Im Nachtragsspiel der 13. Runde in der Admiral 2. Liga empfing der SK Sturm Graz II am Mittwochabend die SV Guntamatic Ried. Das Spiel wurde in Wiener Neustadt ausgetragen, nachdem der Senat dem Solarstadion Gleisdorf, wo Sturm normalerweise die Heimspiele austrägt, die Zulassung entzog. Am Ende wurden die Gäste aus dem Innviertel ihrer Favoritenrolle gerecht und überrannten die Murstädter mit 5:0. Dabei stand es zur Pause noch 1:0 für die Gäste, die im zweiten Durchgang so richtig aufdrehten und mit ihrem höchsten Saison-Auswärtssieg den Sprung auf Rang 2 schafften.

Der 19-jährige Bosnier Belmin Beganovic, hier gegen Senad Mustafic vom SK Sturm II, erzielte für die SV Guntamatic Ried das 3:0. Die Innviertler prolongieren damit ihre Erfolgsserie auf neun Zweitliga-Partien ohne Niederlage (7S, 2U) und bleiben zudem zum dritten Mal in Folge ohne Gegentor.

Rieder Blitzstart dank Oliver Steurer

Das Spiel beginnt mit einem schnellen Führungstreffer für die Gäste. Bereits in der 6. Minute bringt SVR-Abwehrchef Nikki Havenaar einen weiten Einwurf von der rechten Seite in den Strafraum. Die Grazer können die Situation nicht klären und Innenverteidiger Oliver Steurer nützt die Chance und erzielt aus kurzer Distanz das 1:0 für Ried.

Die Jungblackies finden in den ersten Minuten kaum ins Spiel. Die Senft-Elf dominiert das Geschehen, hat Ball und Gegner unter Kontrolle und setzt die Grazer Abwehr früh unter Druck. Bis zur 15. Minute bleibt Ried präsent und drängt auf den Führungstreffer. Mark Grosse versucht Stürmer Kwassi Wilfried Eza mit einem Steckpass in Szene zu setzen, doch die gegnerische Abwehr kann den Pass verhindern.

In der Folge schalten die "Wikinger" etwas in den Verwaltungsmodus und die Grazer lassen zumindest vorerst keinen weiteren Gegentreffer zu. In der Offensive gibt es aber noch wenig Durchschlagskraft, denn die Rieder Abwehr steht sicher.

In der 34. Minute fordern die Innviertler einen Elfmeter, als Stürmer Grosse im Strafraum zu Fall kommt. Der Schiedsrichter entscheidet jedoch auf Abseits. Kurz vor dem Pausenpfiff, in der 43. Minute, wird klar, dass die Gäste ihrer Favoritenrolle bisher gerecht geworden sind. Allerdings spielen sie ihre Angriffe zu wenig aus und Ungenauigkeiten beim letzten Pass verhindern weitere gefährliche Situationen vor dem Tor der Steirer.

Kein angenehmer Jahresausklang in Liga 2 für den 19-jährigen Torhüter Matteo Bignetti, der mit dem SK Sturm II die fünfte Niederlage in Folge kassierte. Die höchste in dieser Herbstsaison obendrein.

Klare Angelegenheit nach der Pause

In der 53. Minute stellt Mark Grosse auf 2:0 für den Bundsliga-Absteiger, als der 24-jährige Ex-Kapfenberger über die rechte Seite einen Angriff abschließt. Nachdem Grosse zuerst den Goalie der Grazer umkurvt, schiebt er anschließend aus spitzem Winkel zu seinem 8. Saisontor ein. Die 63. Minute bringt einen weiteren Treffer für Ried, als Grosse aus dem Aufbauspiel der Grazer einen Fehlpass abfängt und für Sturmpartner Eza auflegt, der wiederum auf Beganovic spielt, der zum 3:0 einschießt und somit für klare Verhältnisse sorgt.

In der 74. Minute erhöhte der neue Tabellenzweite auf 4:0. Nach einem Vorstoß über die linke Außenbahn wird zuerst Sandro Schendl auf die Reise geschickt und bringt anschließend einen maßgeschneiderten Flanken-Flugball in Richtung zweite Stange, wo sich Wilfried Eza schlussendlich im Luftduell durchsetzt und zum 4:0 einköpft.

Auch in der Schlußphase präsentieren sich die Rieder weiter in Torlaune. Über die linke Seite läuft der Angriff, ehe hernach die flache Hereingabe von der Grundlinie erfolgt und Endabnehmer Nik Marinsek aus Nahdistanz die Kugel über die Linie drückt und den Treffer zum 5:0-Endstand bejubelt.

ADMIRAL 2. Liga, Nachtragsspiel 13. Runde

SK Puntigamer Sturm Graz II - SV Guntamatic Ried 0:5 (0:1)

Mittwoch, 6.12.2023 (18:30 Uhr), ERGO Arena Wiener Neustadt, SR: Emil Ristoskov

Startelf SK Sturm Graz II: Bignetti, Burger, Sorg, Hirschmann, Krasniqi, Grube (K), Schopp, Tare, Pirker, Mustafic, Hödl.

Startelf SV Guntamatic Ried: Leitner (K) - Malic, Havenaar, Steurer - Wohlmuth, Schendl, Mayer, Celic - Grosse, Eza, Beganovic.

Torfolge: 0:1 Steurer (5.), 0:2 Grosse (54.), 0:3 Beganovic (63.), 0:4 Eza (74.), 0:5 Marinsek (85.)

Gelbe Karten: Schopp (2.) bzw. Havenaar (30.)

Fotocredit: GEPA ADMIRAL