Im Uniqa-ÖFB-Cup-Viertelfinale kam es Samstagabend zum Duell zwischen dem DSV Leoben und dem SCR Altach. Die Leobener belegen derzeit den siebenten Platz in der ADMIRAL 2. Liga, während die Vorarlberger Zehnter in der ADMIRAL Bundesliga sind. Die Gäste gingen als Favorit ins Spiel, allerdings war man vor den Donawitzern gewarnt. Denn die Mannschaft von Trainer Rene Poms hatte bereits zwei Bundesligisten (WSG Tirol & WAC) aus dem Bewerb geworfen. Und es gelang den Steirern tatsächlich ein drittes Mal - Deni Alar entschied die Partie mit seinen zwei Treffern zugunsten der Gastgeber.

Deni Alar war mal wieder Matchwinner und traf per Doppelpack für die Donawitzer

DSV Leoben startet druckvoll

Die Leobener finden besser ins Spiel und überraschen die Gäste aus dem Ländle. Es sollte auch nicht lange dauern, ehe die Heimischen mit 1:0 in Führung gehen. Zunächst landet ein Schuss noch an der Latte, dann zappelt das Leder aber im Netz.

Nach einer Ecke können die Gäste nicht klären und Deni Alar drückt das Leder am langen Eck über die Linie.

Beide Teams schenkten sich nichts und lieferten einen packenden Pokalfight.

SCR Altach gleicht noch vor der Pause aus

Mit der Führung im Rücken wollen die Gastgeber nachlegen, doch sie verlieren etwas den Faden. Nach einem Eckball von links und einer Unsicherheit von Tormann Wiegele steht Reiner am zweiten Pfosten unbewacht und nickt per Kopfball ins kurze Eck ein (25.). Da haben sich weder die Defensive noch der Torwart der Leobener wirklich glücklich angestellt.

In der Folge geht es munter Hin und Her, echte Torchancen fehlen aber. Die beste Offensivaktion kurz vor der Pause geht über Leobens Winter-Neuzugäng Cheikhou Dieng (siehe auch HIER), der den Ball nach einem starken Dribbling aber nicht präzise genug in den Strafraum bringen kann, sodass Stojanovic im Tor der Altacher keine Probleme hat, den Ball aufzunehmen.

Leoben setzte sich im Finish durch

Ausgeglichenes Match nach dem Seitenwechsel

Die zweite Halbzeit verläuft ähnlich der ersten. Beide Mannschaften sind bemüht, doch vorerst gibt es keine echten Tormöglichkeiten. In der 55. Minute dann ein riskanter Ballverlust von Altach und Leobens Amoah ist alleine auf dem Weg zum Tor der Vorarlberger, der Ball wird aber nicht richtig getroffen und SCRA-Schlussmann Stojanovic kann denn Ball mit Leichtigkeit halten.

In der Folge wird der tiefe Boden auch immer wieder einmal zum Spielverderber. Inzwischen ist es eine zerfahrene Partie, die dem Publikum geboten wird. Dann klopfen die Rheindörfler immer wieder an, scheitern im Endeffekt aber an DSV-Goalie Wiegele, der jedes Mal richtig steht und parieren kann. In der 87. Minute ist es dann auf der gegenüberliegenden Seite passiert.

Deni Alar bekommt im Strafraum rechts den Ball von Hepburn und schlenzt ihn wunderschön ins lange Eck - was für ein Treffer (87.) zum letztendlich vielumjubelten Sieg. Denn auch wenn die Altacher in den Schlussminuten nochmal alles nach vorne, bleibt es beim Triumph des Zweitliga-Aufsteigers der damit sensationell im Halbfinale des Uniqa-ÖFB-Cup steht. Vor einem Jahr zum gleichen Zeitpunkt noch in der Regionalliga, im Frühjahr 2024 unter den letzten vier Klubs des ÖFB-Cups - was für eine Erfolgs-Story.

Die Auslosung für das Halbfinale findet am Sonntag, den 11. Februar, ab 18 Uhr im ORF (Sport am Sonntag) statt.

DSV Leoben – SCR Altach 2:1 (1:1)

Samstag, 03.02.2024 (19:15 Uhr), Monte Schlacko Arena, Leoben, Z: 3400, SR: Josef Spurny

DSV Leoben: Wiegele - Turi, Halili - Horvat, Pichler (K), Untergrabner, Amoah (Hepburn, 62.), Heinrich, Eskinja - Dieng, Alar (Hirschhofer, 92.). Trainer: Rene Poms.

SCR Altach: Stojanovic - Strauss, Reiner, Koller, Ingolitsch (Gebauer, 62.), Ouedraogo - Bähre, Demaku, Jäger (K), Fadinger (Santos, 46.)- Nuhiu. Trainer: Joachim Standfest.

Torfolge: 1:0 Alar (10.), 1:1 Reiner (25.), 2:1 Alar (87.)

Gelbe Karten: Untergrabner (47.), Horvat (82.) bzw. Jäger (28.)

Spielfilm im Liveticker

Foto: RiPu-Sportfotos