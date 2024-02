Am frühen Freitagabend wurde in der ADMIRAL 2. Liga das Jahr 2024 eröffnet. Auf dem Programm stand das Duell zwischen dem SV Horn und dem DSV Leoben. Das Spiel war im Dezember aufgrund des Wintereinbruchs abgesagt worden. Die Gäste aus der Obersteiermark feierten letztlich einen ungefährdeten 3:0-Auswärtssieg im Waldviertel. Ein Doppelschlag zu Beginn der zweiten Halbzeit entschied das Spiel zugunsten des Aufsteigers und ÖFB-Cup-Halbfinalisten.

DSV-Winterneuzugang Cheikhou Dieng erzielte gleich bei seiner Premiere im Dress der Leobener sein "Einstandstor", dem 0:2 kurz nach der Pause. Links Mason Judge, dessen Debüt für den SV Horn misslang. Nach einer Siegesserie vor der Winterpause (drei Dreier in Folge) kassieren die Waldviertler zum Jahresstart eine Niederlage.

DSV Leoben legt vor

Die Leobener, die durch das ÖFB-Cup-Viertelfinalmatch gegen den SCR Altach schon Wettkampfpraxis im neuen Jahr gesammelt haben, finden besser ins Spiel und setzen den Gegner sogleich unter Druck. Vorerst fällt kein Treffer, es sollte aber nicht ewig dauern, ehe die Gäste in Führung gehen. Eskinja schickt Halili links außen, der flankt zur Mitte und Winfred Amoah lässt sich im Zentrum die Chance nicht nehmen und köpft zur verdienten Führung für die Steirer ein und dem ersten 2. Liga-Tor im neuen Kalenderjahr.

Mit der Führung im Rücken wollen die Poms-Mannen nachlegen. Der SV Horn auf der anderen Seite tut sich in der Offensive generell schwer - Hajdari mit dem ersten Abschluss in der 28. Minute, sein Schuss mit links von rechts aus etwa 20 Metern vom Tor entfernt geht aber weit drüber. Das ist es dann für die erste Halbzeit auch gewesen.

Der 26-jährige Moritz Heinrich (l.) und die Donawitzer ließen sich von Alexander Joppich & Co. nicht aufhalten und feierten den dritten Dreier in der 2. Liga in Folge, sind bereits seit vier Spielen obendrein ohne Gegentor!

Entscheidung fällt kurz nach Wiederbeginn per Doppelschlag

Die zweite Halbzeit beginnt mit einem Blitzstart der Leobener. Heinrich geht rechts durch und legt quer zur Mitte, wo Cheikhou Dieng am kurzen Eck zum Ball kommt und das Spielgerät ins lange Eck spitzelt. Nur wenige Augenblicke darauf steht es 3:0. Mason Judge versenkt das Leder nach einer Flanke unglücklich im eigenen Tor - er wollte klären.

Die Donawitzer verwalten in der Folge die klare Führung. Die Waldviertler haben sich - so scheint es - mit der Niederlage abgefunden. Einzig Hahn nimmt einen abprallenden Ball direkt und prüft Goalie Wiegele mit einem harten Schuss aus 20 Metern, den dieser gerade noch zur Ecke abwehren kann. Die bringt aber nichts ein. Beide Trainer versuchen dann noch mit Wechseln neue Impulse zu setzen, es bleibt aber beim klaren Erfolg des Aufsteigers..

SV Horn - DSV Leoben 0:3 (0:1)

Freitag, 16.02.2024 (18:10 Uhr), Waldviertler Volksbank Arena, SR: Safak Barmaksiz

SV Horn: Polster - Hoffmann (K), Joppich, Hajdari (Sadeqi, 68.) - Ismailcebioglu (Wimhofer, 56.), Fischerauer, Bauernfeind, Judge (Hahn, 56.) - Lipczinski, Hausjell (Coco, 82.), Abdijanovic (Petuely, 68.). Trainer: Philipp Riederer.

DSV Leoben: Wiegele - Turi, Halili (Weberbauer, 85.) - Horvat, Pichler (K) (Hirschhofer, 75.), Untergrabner, Amoah (Hepburn, 67.), Heinrich, Eskinja - Dieng (Halper, 85.), Alar (Michael, 75.). Trainer: Rene Poms

Torfolge: 0:1 Amoah (23.), 0:2 Dieng (47.), 0:3 Judge (55., ET)

Gelbe Karten: Bauernfeind (29.) bzw. Pichler (27.)

Spielfilm im Liveticker

Foto: GEPA Admiral