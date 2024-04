Der FC Flyeralarm Admira empfing am Sonntagvormittag zum Abschluss der 22. Runde der ADMIRAL 2. Liga den Floridsdorfer AC. Bei herrlichem Frühlingswetter lieferten sich die beiden Mannschaften eine umkämpfte Partie. Letztlich gab es ein 0:0-Unentschieden - ein letztlich gerechtes Ergebnis, auch wenn die Heimischen über die 90 Minuten Spielvorteile hatten.

Umkämpfte Partie zwischen Admira und dem FAC

Admira stärker, doch nicht zwingend

Das Spiel beginnt munter. Beide Teams spielen nach vorne. Nach fünf Minuten hat Malicsek die erste Chance für die Admira, er bekommt den Ball aus spitzem Winkel aber nicht auf das Tor. Die Südstädter sind inzwischen das bessere Team - auch geschuldet dem von Fehlpässen geprägten Aufbauspiel der Wiener. Nach 17 Minuten dann doch der erste FAC-Abschluss - Smrckas Schuss fällt aber viel zu zentral aus.

Jetzt ist auch der FAC besser im Spiel, die Mörec-Truppe hat aber weiter Probleme mit der Präzision. Die Konterangriffe enden dementsprechend mit einem zu durchsichtigen letzten Pass. Die Schlussphase der ersten Halbzeit gehört dann wieder der Admira, doch so richtig gefährlich wird man nicht. Dann beinahe das 1:0 der Gäste, doch Oluwayemi kann bei einem starken Schuss von Bubalovic aus 20 Metern gerade noch die Hände hochreißen und wehrt zum Eckball ab.

Zerfahrene Partie

Im zweiten Durchgang startet die Admira wieder besser. Es folgt eine Eckballserie, die aber nicht zum Erfolg führt. Die Gastgeber sind auch weiterhin das aktivere Team, doch es fehlt die Durchschlagskraft.

Inzwischen ist es eine zerfahrene Partie. Beide Teams sind zwar bemüht, doch der Ball will nicht in die Gedahrenzone. Dann hat der Gast Glück: Albin Gashis Hammer aus 20 Metern klatscht an die Latte, der Nachschuss geht über das Tor. In der Schlussphase wird auch der FAC wird stärker, doch Admira macht weiterhin das Spiel. Beide Trainer haben längst Wechsel vorgenommen, um neuen Schwung ins Spiel zu bringen. Das ist es dann trotzdem gewesen - auch wenn die Admiraner in den Schlussminuten noch zwei Halbchancen vorfanden.

ADMIRAL 2. Liga, 22. Runde

Sonntag, 6. April 2024, 10:30 Uhr, SR: Emil Ristoskov, Z: 1200

FC Flyeralarm Admira - FAC 0:0

Admira: Oluwayemi - Anderson (Puczka, 70.), Schöller, Keckeisen - Ebner (K) (Teigl, 64.), Malicsek, Gashi, El Moukhantir (Murgas, 64.), Galle, Ristanic (Davies, 45.) - Schmidt (Mujanovic, 64.)

FAC: Spari - Wallquist, Bubalovic, Becirovic (K), Seiwald - Adewumi, Smrcka (Softic, 69.), Flavio (Grimbs, 69.), Maier - Bertaccini (Woudstra, 72.), Haljeta

Gelbe Karten: Ebner (38.), Anderson (59.) Gashi (80.), Murgas (87.) bzw. Bubalovic (80.), Maier (82.), Grimbs (84.)

Fotocredit: Josef Parak