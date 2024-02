In einem von Taktik geprägten Fußballspiel in der Admiral 2. Liga zwischen dem Tabellenletzten SKU Glas Ertl Amstetten und Spitzenreiter GAK 1902 setzte sich der Herbstmeister erwartungsgemäß mit 3:1 durch. Die zahlreichen mitgereisten Fans konnten zwar den Sieg bejubeln - der Auftritt der Rotjacken war aber eher zurückhaltend. Ganz nach dem Motto: "Ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es auch muss!" Der Liga-Leader bleibt aber voll auf Austiegskurs, hat mittlerweile schon elf Punkte Vorsprung auf die Verfolger FAC und SV Guntamatic Ried. Die Bundesliga ruft!

Michael Cheukoua besorgte nach vier Minuten die 1:0 Führung für den Grazer Stadtklub

Das Spiel lief gerade einmal vier Minuten, ehe der Tabellenführer dort weitermachte, wo er zu Ende der Herbstsaison aufhörte - er schoss ein Tor. Nach einem Eckball von der rechten Seite - ausgeführt durch Levan Eloshvili - verlängerte Marco Gantschnig die Kugel an die zweite Stange. Dort wartete Michael Cheukoua und bugsierte den Ball mit der Brust ins Netz. Der Gästesektor kochte über - der GAK ging mit 1:0 in Führung.

Die Partie selbst war geprägt von vielen spielerischen Akzenten beider Teams. Die Hausherren versuchten mit geflegten Ballwechseln und stabiler Defensive die Kontrolle zu erhalten. Die Gäste aus Graz wiederum bestachen vorallem durch blitzschnelle Kombinationen nach vorne und hatten auch mehr Ballbesitz in der Anfangsphase. Nach etwa 25 Minuten schalteten die Grazer allerdings einen Gang zurück, ließen die Hausherren kommen, waren aber durch Konter immer wieder gefährlich.

In Minute 36 bewies Schiedsrichter Stjepan Bosnjak ein weiches Herz: Nach einem Brutalo-Foul von Marco Gantschnig an seinem Ex-Kollegen Atsushi Zaizen zückte der Unparteiische nur Gelb - hier wäre auch ein Platzverweis im Bereich des Möglichen gewesen. Das war es auch dann schon mit den Highlights des ersten Durchganges, den beiden Offensivabteilungen mangelte es an Durchschlagskraft - mit dem knappen Vorsprung aus Sicht der Gäste ging es in die Kabinen.

Der GAK gab das Heft nicht mehr aus der Hand

Gleich nach dem Wiederanpfiff zu Hälfte Zwei waren die Grazer sofort hellwach und setzten die Offensivmaschinerie in Gang: Ein Distanzschuß aus 25 Metern von Kapitän Marco Perchtold verfehlte sein Ziel nur knapp - das wäre ein Halbzeitauftakt nach Maß gewesen! Auf der Gegenseite verbuchten die Hausherren eine Eckballserie - sie brachte aber nicht den gewünschten Erfolg.

In Minute 56 verabsäumten es die Gäste den Sache im Vorhinein zu erledigen: Ein abgerissener Ball von Benjamin Rosenberger verwandelte sich zu einem scharfen Steilpass in die Tiefe. Doch sowohl Eloshvili, als auch Cheukoua brachten das Runde nicht im Eckigen unter. Es blieb beim 0:1. Je länger das Spiel andauerte, desto mehr kontrollierten die Rotjacken dasselbige. Obwohl die Niederösterreicher teilweise zu Statisten degradiert wurden, blieben die notwendigen Einschussmöglichkeiten der Grazer Athletiker aber aus.

Lenn Jastremski traf beim Comeback für Rotjacken

In der 71. Minute meldet sich Lenn Jastremski nach halbjähriger GAK-Abstinenz zurück: Nach einem mustergültigen Pass von Eloshvili - genau in den Lauf des 23jährigen Mittelstürmers - vernaschte der deutsche seinen Gegenspieler mit einer Körpertäuschung und versenkte die Kugel im langen Eck zum 0:2. Trotzdem durften auch die Gastgeber einmal jubeln: In Minute 88 nagelte Jürgen Lemmerer einen Volley von halbrechts an die Unterkante der Querlatte und Felix Klöchl lenkte den Ball unglücklich ins eigene Tor.

Das war aber noch nicht alles bei diesem Spiel: Nach einem Eckball der Gastgeber, der dem SKU-Eckball wie ein Bumerang um die Ohren flog wurde Jan Stefanon auf links steil geschickt. Er traf durch die Beine von Elias Scherf im langen Eck nur die Innenstange. Daniel Maderner stand goldrichtig und staubte ins leere Tor ab. Ein super Comeback des bulligen Stürmers!

Am Ende freuten sich die Grazer Athletiker über eine gelungene Veranstaltung: Auswärtssieg und Tabellenführung auf elf Punkte ausgebaut. Die Bundesliga rückt immer näher!

ADMIRAL 2. Liga, Nachtrag zur 16. Runde

SKU AMSTETTEN - GAK 1902 1:3 (0:1)

Torfolge: 0:1 Cheukoua (4.), 0:2 Jastremski (70.), 1:2 Klöchl (88. ET), 1:3 (90+5 Maderner)

Samstag, 17.02.2023 (14:30 Uhr), Ertl Glas Stadion; Amstetten; SR: Stjepan Bosnjak; Onur Yayar; Manuel Undesser

Spielfilm im Live-Ticker

SKU Amstetten (4-4-2): Elias Scherf - Julian Tomka, Lukas Deinhofer (K), Philipp Offenthaler, Sebastian Dirnberger, Leon Fust - Niels Hahn (62. Yilmaz), Marco Alessandro Sulzner - Dominik Starkl (62. Gattermayer), Atsushi Zaizen, Marcel Michael Monsberger (47. Lemmerer)

GAK 1902 (4-4-2): Jakob Meierhofer - Yannick Oberleitner, Marco Sebastian Gantschnig, Felix Köchl, Benjamin Rosenberger - Gabriel Zirngast (47. Mayer), Marco Perchtold (K), Thorsten Schriebl (93. Stefano) - Levan Eloshvili (86. Satin), Lenn Jastremski (82. Milla), Michael Cheukoua (82. Maderner)

Gelbe Karten: Dirnberger (8.), Tomka (79.); Gantschnig (35.), Oberleitner (80.)

