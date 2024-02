Im Dezember 2023 wurde das Spiel aufgrund des Wintereinbruchs abgesagt, am Samstagnachmittag fand die Begegnung zwischen First Vienna FC 1894 und SW Bregenz in der 16. Runde der ADMIRAL 2. Liga nun aber statt. Letztlich konnten sich die Bregenzer mit 2:1 durchsetzen und entführen beim Pflichtspiel-Debüt von Trainer Mader drei Punkte von der Hohen Warte.

Aufsteiger SW Bregenz jubelt über drei Punkte auf der Hohen Warte, zieht an der Vienna in der Tabelle vorbei und klettert auf Rang 4.

Vienna mit mehreren Top-Chancen

Die Vienna startet besser ins Spiel. Nach fünf Minuten Luxbacher mit der ersten Möglichkeit, er zieht links in der 16er und überspielt seinen Gegenspieler, sein Schuss aus spitzem Winkel ist aber kein Problem für den Tormann. In der Folge ist das Spiel eher matt - weder die Gäste noch die Gastgeber kommen wirklich in die Gefahrenzone.

In der 25. Minute dann doch die Riesenchance für Viennas Monschein, der nach einem weiten Ball allein auf Goalie Flückiger zuläuft, ihn aber nicht überwinden kann - der Torwart blieb lange stehen und verhinderte mit einem starken Reflex das sichere Gegentor. Dann sehen die Fans plötzlich hohes Tempo und weitere Top-Chancen. Zunächst Aigner mit der Riesenchance für die Vorarlberger nach schöner Ferserl-Vorlage von da Silva, er kommt rechts im Strafraum zum Abschluss, Giuliani bleibt aber Sieger.

Im Gegenzug scheitern die Wiener zwei Mal knapp. Einen Freistoß von Ochs kann der Goalie nur wegfäusten, ein Vienna-Spieler probiert es mit einem Heber, ein Bregenzer kann als letzter Mann aber noch klären. Kurz darauf kullert der Ball nach einem Gestocher wenige Zentimeter am rechten Pfosten vorbei. Der Ball scheint nicht ins Bregenzer Tor zu wollen - die Führung wäre indes verdient. Die Zellhofer-Mannen bleiben am Drücker, es geht aber mit dem 0:0 in die Pause.

Erzielte für die Vienna den 1:2-Anschlusstreffer: Christoph Monschein.

SW Bregenz stellt Spiel auf den Kopf

Die zweite Halbzeit beginnt verhalten. Aus dem Nichts führt dann aber das Team aus dem Ländle. Jannik Wanner kommt links im Strafraum zum Abschluss und bringt die Gäste entgegen des Spielverlaufs in Führung. Keine fünf Minuten später kommt es noch dicker für die Heimischen: Brückler überläuft Tormann Giuliani und schiebt aus spitzem Winkel zum 2:0 ein.

Die Vienna drückt in der Folge auf den Anschlusstreffer, der in der 69. Minute auch gelingt. Christoph Monschein trifft von der Strafraumgrenze per Flachschuss ins linke Eck. Damit ist wieder Spannung drin. Peham und Co. werfen dann alles nach vorne, um zumindest einen Punkt zu Hause zu behalten. Trotz einiger Chancen jubeln letztlich aber die Bregenzer.

ADMIRAL 2. Liga, Nachtragsspiel Runde 16

First Vienna FC 1894 - SW Bregenz 1:2 (0:0)

Samstag, 17.02.2024 (14:30 Uhr), Stadion Hohe Warte, Z: 1.800, SR: Jakob Semler

First Vienna FC 1894: Giuliani, Steiner, Monschein, Luxbacher (K) (Boateng, 74.), Peham (Kitenge, 75.), Ochs (Wunsch, 86.), Omerovic (Sanogo, 59.) Kreuzhuber, Bischof, Bauer (Abazovic, 86.), Huskovic. Trainer: Alexander Zellhofer.

SW Bregenz: Flückiger - Martinovic (Batalha, 89.), Barada, Obermüller (Herbaly, 66.), Kralj (K), Dodig - Aigner, Makovec, Ferreira da Silva - Brückler (Martin, 76.), Wanner (Crescenti, 76.). Trainer: Markus Mader.

Torfolge: 0:1 Wanner (51.), 0:2 Brückler (55.), 1:2 Monschein (69.)

Gelbe Karten: Omerovic (50.), Steiner (72.), Bischof (85.) bzw. Dodig (41.), Kralj (90.)

Fotocredit: Mandl