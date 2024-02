Top-Duell schon am ersten Tag nach der elf Wochen andauernden Winterpause: Im Nachtragsspiel der 16. Rundeder ADMIRAL 2. Liga empfing die SV Guntamatic Ried den FAC und die Innviertler wollten ihre Serie aus dem Herbst mit zuletzt sechs Siegen und zwei Remis unvermindert fortsetzen. Zuletzt verloren hatte das Team von Maximilian Senft in der Liga am 1. September gegen den GAK 1902. Auch der FAC hat Ambitionen nach oben. Die Wiener sind nur drei Punkte hinter den Riedern auf Platz vier und haben drei ihrer letzten fünf Ligaspiele gewonnen. Am Ende setzten sich die Floridsdorfer doch etwas überraschend mit 2:0 durch!

Nerman Haljeta traf mit dem Floridsdorfer Führungstor direkt vor dem Fansektor der Wikinger die Rieder mitten ins Herz. Der slowenische Stürmer setzte sich allein vor Leitner mit etwas Ballglück konsequent gegen den SVR-Torhüter durch und schob den Ball aus spitzem Winkel am grätschenden Steurer vorbei flach ins Tor.

SV Ried begann dynamisch, der FAC abwartend

Die rund 3.500 Besucher in der Innviertlel Arena sahen einen dynamischen Beginn der Hausherren, die sehr offensiv ausgerichtet zu Werke gingen. Aus dem Übergewicht konnten die Rieder aber wenig machen und da sich auch der FAC im Spiel nach vorne abwartend zeigte, blieb es lange eine chancenarme Partie. Erst in der 21. Minute die erste ganz dicke Möglichkeit für die Gastgeber. Nach einem Eckball brachten die Gäste den Ball nicht aus dem Strafraum und dann beförderte Bajic den Ball nur ganz knapp über das Tor.

Nur fünf Minuten später die nächste große Gelegenheit – Große wurde ideal freigespielt und setzte den Ball aus halbrechter Position nur knapp neben das Tor. Trotz aller Überlegenheit blieb die Elf von Trainer Maximilian Senft gerade auch oft mit den langen Bällen zu ungenau und das verhinderte immer wieder das Festsetzen in der gegnerischen Hälfte.

Der FAC konnte sich im gesamten ersten Spielabschnitt nicht ein einziges Mal gefährlich in Szene setzen und da auch die Rieder im letzten Drittel zu Inkonsequent blieben, ging es torlos in die Kabinen.

Bitteres Frühlingserwachen für Wilfried Eza und die SV Guntamatic Ried, die ihre erste Heimniederlage in dieser Saison kassierte. Wieder mal hat Favoritenschreck FAC, der schon Liga-Leader GAK 1902 im November deren erste und bisher einzige Heimniederlage zufügte, zugeschlagen.

Auch zu Beginn der zweiten Halbzeit unverändertes Bild, doch dann schockte Haljeta die SV Ried

Auch zu Beginn des zweiten Abschnitts zunächst ein unverändertes Bild. Ried machte das Spiel und kam zu Abschlüssen – Bajic in der 47. Minute aus der zweiten Reihe über das Tor. In den entscheidenden Szenen fehlte weiterhin die Präzision und so konnte sich der FAC immer wieder befreien, der aber seinerseits ebenfalls weiterhin offensiv nicht zum Zug kam. Eine gefährliche Hereingabe von Bertaccini nach rund einer Stunde war da schon das gefährlichste.

Doch dann die 67. Minute und die eiskalte Dusche für die SV Ried. Traumpass von Maier über halblinks auf Haljeta - der ließ Keeper Leitner aus kurzer Distanz keine Chance und stellte mit dem 1:0 für die Floridsdorfer das Spiel auf den Kopf. In den folgenden Minuten reagierten die Rieder geschockt und der FAC kam zu weiteren Gelegenheiten.

In der Schlussphase gelang es den Hausherren dann doch noch einmal richitig Druck aufzubauen, doch allen Angriffsbemühungen zum Trotz wollte heute kein Tor gelingen. DIe Entscheidung aus Sicht der Floridsdorfer dann in der 89. Minute, als der aufgerückte Bubalovic aus einem Konter das 2:0 erzielte. Ried's Marinsek vergab in der Nachspielzeit noch eine große Gelegenheit auf den Anschlusstreffer, doch am Ende war es amtlich. Der FAC entführte damit doch etwas überraschend drei Punkte aus dem Innviertel und schiebt sich damit auf Platz drei vor.

𝑺𝑰𝑬𝑮 𝒊𝒎 𝑺𝒑𝒊𝒕𝒛𝒆𝒏𝒔𝒑𝒊𝒆𝒍 🙌🏻😍

Unsere Blau-Weißen gewinnen auswärts bei der @svried1912 mit 2:0❗️

Nermin #Haljeta und Christian #Bubalovic erzielen die entscheidenden Treffer für unseren FAC 💙#Wirfürden21 pic.twitter.com/efRJgIzPi7 — Floridsdorfer Athletiksport-Club (@FACWien) February 16, 2024

Nachtragsspiel Rd. 16, SV Guntamatic Ried – FAC 0:2 (0:0)

Freitag, 16.02.2024 (20:30 Uhr), Innviertel Arena (Ried), Z: 3.500, SR: Florian Leitner

SV Ried: Leitner; Wohlmuth, Malic, Havenaar (Ungar, 46.), Steurer, Agbenyenu (Bumberger, 65.); Große, Celic (Seufert, 76.), Marinsek, Eza (Rossdorfer, 65.); Bajic

FAC: Spari; Seiwald, Wallquist, Bubalovic, Becirovic; Maier, Krasniqi (Smrcka, 54.), Bertaccini (Adewumi (72.), Woudstra, Flavio (Grimbs, 91.); Haljeta.

Torfolge: 0:1 Haljeta (67.), 0:2 Bubalovic (89.)

Gelbe Karten: Bertaccini (56.), Malic (63.), Ungar (63.), Bubalovic (90.)

Spielfilm im Liveticker

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL