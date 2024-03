Über 100 Kilometer Luftlinie von Graz entfernt stieg im Rahmen der Sonntagsmatinee an ADMIRAL 2. Liga-Spieltag 19 in Wr. Neustadt das "kleine Stadtderby" zwischen dem unter Neo-Cheftrainer Jürgen Säumel im Frühjahr noch sieglosen SK Sturm Graz II auf Zwischenrang 14 und dem unangefochtenen Tabellenprimus GAK 1902. Taten sich die Rotjacken nach einer starken Startphase in Durchgang eins und in Überzahl lange schwer, ging nach Wiederbeginn der "Knopf auf" und besorgte Kapitän Miloš Jovičić das GAK-Goldtor zum 1:0-Auswärtssieg.

Nächster Schritt in Richtung Bundesliga-Comeback für den GAK und Miloš Jovičić, dessen Goldtor den 1:0-Erfolg gegen den SK Sturm II bedeutete. Wie im Hinspiel entschied ein einziger Treffer das "kleine Grazer Stadtderby", damals - am 18. August 2023 - markierte Marco Gantschnig den einzigen Tagestreffer.

GAK druckvoll zum Start, doch Ausschluss hemmt das Unterhaltungslevel

Wenig überraschend nahm der auf zwei Positionen veränderte GAK - Murat Satin und Thomas Mayer genossen den Vorzug gegenüber Lenn Jastremski und Markus Rusek - das Heft des Handelns gleich zu Beginn in die eigene Hand. Ein abgefälschter Abschlussversuch von Benjamin Rosenberger und der Rebound von Daniel Maderner, der über das Ziel hinausging (3.), sowie eine doppelte Schusschance für Michael Cheukoua garnierten die Anfangsphase (9./11.).

Als sich die "Jungblackies" ein wenig zu finden schienen, zog Simon Nelson nach einem Steckpass auf Daniel Maderner das Foulvergehen an der Strafraumkante als "letzter Mann" und sah folgerichtig Rot (21.) - Sturm II war fortan in Unterzahl unterwegs.

Ein Ausschluss, welcher dem Spielfluss keinen Gefallen tat, zumal die Rotjacken den roten Faden im Vorwärtsgang verloren und die Säumel-Schützlinge kompakt und äußerst konzentriert verteidigten. Das Endprodukt war ein 0:0 nach 45 Minuten.

Auch zu Zehnt legten sich Tizian-Valentino Scharmer (l.) und die "Jungblackies" gegen den favorisierten Liga-Leader GAK 1902 um Thomas Wilfried Mayer mächtig ins Zeug, um am End, wie im Hinspiel erneut mit 0:1 den Kürzeren zu ziehen.

Rotjacken belohnen sich direkt nach Wiederbeginn

Auftakt nach Maß für den GAK nach dem Seitenwechsel: Bei einem Eckball von rechts verlängerte Daniel Maderner per Hechtkopf zur Mitte, dort behauptete sich der heutige Kapitän Miloš Jovičić und brachte das Spielgerät mit dem Kopf und via Innenstange im langen Eck unter - 0:1 (48.).

In der Folge entwickelte sich die Partie zu einem meist einseitigen Unterfangen, in welchem die Messner-Mannen auf die vorzeitige Entscheidung aus waren und Halbchancen in großer Quantität liegen ließen. Die junge Schar der "Schwoazn" wirkte bemüht, war nach vorne hin jedoch mittellos. Glasklare Gelegenheiten hatten über weite Teile der zweiten Spielhälfte Seltenheitswert.

In der Schlussphase schalteten die Rotjacken in der Verwaltungsmodus, lauerten auf Konter und brachten den knappen Vorsprung ins Ziel, welcher den komfortablen "Polster" an der Tabellenspitze gegenüber der Konkurrenz namens DSV Leoben (elf), FAC (13) und SV Ried sowie SKN St. Pölten (14) aufrechterhält. Indes fehlen den Säumel-Schützlingen weiter elf Zähler auf das "rettende Ufer", respektive auf Rang 13.

Ende aus! Ein Arbeitssieg per Goldtor von Jovicic



___________

⏱️FT' #STUGAK 0:1 #grazerak #LigaZwa — GAK 1902 (@grazerak) March 10, 2024

ADMIRAL 2. Liga, 19. Runde

Sonntag, 10. März 2024, 10:30 Uhr, ERGO Arena Wr. Neustadt, Z: 1.171; SR: Alain Sadikovski



SK Sturm Graz II vs. GAK 1902 - 0:1 (0:0)

Tor: 0:1 Miloš Jovičić (48.).

SPIELFILM und Aufstellungen im Ligaportal-LIVETICKER

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL