Zum zweiten Mal innerhalb von nur vier Tagen war der GAK 1902 am Montagnachmittag in der ADMIRAL 2. Liga in der Floridsdorfer Hopfengasse zu Gast. Am Freitag gewann man am FAC-Platz gegen den SV Stripfing, dieses Mal wollte man gegen den Hausherren Floridsdorfer AC nachlegen und sich für die 1:3-Niederlage im Herbst in Graz revanchieren. Doch auch diesmal boten die Mörec-Mannen den Steirern Paroli und rangen ihnen ein 0:0 ab.

Umkämpfte Partie zwischen dem GAK 1902 und dem FAC am Pfingstmontag. Die Routiniers Mirnes Becirovic (r.) und GAK-Toptorjäger Daniel Maderner schenkten sich nichts.

GAK besser, doch FAC defensiv stark

Die Gäste aus Graz sind von der ersten Minute an das aktivere und bessere Team. Trotz der Überlegenheit gelingt es dem Messner-Team aber nicht, die Abwehr von Floridsdorf zu durchbrechen. FAC-Cheftrainer Mitja Mörec hat seine Mannschaft gut auf den bereits feststehenden Meister eingestellt.

Mit Fortdauer der ersten Halbzeit setzen die Gastgeber dann selbst immer wieder Akzente und werden gefahrvoll. Doch auch dem FAC fehlt die letzte Durchschlagskraft bzw. ist immer wieder ein Grazer Abwehrbein dazwischen. Kurz vor der Pause jubeln schließlich die Rotjacken nach einem Freistoß, doch das Schiedsrichterteam entscheidet auf Abseits und es bleibt beim 0:0.

FAC klopft mehr als an, GAK in Bedrängnis

Im zweiten Durchgang sind dann die Floridsdorfer das spielbestimmende Team. Man klopft immer wieder an. Wie nach 53 Minuten bei der ersten großen Chance, doch nach einer Flanke köpft Nermin Haljeta knapp drüber. Der GAK ist mehrmals in Bedrängnis, die Heimischen stehen höher als noch im ersten Durchgang, was dem Gegner nicht so passt.

Dann flacht die Partie etwas ab, die Mörec-Mannen sind aber weiterhin das bessere Team. Doch in der 83. Minute jubeln plötzlich die Murstädter. Allerdings verfrüht - Abseits. Das wäre ein Happyend für die "Roten Teufel" gewesen, die in der zweiten Halbzeit auf Konter lauern. In der Schlussphase gehen Kapitän Becirovic & Co. weiter auf Sieg. Das mittlerweile durchaus verdiente 1:0 bleibt allerdings aus und so steht am Ende ein 0:0 der besseren Art zweiter spielstarker Mannschaften.

Wie im Hinspiel können die Athletiker wieder nicht gewinnen und bleiben - wie gegen Lafnitz (1U, 1N) - auch gegen den FAC in ihrer Meister-Saison sieglos. Für die Floridsdorfer könnte der Punkt noch wertvoll sein für einen Stockerlplatz. Derzeit rangieren die Blau-Weißen auf Rang drei, punktgleich mit dem DSV Leoben und der in diesen Wochen starken Vienna.

Auch im letzten Saisonspiel am Freitag spielt das Mörec-Team auf dem vertrauten FAC-Platz, allerdings offiziell als Gast gegen den SV Stripfing. Während der GAK 1902 im steirischen Duell die Kapfenberger begrüßt, ehe es dann mit der neuen Saison ab in die ADMIRAL Bundesliga geht.

ADMIRAL 2. Liga, 29. Runde

Floridsdorfer AC vs. GAK 1902, 0:0

Pfingstmontag, 20.05.2024, 16 Uhr, FAC Platz, Z: 1900, SR: Oliver Fluch

FAC: Spari - Wallquist, Bubalovic, Becirovic (K) - Adewumi, Smrcka, Dos Santos, Maier - Grimbs (Woudstra, 90. + 4), Bertaccini (Softic, 85.), Haljeta. Trainer: Mitja Mörec.

GAK 1902: Nicht - Oberleitner, Graf, Holzhacker (Rosenberger, 78.), Köchl - Satin, Perchtold (K), Mayer (Jager, 71.)- Maderner (Milla, 85.), Eloshvili (Lichtenberger, 71.), Jastremski. Trainer: Gernot Messner.

Gelbe Karten: Bubalovic (19.), Maier (40.), Becirovic (40.), Wallquist (81.) bzw. Holzhacker (60.)

SPIELFILM im Ligaportal-LIVETICKER

Fotocredit: GEPA Admiral