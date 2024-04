Der FC Liefering empfing am Freitagabend in der ADMIRAL 2. Liga den GAK 1902. Die Rotjacken gingen als klarer Favorit ins Spiel, waren allerdings vor den zuletzt stark aufspielenden Salzburgern gewarnt. Nach zwei Siegen in Folge und sechs aus den vergangen acht Spielen hatte sich die "Cinel-Crew" auch gegen den souveränen Liga-Leader etwas ausgerechnet. Und es gab auch Zählbares. Die Hausherren bezwangen die Murstädter mit 2:0 und fügten ihnen die erste Niederlage im Jahr 2024 zu.

Yeo (r.) bescherte dem FC Liefering die 1:0-Pausenführung. Der 19-jährige Malier zelebriert den Jubel über seinen Treffer mit Okoh und Diakité.

Munteres, offensivorientes Spiel in Red Bull Arena

Beide Mannschaften starten munter ins Spiel. Sowohl die Gäste als auch die Gastgeber spielen nach vorne. Liefering agiert sogar mutiger. Richtig zwingend werden aber weder die Salzburger noch die Steirer. Es fehlt etwas die Durchschlagskraft.

Bis zum Strafraum kombinieren beide gut, doch der letzte Pass kommt nicht an. Als schon niemand mehr mit einem Tor vor der Pause rechnet, führt plötzlich der Außenseiter. Moussa Kounfolo Yeo wird ideal bedient, zieht zur Mitte und schließt vom 16er trocken ab. Das 1:0 ist auch der Pausenstand.

Raphael Hofer und die Jungbullen fügen Liga-Leader GAK 1902 die erste Rückrunden-Niederlage zu.

FC Liefering legt nach

Im zweiten Durchgang drückt der GAK 1902 dann auf das Gaspedal. Man will hier schnellstmöglich ausgleichen, doch die Salzburger machen das taktisch sehr schlau. Es sollte sogar noch dicker kommen für die Gäste: In der 57. Minute stellen die Heimischen nämlich auf 2:0.

Phillip Verhounig legt ideal für Luka Reischl auf und der sagt "Danke". Wer hätte sich das gedacht? Die Messner-Mannen haben sich jetzt langsam etwas einfallen zu lassen, wenn man nicht als Verlierer vom Platz gehen will.

In der Schlussphase werfen die erfolgsverwöhnten Grazer dementsprechend alles nach vorne, doch am heutigen Freitag soll es nicht sein. Die Lieferinger setzen sich mit 2:0 durch und fügen dem GAK die erste Niederlage 2024 zu.

ADMIRAL 2. Liga, 23. Runde

Freitag, 12. April 2024, 18:10 Uhr, SR: Gabriel Gmeiner

FC Liefering - GAK 1902 - 2:0 (1:0)

Startelf FC Liefering: Hamzic, Schuster, Okoh, Diabate, Reischl, Hofer, Diakite, Verhounig, Atiabou (K), Trummer, Yeo

Startelf GAK 1902: Meierhofer - Graf, Gantschnig, Lang, Rosenberger, Jovicic - Lichtenberger, Perchtold (K), Schriebl - Maderner, Cheukoua

Torfolge: 1:0 Yeo (38.), 2:0 Reischl (57.)

Gelbe Karten: Hofer (92.) bzw. Jovicic (48.), Schriebl (70.)

Fotocredit: FC Liefering by Getty