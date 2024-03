In Runde 21 der ADMIRAL 2. Liga kam es am Freitag zum Duell zwischen dem DSV Leoben und dem KSV 1919. Damit stand ein Steirer-Derby auf dem Programm, ein Duell der Stahlstädte. Letztlich gab es ein torloses Remis für die Fans zu sehen. Dabei hätte sich die Begegnung durchaus den einen oder anderen Treffer verdient. Beiden Teams fehlte aber letztlich die Durchschlagskraft.

DSV Leoben-Keeper Florian Wiegele blieb wenige Tage nach seinem 23. Wiegenfest blieb zum achten (!) Mal in den letzten neun ADMIRAL 2. Liga-Spielen ohne Gegentor und holte dabei überhaupt nur ein Mal aus dem Netz.

Umkämpfte Partie

Das Spiel ist von Beginn an munter geführt. Sowohl die Leobener als auch die Kapfenberger suchen die Offensive. Vor allem die Gäste agieren durchaus mutig und finden auch gleich die eine oder andere Einschussgelegenheit vor - die beste hat Leimhofer, dessen Schuss von Torhüter Wiegele aber pariert wird. Haxhas Schuss geht nach knapp einer halben Stunde knapp am Eck vorbei.

Das Leobener Werkl läuft an diesem Abend aber insgesamt nicht so wie gewohnt. Das liegt auch daran, dass die Falken gut verteidigen, immer wieder einen Schritt schneller sind. Nach etwas mehr als einer halben Stunde dann aber doch der DSV mit einer guten Gelegenheit, doch Winterneuzugang Dieng verzieht. Kurz vor der Pause noch eine weitere Gelegenheit der Poms-Elf, doch wieder ist es Dieng, der es per Freistoß versucht, aber der Ball bleibt in der Mauer hängen. So endet die erste Halbzeit mit einem 0:0.

Ungewohnt...Deni Alar und Aufsteiger DSV Leoben blieb zum zweiten Mal in Folge in der Liga ohne Torerfolg.

Keine Treffer weiterhin

Auch im zweiten Durchgang sehen die Fans ein ähnliches Spiel wie in der ersten Halbzeit. Beide Mannschaften versuchen es, über den Kampf ins Spiel zu kommen, was aber nicht so richtig klappt. Beide Trainer nehmen in der Folge Wechsel vor, um neuen Schwung ins Spiel zu bringen.

Der Cup-Halbfinalist ist zwar wie schon in der ersten Halbzeit optisch überlegen und ihm gehört auch die Schlussphase der Partie, doch richtig zwingend wird die Truppe von Trainer Rene Poms an diesem Abend nicht. Auch über Standardsituationen wie Freistöße oder Eckbälle kommt man nicht in die gefährliche Zone.

Der KSV von Trainer Abdulah Ibrakovic spielt auf Konter, doch dabei gelingt in der Offensive wenig. Dann aber hat man plötzlich die Führung auf dem Fuß - Luca Hassler kommt nach toller Vorarbeit von Leimhofer zum Abschluss und verzieht nur knapp. In der Nachspielzeit dann noch eine gute Gelegenheit für Leoben, doch wieder ist Gäste-Goalie Richard Strebinger auf seinem Posten. Dann ist das Spiel vorbei.

ADMIRAL 2. Liga, Runde 21

DSV Leoben - KSV 1919, 0:0

Freitag, 29.03.2024 (18:10 Uhr), Monte Schlacko Arena, SR: Alain Sadikovski

DSV Leoben: Wiegele - Turi, Halili - Pichler (K), Michael (Hirschhofer, 87.), Untergrabner, Amoah (Friesenbichler, 70.), Heinrich, Eskinja - Dieng (Hepburn, 77.), Alar.

KSV 1919: Strebinger - Szerencsi, N'zi (Pichorner, 84.), Mandler (Seidl, 62.), Heindl - Miskovic, Zikic (Walchhutter, 83.), Leimhofer, Haxha - Puschl (K) (Hofleitner, 78.) (Hassler, 78.), Guedes.

Gelbe Karten: Eskinja (46.), Michael (87.) bzw. Mandler (25.)

Spielfilm im Liveticker

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL