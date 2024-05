Der First Vienna FC 1894 empfing am Sonntagvormittag in der 26. Runde der ADMIRAL 2. Liga vor 1500 Fans die SV Guntamatic Ried. Das Spiel stand unter einem besonderen Stern, könnte sich damit doch das Titelrennen vorzeitig entscheiden. Gelingt den Gastgebern zumindest ein Punkt, hat der GAK sich den Meistertitel und Aufstieg gesichert. Und das gelang auch - die Döblinger konnten sich sogar durchsetzen, und zwar mit 2:1. Damit sind die Rotjacken von der Mur vier Runden vor Schluss nicht mehr von Platz 1 zu verdrängen. Während die Rieder Zweiter bleiben, doch nach vier Siegen en suite erstmals wieder leer ausgehen.

Nach vier Siegen en suite gingen Nikki Havenaar und die SV Guntamatic Ried Sonntagmorgen auf der Hohen Warte leer aus. Während sich David Peham und die Vienna für die 1:4-Hinspiel-Niederlage in der Innviertel Arena revanchierten und nebenbei mit dem 2:1-Heimerfolg (dem vierten in Folge unter Interimstrainer Mehmet Sütcü) Langzeit-Liga-Leader GAK 1902 zum vorzeitigen Meistertitel und Bundesliga-Aufstieg verhalfen.

Vienna schockt SV Ried in Anfangsviertelstunde

Die Vienna startet besser ins Spiel und setzt den Gegner gleich unter Druck. Nach 13 Minuten steht es 1:0. Kelvin Boateng sprintet Arjan Malić im Halbfeld davon, läuft über halbrechts in den 16-er und setzt den Ball eiskalt an SVR-Torhüter Andreas Leitner vorbei ins lange Eck. Kurz darauf gelingt den Riedern aber beinahe der Ausgleich. Philipp Pomer bekommt von links ein Zuspiel von David Bumberger, doch dessen Abschluss wird von einem Abwehrspieler abgeblockt und kracht nur links gegen die Latte.

Dann folgt der fällige Ausgleich. Fabian Wohlmuth, seit Wochen in Topform, spielt einen Pass von rechts in den Sechzehner zu Mark Grosse, der von Anes Omerovic nicht attackiert wird und das Spielgerät flach im linken Eck versenkt.

Doch prompt die Antwort der Gastgeber - Nemanja Celic verliert den Ball gegen Noah Bischof, dieser spielt einen kurzen Doppelpass mit David Peham und setzt die Kugel aus rund 22 Metern hoch ins rechte Eck. Keeper Andreas Leitner hat anscheinend damit überhaupt nicht gerechnet. In der 32. Minute steht es beinahe 3:1 - Anes Omerovic kommt nach einem Corner von rechts an der ersten Stange ohne Bedrängnis zum Kopfball, doch sein Versuch ins lange Eck wird von David Bumberger als letzter Mann auf der Torlinie geklärt. Das ist es dann für die erste Halbzeit gewesen. Derzeit würde der GAK "vom Sofa aus" über den Meistertitel jubeln.

SV Ried riskiert

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer Doppelchance der Döblinger. Noah Steiner kommt nach einer Ecke von links von Bernhard Luxbacher an der zweiten Stange zum Kopfball, aber sein Versuch wird von einem Verteidiger geklärt. Mohamed Sanogo hat zwar aus der zweiten Reihe die Gelegenheit zum Nachschuss, aber sein strammer Schuss geht rechts drüber.

Den Riedern rennt die Zeit davon, um nach zuvor vier Siegen in Serie den ersten Punkteverlust zur Gänze abzuwenden. SVR-Trainer Maximilian Senft will mit Wechseln neuen Schwung ins Spiel bringen.

In der 71. Minute kommt Mayer nach einem kurzen Dribbling etwa zwei Meter vor dem 16-er zum Schuss, der kann von Keeper Christopher Giuliani im rechten Eck aus der Luft geholt werden. Dann zappelt das Leder im Netz, allerdings wird das Tor von Ante Bajic wegen einer knappen Abseitsstellung aberkannt. Die Rieder werfen dann alles nach vorne, es bleibt aber dabei - die Vienna gewinnt mit 2:1 und macht den GAK 1902 vier Runden vor Schluss zum Meister.

Statement von Dieter Elsneg - Sportlicher Leiter GAK 1902

Dieter Elsneg - Sportlicher Leiter GAK 1902 auf Nachfrage von Ligaportal: "Ich bin natürlich überglücklich über den Meistertitel. Ich war immer der, der sich den Meistertitel so früh wie möglich sichern wollte. Dass jetzt die Vienna Schützenhilfe geleistet hat, ist großartig. Vielen Dank dafür! Starke Leistung!

Wir haben die Partie natürlich vor dem TV mitverfolgt. Die Freude ist riesengroß. Jetzt beginnen endgültig die Vorbereitungen für die Bundesliga. Allerdings gibt es auch noch vier Spiele zu spielen, die wir natürlich auch erfolgreich gestalten wollen. Das ist der Lohn für die harte Arbeit unserer Mannschaft und alle Beteiligten über die ganze Saison hinweg."

ADMIRAL 2. Liga, 26. Runde

Sonntag, 10:30 Uhr, Stadion Hohe Warte, SR Gabriel Gmeiner

First Vienna FC 1894 vs. SV Guntamatic Ried 2:1 (2:1)

Torfolge: 1:0 Boateng (13.), 1:1 Grosse (25.), 2:1 Bischof (27.)

Gelbe Karten: Stratznig (15.), Luxbacher (35.), Bumbić (81.), Kitenge (82.) bzw. Havenaar (54.), Celic (63.)

Fotocredit: GEPA Admiral