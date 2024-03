Am Freitagabend kam es in der 19. Runde der ADMIRAL 2. Liga zum Duell zwischen dem First Vienna FC 1894 und dem SV Horn. Die Döblinger hatten vorige Woche Tabellenführer GAK an den Rand einer Niederlage gebracht, die Niederösterreicher hatten Admira bezwungen. Mit dementsprechend Spannung war die Partie erwartet worden. Letztlich konnte sich überraschend die Truppe von Coach Riederer aus dem Waldviertel mit 2:1 durchsetzen.

Nach dem Sieg gegen die Südstädter gab es für die Horner auch drei Punkte gegen First Vienna FC.

Vienna stärker, doch Horn effektiver

Die Partie, zu der Frauen aufgrund des Weltfrauentages eingeladen waren, ist von Beginn an munter geführt. Beide Mannschaften sind nach vorne orientiert. Nach wenigen Augenblicken taucht Omerovic vor dem Tor der Gäste auf, er trifft aber nicht. Kurz darauf wieder die Döblinger, doch wieder will das Leder nicht in den Kasten. Dann ist es zwei Mal Monschein, der aus guter Position nicht erfolgreich ist. Einmal schießt er im Strafraum zu zentral auf den Goalie, der gut parieren kann, beim zweiten Mal köpft er nach einem Eckball an die linke Stange.

Entgegen dem Spielverlauf führen dann plötzlich die Gäste. Nach einem hohen Ball von Lorenzo Coco von der linken Seite steigt Amir Abdijanovic hoch und köpft zum 1:0 ein. Und es sollte noch dicker kommen für die Gastgeber. Nur wenige Augenblicke später steht es nämlich 2:0 für die Horner. Kilian Bauernfeind ist nach einem Eckball erfolgreich. Er trifft mit dem Ferserl.

Vienna riskiert, Horn lauert auf Konter

In der zweiten Halbzeit startet die Vienna wieder stärker. Die Mannschaft von Trainer Zellhofer muss jetzt mehr riskieren, wenn man die Niederlage abwenden will. Während die Wiener immer offensiver werden, lauert Horn auf Konter. Ein weiteres Tor würde das Spiel wohl entscheiden. Beide Trainer versuchen dann mit Einwechslungen neuen Schwung ins Spiel zu bringen, so richtig gefährliche Szenen gibt es in dieser Phase der Partie aber nicht. Den Hornern wird in der Folge ein Treffer wegen Abseits aberkannt.

Die beste Möglichkeit hat dann Horns Joppich, der aus guter Position nicht trifft, worauf die Gäste Aluminium treffen. Dann pfeifen die Döblinger zur Schlussoffensive. Sie versuchen es mit hohen Bällen, die aber nicht zum Erfolg führen. Zumindest bis zur Nachspielzeit - dann drückt David Peham das Leder per Abstauber aber doch für die Döblinger über die Linie. Damit steht es 1:2 und es wird noch einmal spannend. Die Heimischen werfen alles nach vorne, kurz darauf pfeift der Schiedsrichter aber ab und Horn sichert sich die drei Zähler auf der Hohen Warte.

ADMIRAL 2. Liga, Runde 19

First Vienna FC - SV Horn 1:2 (0:2)

Freitag, 08.03.2024 (18:10 Uhr), Stadion Hohe Warte, SR: Daniel Pfister

Startelf First Vienna: Giuliani, Steiner, Sanogo, Monschein, Peham, Ochs, Bumbic, Omerovic, Kreuzhuber (K), Bischof, Bauer

Ersatzspieler: Ecker, Tanzmayr, Owusu Boateng, Kitenge, Wunsch, Abazovic, Huskovic



Trainer: Alexander Zellhofer

SV Horn: Polster - Gobara, Wimhofer, Joppich - Fischerauer, Mulahalilovic (K), Bauernfeind, Metu - Coco, Lipczinski, Abdijanovic



Ersatzspieler: Hotop, Ismailcebioglu, Petuely, Hahn, Lexington Judge, Hajdari



Trainer: Philipp Riederer

Tore: 0:1 Abdijanovic (40.), 0:2 Bauernfeind (44.), 1:2 Peham (91.)

Gelbe Karten: Bischof (25.), Steiner (60.), Monschein (70.), Wunsch (89.) bzw. Mulahalilovic (8.), Hajdari (74.)

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL