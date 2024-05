Auswärts zu Hause... hieß es am Samstagnachmittag in der 30. und letzten Runde der ADMIRAL 2. Liga für den Floridsdorfer AC. Die Mannen aus der Hopfengasse traten nämlich als Auswärtsteam beim SV Stripfing an, der die Heimspiele in dieser Saison im 21. Wiener Gemeindebezirk austrug. Letzlich gab es ein 2:2-Remis, bei dem der Aufsteiger mehr als 40 Minuten mit einem Mann weniger agierte.

Wie im Herbst beim damaligen 2:0-Heimsieg des FAC, war es auch diesmal eine umkämpfte Partie gegen den SV Stripfing an gleicher Wirkungsstätte... Seiwald (l.) und Gararic (r.) lieferten sich mit ihren Teams ein rassiges Duell.



SV Stripfing legt vor

Das Spiel ist von Beginn an munter geführt. Man merkt vor allem auf Stripfinger Seite, dass die Gastgeber ohne Druck spielen, nachdem der Klassenerhaltkampf durch die Lizenzentscheidungen entschieden ist. Nach nur fünf Minuten führt das Team von Interimstrainer Florian Hart auch bereits. Ein Schuss von rechts wird unglücklich von Wallquist und dadurch unhaltbar für Goalie Simon Spari, der heute sein letztes Spiel für die Floridsdorfer absolviert, bevor er nach Klagenfurt wechselt, abgefälscht. Nur wenige Augenblicke später gleichen die Gäste aber aus. Nach einer Flanke von Becirovic ist Bertaccini mit dem Kopf zur Stelle und das Leder zappelt im Netz.

In der Folge flacht die Partie etwas ab, vieles passiert im Mittelfeld. Der FAC ist etwas besser im Spiel, kann die gut organisierte Defensive der Stripfinger aber nicht überwinden. In der 37. Minute führt schließlich wieder der Aufsteiger. Nach einer Hereingabe von Gataric von der linken Seite ist Kani am kurzen Fünfereck zur Stelle und drückt das Leder über die Linie. Die erste Halbzeit endet mit einer Kopfballgelegenheit vom Floridsdorfer Wallquist, die aber kein Problem für SV-Schlussmann Kretschmer darstellt.

Fehlentscheidung bei Ausschluß für Stripfing - FAC erzwingt Ausgleich

Im zweiten Durchgang schaltet der FAC einen Gang höher, will sich nicht mit einer Niederlage aus der Saison und schon gar nicht auf dem FAC-Platz verabschieden. Nach einem Foulspiel am 16er der Stripfinger zeigt Schiedsrichter Semler Spieler Furtlehner die Gelb-Rote Karte (47.). Zum Unmut der Stripfinger Betreuerbank - wenig verwunderlich, denn der Referee dürfte dem falschen Spieler die Gelbe Karte gegeben haben. Folgenschwer, denn der eigentlich Foulende Schmelzer wäre mit der Gelben nicht ausgeschlossen worden.

Gegen den dezimierten Gegner erhöhten die Mörec-Mannen den Druck und wurden belohnt - Grimbs ist per Kopfball nach einer Flanke von der linken Seite zur Stelle zum 2:2 (57.). Damit ist wieder alles offen und die Floridsdorfer drängen in der verbleibenden halben Stunde weiter auf die erstmalige Führung ihrerseits.

Doch auch wenn der Ball in der 90. Minute knapp am rechten Stripfinger Pfosten vorbeisegelt, bleibt es letztendlich beim 2:2-Endstand. Die Floridsdorfer beenden damit die Saison als Tabellenfünfter mit 49 Punkten, Aufsteiger SV Stripfing mit 35 Zählern als Rang-Dreizehnter.

Punkteteilung in der Hopfengasse 🤝🏻

Das Duell mit dem SV Stripfing endet mit einem 2:2-Unentschieden!

Paolino Bertaccini und Nico Grimbs treffen für unseren FAC 💙#Wirfürden21 pic.twitter.com/WK4x003Ehi — Floridsdorfer Athletiksport-Club (@FACWien) May 25, 2024

ADMIRAL 2. Liga, 30. Runde

SV Stripfing vs. Floridsdorfer AC 2:2 (2:1)

Samstag, 25.5.2024, 17:30 Uhr, FAC Platz, Z: 400, SR: Jakob Semler

SV Stripfing: Kretschmer - Altersberger, Kopp, Furtlehner, Lackner, Schmelzer (Scherzadeh, 73.) - Güclü (K), Steiger (Dizdarevic, 46.), Kreiker - Gataric, Kangni-Soukpe (Radonjic, 60.). Trainer: Florian Hart.

FAC: Spari - Wallquist, Bubalovic, Becirovic (K) (Friedrich, 62.), Seiwald - Smrcka (Woudstra, 83.), Flavio, Maier (Softic, 50.) - Grimbs (Adewumi, 62.), Bertaccini, Haljeta. Trainer: Mitja Mörec.

Tore: 0:1 Wallquist (5. ET), 1:1 Bertaccini (8.), 2:1 Kani (37.), 2:2 Grimbs (57.)

Gelbe Karten: Furtlehner (15.), Dizdarevic (74.) bzw. Wallquist (56.), Smrcka (78.)

Gelb-Rote Karte: Furtlehner (47.)

Fotocredit: GEPA Admiral