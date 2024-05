Wieder ging es für den FC Dornbirn 1913 in der letzten Runde der ADMIRAL 2. Liga gegen einen Vizemeister. In der Vorsaison gegen den GAK 1902 (daheim 1:1), diesmal gegen die SV Guntamatic Ried (auswärts). Vielleicht ja ein gutes Omen für die Innviertler, um dann in der kommenden Spielzeit den BL-Aufstieg zu schaffen. Was Marcel Ziegl vor vier Jahren als Kapitän mit den "Wikingern" gelang. Das 31-jährige SVR-Urgestein wurde heute gebührend nach 15 Profijahren verabschiedet und führte die Rieder auf´s Feld. Abgang auch für die Rothosen aus Liga 2 durch den Zwangsabstieg. Viele Emotionen beim am Ende 1:0-Heimsieg!

Nach 350 (!) Pflichtpartien und langer verletzungsbedingter Leidenszeit kam Marcel Ziegl noch ein letztes Mal für ein paar Minuten als Profifußballer zum Einsatz.

Marcel Ziegl führt Rieder bei seinem Abschiedsspiel nochmal auf´s Feld

Großes Kino am Volksfestplatz der Messestadt Ried, wo Cheftrainer Maximilian Senft zum Abschied der aktiven Karriere von Marcel Ziegl das SV Ried-Urgestein nochmal als Kapitän die Mannschaft auf das Feld der Innviertel Arena führen ließ. Um den 31-jährigen Defensivakteur und Langzeitverletzten dann unter tosendem Beifall der - offiziell - 2.535 Zuschauer nach fünf Minuten gegen Arjan Malic wieder auszutauschen.

Ansonsten begann die Partie mit hohem Tempo, wobei beide Mannschaften bereits in den ersten Minuten ihr Engagement und ihren Willen zum Sieg zeigten. Das Heimteam startete aggressiv und versuchte den Gästen früh im Spiel die Schneid abzukaufen und dem Spiel den Stempel aufzudrücken. Trotz mehrerer Wechsel in der Startaufstellung gegenüber dem 4:0-Kantersieg am Pfingstmontag in Lafnitz zeigte die SV Ried eine starke Teamleistung, die jedoch in den ersten 45 Minuten nicht in Zählbares umgemünzt werden konnte.

Der FC Dornbirn, obwohl bereits zum Zwangsabstieg verurteilt, bewies Moral, zeigte Charakter und hielt gegen die seit Wochen im Flow befindlichen Innviertler gut dagegen und ließ kaum klare Torchancen zu. In der 24. Minute hatte Lars Nussbaumer sogar eine gute Gelegenheit zur Gästeführung.

Joker Lumor Agbenyenu stach nach Assist Ante Bajic

Nach der Pause intensivierten die Rieder ihre Angriffe. Nemanja Celic versuchte sein Glück in der 53. Minute, fand aber den Weg ins Tor nicht. Der Vizemeister blieb am Drücker, konnte jedoch die gut organisierte Verteidigung der Dornbirner nicht überwinden. Die Einwechslung von Agbenyenu Lumor in der 46. Minute sollte sich später als entscheidender Faktor erweisen, da der Winterneuzugang frischen Wind ins Spiel brachte und letztendlich zum Matchwinner avancierte.

In der 71. Minute war der 14-fache Nationalspieler von Ghana zur Stelle und erzielte nach einer ausgezeichneten Vorlage von Ante Bajic das ersehnte Tor des Tages. Lumor humorlos mit dem 1:0! Im 12. Einsatz für die SV Ried der erste Treffer von Lumor für die SV Ried. Die Vorarlberger, unter der Regie von Interimstrainer Eric Orie seit dessen Amtsübernahme Mitte März wiederholt erprobt als Aufholjäger der Liga, versuchten in der verbleibenden Schlussviertelstunde, den Ausgleich zu erzielen. Doch die Hintermannschaft um SVR-Abwehrchef Nikki Havenaar stand gefestigt und blieb im vierten Spiel en suite ohne Gegentor.

Wie auch die Rieder in den Saisonduellen mit den Dornbirnern nach dem 2:0-Hinspielerfolg an der Birkenwiese. Mark Grosse, mit 13 Treffern in dieser Saison interner Torschützenkönig der Oberösterreicher, verpasste in der 90. Minute nur knapp das 2:0 (vorbei). Obwohl der Abstieg (am "grünen Tisch") bereits besiegelt war, zeigte der FC Dornbirn eine starke Leistung und verlangte dem Vizemeister alles ab.

ADMIRAL 2. Liga, Runde 30

Samstag, 25. Mai 2024, 17 Uhr, Innviertel Arena in Ried, Z: 2.535; SR: Josef Spurny

SV Guntamatic Ried vs. FC MOHREN Dornbirn 1913 - 1:0 (0:0)

SV Ried: Leitner - Ziegl (K, 5. Malic, 46. Lumor), Havenaar, Schendl (80. Matosevic), Bumberger, Steurer - Beganovic, J. Mayer (62. Marinsek), Celic - Grosse, Bajic. Trainer: Maximilian Senft.

FC Dornbirn 1913: Odehnal - Marceta, Marte (61. Popovic), William Rodrigues (K, 46. Mischitz), Umjenovic, Rusch - Santin, Nussbaumer, Mandl (61. Mateus), Bitsche (84. Mayr) - Ramon (78. Renan). Trainer: Eric Orie.

Tor: 1:0 Lumor Agbenyenu (71., Assist Bajic).

Gelbe Karten: J. Mayer (36.), S. Schendl (68.) / Rusch (62.), Renan (90.+2).

Fotocredit: Schröckelsberger