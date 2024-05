6:1 in Lafnitz, 4:3 im Retourmatch in der Red Bull Arena in Wals-Siezenheim! Macht Gesamtscore von 10:4 für den FC Liefering gegen den SV Lafnitz. Fast 20 Prozent ihrer 51 Saisontore erzielten die Jungbullen damit allein gegen die Steirer. Und "nebenbei" sind die Salzburger mit dem zehnten Frühjahrs-Sieg auch noch Rückrunden-Meister (32 Punkte), mit einem Zähler vor BL-Aufsteiger GAK 1902 und drei vor Vizemeister SV Guntamatic Ried. Ende Oktober noch Tabellen-15. begab sich kein Team in der Liga derart auf die Überholspur. Am Ende steht für Doppeltorschütze Jano & Co. Rang 5 (im Vorjahr 9), für die Lafnitzer 9 (Vorjahr 8).

Zeteny Jano brachte die Lieferinger mit seinem Führungstor auf die Siegerstraße, schnürte außerdem den Tor-Doppelpack. Nach komfortablem 4:0-Vorsprung bis zur 54. Minute ging den Jungbullen dann "hinten raus" jedoch noch die Luft aus, bewiesen die Lafnitzer Moral und kamen noch auf 4:3 heran.

Lieferinger legen 3:0 zur Pause vor

Dabei wurde in der aktuellen Tabelle zum Saisonende der Zwangsabstieg von Aufsteiger DSV Leoben berücksichtigt, der aus den oberen Rängen auf die Abstiegsplätze abfällt. Im mit sieben Treffern torreichsten Match der 30. und letzten Runde der ADMIRAL 2. Liga-Saison 2023/24 legten die Lieferinger gegen vor der Pause überforderte Lafnitzer furios los. Kapitän Justin Omoregie und Kollegen näherten sich schon in den Anfangssequenzen an, Zeteny Jano belohnte schließlich die Bemühungen: Gaoussou Diakite übernahm das Spielgerät und lancierte den Kreativkopf mit einem Steckpass, im Abschluss blieb der Zehner tadellos (22.).

Rocco Zikovic verdoppelte den Vorsprung nach einem Jano-Corner (31.), ein Solo von Adam Daghim, der beim 6:1-Kantersieg am 25. November in Lafnitz einen Triplepack geschnürt hatte, über die rechte Außenbahn endete über Umwege mit dem 3:0 – das 50. Saisontor der Jungbullen und zugleich der vorläufige Schlusspunkt (33.) bis zum Halbzeitpfiff. Wie im Hinspiel (0:4) lagen die Lafnitzer wieder nach dem ersten Spielabschnitt klar hinten.

Nach komfortablem 4:0-Vorsprung wurde es am Ende noch eng

Gäste-Interimscoach Percy van Lierop schickte mit dem Seitenwechsel seine Elf formverbessert zurück aufs Feld, allerdings verantwortete wieder das Beichler-Kollektiv den nächsten Treffer: Zikovic gewann das Leder an der Outlinie, via Daghim und erneut Zikovic schnürte Jano im Eins-gegen-Eins mit Schlussmann Legat seinen Doppelpack (54.).

Komfortabler 4:0-Vorsprung für die Jungbullen, sollte man meinen... durchaus ein Polster, doch kein Ruhekissen. Denn im letzten Saisonspiel mobilisierten die Lafnitzer nochmal allerletzte Kräfte, wollten sich nicht wie im Hinspiel wieder "abschießen" lassen und das halbe Dutzend kassieren.

Florian Freisegger (im Foto rechts) und Co. sollten fortan Morgenluft wittern: Preisinger avancierte mit einem direkten Freistoßtor zum Lafnitzer Ergebniskosmetiker (67.), dann besorgte SVL-Saisontoptorschütze Jakob Knollmüller im Anschluss an eine Stafette über links das 2:4 (72.). Schriebl stand nach einem Corner ungedeckt (3:4 – 89.). Das endgültige Gäste-Comeback samt eventuellem Luckypunch zum Ausgleich konnte der FC Liefering jedoch abwenden.

Im Kalenderjahr 2024 ist der FC Liefering damit das Maß aller Dinge in der ADMIRAL 2. Liga. Unter der Leitung von zunächst Onur Cinel und in weiterer Folge Daniel Beichler avancieren die Youngsters – vor Aufsteiger GAK 1902 und der SV Guntamatic Ried – zur Nummer eins in der zweiten Saisonhälfte. Den Grundstein fürs Fixieren dieses Titels legen sie bei der Verabschiedung von Benjamin Atiabou & Co. gegen den SV Lafnitz bereits im ersten Abschnitt.

Wie Kooperationspartner FC Red Bull Salzburg mit einem 7:1-Kantersieg gegen den LASK am Pfingstsonntag in der Red Bull Arena, verabschiedet sich damit auch der FC Liefering an gleicher Wirkungsstätte mit einem Torfestival eine Liga darunter aus der Saison.

„Dieser Titel ist für den FC Liefering nicht selbstverständlich!“

FC Liefering-Interimstrainer Daniel Beichler: „Wir haben eine richtig gute erste Halbzeit gespielt, speziell die ersten 35 Minuten waren top. Wir gehen dann – auch in der Höhe absolut verdient – mit einer 3:0-Führung in die Pause. Die ersten 15 Minuten der zweiten Halbzeit waren absolut in Ordnung, allerdings haben wir nach dem 4:0 alles, was uns ausgezeichnet und zu dieser Führung gebracht hat, über Bord geworfen. Das war definitiv zu wenig, wir bekommen drei total unnötige Gegentore. Hintenraus war es dann ein enorm überflüssiges Zittern.

Trotzdem Kompliment an die ganze Mannschaft, ans Trainerteam, und vor allem an Onur (Anm.: Cinel), der diese Frühjahrsmeisterschaft mit einem richtig guten Auftakt eingeleitet hat. Dieser Titel ist für den FC Liefering nicht selbstverständlich!“

ADMIRAL 2. Liga, Runde 30

Samstag, 25. Mai 2024, 17:30 Uhr, Red Bull Arena in Wals-Siezenheim, Z: 387; SR: Stjepan Bosnjak

FC Liefering vs. SV Licht Loidl Lafnitz; 4:3 (3:0)

Torschützen: Jano (22., 54.), Zikovic (31.), Daghim (33.) bzw. Preisinger (67.), Knollmüller (72.), Schriebl (89.)

FC Liefering: Hamzic – Zikovic (76. Atiabou), Schuster (60. Sahin), Wallner (60. Moswitzer) – Paumgartner (69. Diabate), Omoregie – Trummer, Jano (69. Verhounig), Schablas – Diakite, Daghim

Gelbe Karten: Moswitzer (66./Foul), Diabate (90.+4/Foul)

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL