lieber (74.) bzw. Halili (23.)

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL