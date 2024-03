In Runde 19 der ADMIRAL 2. Liga kam es zum Duell zwischen dem DSV Leoben und der SV Ried. Die Leobener, aktuell schon seit fünf Ligaspielen in Folge siegreich teilen sich mit 33 Zählern mit dem FAC den zweiten Tabellenplatz. Die SV Ried konnte nach zwei Niederlagen im Frühjahr nun endlich anschreiben und das gleich so richtig. Gegen den Aufsteiger SV Stripfing gab es nämlich einen hochverdienten 5:0-Heimsieg zu feiern. Aktuell stehen die Oberösterreicher mit 32 Punkten auf Rang vier. In einer chancenarmen Partie konnte sich am Ende der DSV Leoben dank eines Goldtors von Deni Alar mit 1:0 durchsetzen.

Ausgeglichene Anfangsphase mit wenigen Highlights

Mit einem Sieg im Spitzenspiel hätten die Rieder heute den DSV überholen und Platz drei einnehmen können – dementsprechend mutig gingen die Gäste auch in die Partie und das schmeckte den Steirern so gar nicht. Dazwischen aber auch immer wieder sehr viel Leerlauf und generell sehr wenige Aktionen in den ersten 20 Minuten, welche zu notieren gewesen wären. Eine gefährliche Hereingabe von Halili war da schon das gefährlichste.

Beide Mannschaften verwickelten sich immer weiter in eine Art Abnützungskampf. Viele Abspielfehler auf beiden Seiten ergaben auch etliche Zweikämpfe und oftmaliges Geplänkel im Mittelfeld.

Goldtor von Alar bringt Leoben auf die Siegerstraße

Bis zur Pause sollte sich nichts mehr Relevantes am Spielverlauf ändern und so ging die Partie auch torlos in die Kabinen. Doch auch im zweiten Durchgang entwickelte sich alles andere als ein Fußballleckerbissen. Es war eher harte Kost, welche den Zuschauern in der Monte Schlacko Arena aufgetischt wurde und dann eigentlich aus dem Nichts in Minute 67 die Führung für den DSV! Heinrich nahm den pfeilschnellen Amoah über die linke Seite mit, der flankt ideal ins Zentrum, wo Alar per Kopf das 1:0 erzielte.

Und auf einmal war Musik im Spiel und die Gastgeber wollten sofort nachlegen. Doch die Rieder konnten sich noch einmal in die Partie zurückkämpfen und warfen in der Schlussphase noch einmal alles nach vorne. Doch heute gab es für die Elf von Trainer Senft nichts zu holen und so blieb es beim knappen 1:0 Erfolg für Leoben. Die Steirer sichern damit den zweiten Tabellenplatz vorerst ab.

DSV Leoben – SV Ried 1:0 (0:0)

Freitag, 08.03.2024 (20:30 Uhr), Monte Schlacko Arena (Leoben), SR: Alan Kijas

Torfolge: 1:0 Alar (67.)

Gelbe Karten: Halili (43.), Heinrich (45.), Alar (50.)

DSV: Wiegele, Untergrabner, Horvat, Turi, Weberbauer, Pichler, Eskinja (Michael, 75.), Halili, Amoah, Alar, Heinrich (Halper, 81.)

SVR: Leitner, Steurer, Havenaar, Malic, Bumberger (Agbenyenu, 68.), Celic, Mayer (Marinsek, 46.), Schendl, Rosendorfer (Große, 46.), Eza (Pomer, 73.), Bajic

Spielfilm im Liveticker

Foto: Richard Purgstaller