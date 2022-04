In wenigen Tagen steht die 26. Meisterschaftsrunde in der Admiral 2. Liga auf dem Programm. Vorne an streiten sich der SC Austria Lustenau und der FAC Wien um den Titel. Der FC Blau-Weiß Linz befindet sich gegenwärtig am 3. Tabellenplatz. Eine enge Geschichte ist es, wenn es im Kampf gegen den Abstieg geht. Derzeit befinden sich 5 Teams innerhalb von sechs Punkten. Aller Voraussicht nach gibt es maximal einen Absteiger. Derzeit ist es der FC Dornbirn, der auf diesem "Schleuderplatz" zu finden ist.

Admiral 2. Liga 25.Spieltag: SV Horn versus Young Violets (0:1), Zweikampf zwischen dem 23-jährigen Austrianer Florian Fischerauer und dem 30-jährigen Portugiesen Sergio Marakis (Horn).

Fr, 22.04.2022, 18:10 Uhr KSV 1919 - SC Austria Lustenau Live-Ticker KSV 1919 gegen SC Austria Lustenau Wie weit gelingt es dem Tabellenzwölften den Spitzenreiter Lustenau bei den Hörnern zu packen? In letzter Zeit waren die Kapfenberger sehr unkonstant unterwegs. Aus vier Begegnungen kann nur ein Punkt gutgeschrieben werden. Was mit sich bringt, dass die Petrovic-Truppe, was den Abstieg anbelangt, noch nicht komplett aus dem Wasser ist. Gegen den Tabellenführer wird es wohl sehr schwer werden, punktemäßigen Zuwachs zu verbuchen. Denn die Lustenauer sind nach einem kurzen Durchhänger wieder bärenstark drauf. Die letzten vier Spiele kann man bei 10:1-Toren allesamt für sich entscheiden. Herbst: 0:6

Fr, 22.04.2022, 18:30 Uhr Young Violets Austria Wien - FC Blau-Weiß Linz Bei dieser Begegnung scheinen die Karten soweit klar verteilt zu sein. Trifft doch der Vierzehnte auf den Dritten. Die Young Violets schaffen zuletzt mit dem 1:0-Erfolg in Horn, einen enorm wichtigen Sieg in Hinblick auf den Klassenverbleib. Zwar steht man noch ohne Lizenz da für 22/23, aber zumindest auf sportlicher Ebene, ist man dem "Ziel Klassenerhalt" ein Stück weit näher gekommen. Beim regierenden Meister klappt es auch diesmal sehr passabel. Zuletzt werden die spielstarken Innsbrucker zuhause gleich mit 3:0 abserviert. Demnach ist man auch bei den "Jungveilchen" der ausgewiesene Favorit. Herbst: 1:3

Fr, 22.04.2022, 18:30 Uhr SKU Amstetten - SV Horn Angesichts der letzten Darbietungen ist bei diesem NÖ-Derby doch Amstetten in der Favoritenrolle zu sehen. Die Mostviertler lachen immerhin von der vierten Tabellenposition. Der Rückstand zum Dritten Blau-Weiß Linz beträgt gerade einmal zwei Zähler. Zuletzt klappt es nach einer kurzen Durststrecke wieder besser mit dem Anschreiben. Gegen St. Pölten und in Kapfenberg kann man mit der vollen Punkteanzahl glänzen. Die Waldviertler hingegen müssen nach einer stärkeren Phase, zuletzt gegen die Violets eine ganz bittere 0:1-Heimniederlage hinnehmen. Damit wird nichts aus dem geplanten Befreiungsschlag im Abstiegskampf. Herbst: 3:0

Fr, 22.04.2022, 18:30 Uhr FC Wacker Innsbruck - SK Rapid II Die Teams haben die Gemeinsamkeit, dass man von der erforderlichen Konstanz ein Stück weit entfernt ist. Trotzdem, der Klassenverbleib ist kein Thema bzw. hat man diesen so gut wie sicher in der Tasche. Bei den Innsbruckern gilt es abzuwarten, wie das nun mit dem Finanzthema so weitergeht. Sportlich sollte eigentlich mit diesem Kader doch wesentlich mehr herausspringen. Derzeit rangiert man gerade einmal am 9. Tabellenplatz. Vier Punkte dahinter sind die Rapidler antreffbar, die aber zuletzt doch in ein spielerisches Tief gerutscht sind. Seit nunmehr 6 Spielen (4 Remis) hechelt man einem vollen Erfolg hinterher. Herbst: 3:0

Fr, 22.04.2022, 20:25 Uhr SK BMD Vorwärts Steyr - FAC Live-Ticker SK BMD Vorwärts Steyr gegen FAC Mit großem Interesse blickt man dieser Begegnung entgegen. Denn die Steyrer zählen im Frühjahr zu den absolut positiven Erscheinungen. Mit einer starken Performance gelingt es den Abstiegskampf soweit im Rückspiegel zu lassen. Demnach muss man Vorwärts auch gute Außenseiterchancen gegen den Favoriten aus Floridsdorf einräumen. Kann man doch soweit befreit aufspielen. Was den Gastgeber gleich noch gefährlicher macht. Das "Team der Stunde" ist aber nach wie vor der FAC Wien, der nun bereits 15 (!) Spiele unbesiegt dasteht. In dieser Zeit gelingt es dem Titelmitstreiter von 45 möglichen Zählern gleich 41 auf die Habenseite zu bringen. Herbst: 0:2

Sa, 23.04.2022, 14:30 Uhr FC Dornbirn - SV Licht Loidl Lafnitz Mächtig Feuer am Dach ist beim FC Dornbirn gegeben, der die letzten 5 Spiele bei 4:15-Toren in den Sand setzt. Was gleichbedeutend damit ist, dass die Vorarlberger derzeit am vorletzten Platz zu finden sind. Fünf Runden vor Schluss beträgt der Rückstand an das rettende Ufer damit bereits fünf Punkte. Nach dem jetzigen Stand der Dinge gibt es, vorausgesetzt die Lizenzgeschichten gehen positiv auf, maximal einen Absteiger. Die Lafnitzer ihrerseits können relativ entspannt an die Sache herangehen. In den letzten vier Partien bleibt man ungeschlagen. Es gelingt dabei zwei Siege und zwei Unentschieden auf das Habenkonto zu bringen. Herbst: 0:2

So, 24.04.2022, 10:30 Uhr GAK 1902 - spusu SKN St. Pölten Live-Ticker GAK 1902 gegen spusu SKN St. Pölten Beim Klingenkreuzen des Achten gegen den Siebten ist soweit ein jeder Spielausgang vorstellbar. Beim GAK, früher oder später soll das was werden mit einer Teilnahme am Titelkampf, zeigt man sich soweit zufrieden mit dem Gezeigten. In den vergangenen 11 Spielen kassierte man nur 3 Leermeldungen. Was für die Rotjacken spricht ist der Umstand, dass noch einiges an Luft nach oben gegeben ist. Ähnlich verhält sich die Sachlage beim SKN St. Pölten. Auch die Niederösterreicher haben es auf der Agenda stehen, in naher Zukunft wieder ein gewichtiges Wörtchen um den Aufstieg mitplaudern zu können. Herbst: 1:6

Bild: Admiral/GEPA

© Robert Tafeit