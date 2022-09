Vor der länderspielbedingten, zweiwöchigen Pause in der ADMIRAL 2. Liga steht Runde 9 auf dem Programm. Auch diesmal mit ambitionierten Paarungen für ein Top-Spiel. Wie Freitagabend die Duelle zwischen den Traditionsklubs & Aufstiegs-Kandidaten, dem heimstarken FC Blau Weiß Linz und dem auswärts erfolgreichen SKN St. Pölten sowie dem Tabellen-2. SV Horn gegen den furiosen Aufsteiger First Vienna FC 1894. Im Nachbarschaftsduell will Amstetten vs. Vorwärts Steyr Rang 1 verteidigen. Zumal der GAK 1902 und FAC dem Führungsduo näher gerückt sind. Hält das Zwischenhoch beim FC Dornbirn an?

Zuletzt kam Ex-Bundesliga- und SK Rapid-Offensivakteur und SKU-Neuzugang Philipp Schobesberger zu einem 35-minütigen Einsatz, konnte Sonntagmorgen jedoch auf der Hohen Warte nach seiner Einwechslung die erste Saisonniederlage der Amstettener gegen Aufsteiger First Vienna FC 1894 nicht verhindern. Bekommt der 28-jährige Oberösterreicher von Trainer Jochen Fallmann (li.) im Heimspiel gegen Vorwärts Steyr am späteren Freitagabend sein Startelf-Debüt beim Spitzenreiter?

Fr, 16.09.2022, 18:10 Uhr SV Licht Loidl Lafnitz - Young Violets Austria Wien Live-Ticker SV Licht Loidl Lafnitz gegen Young Violets Austria Wien Duell der punktgleichen Tabellennachbarn. Mit zwei Siegen en suite hat die seit vier Runden unbesiegte Elf (2 S, 2U) von Harald Suchard den Sprung ins Mittelfeld geschafft und das Momentum auf ihrer Seite. Allerdings sind bei der Jugend der Gäste Leistungsschwankungen jederzeit möglich. Die Duell-Bilanz sieht Lafnitz allerdings klar vorn: 8 Spiele = 6 Siege der Steirer, davon jüngst 4 in Folge. Alle Partien waren jedoch sehr eng. So auch im vergangenen Spieljahr als der Vorjahres-Vierte gegen den am Ende Tabellen-14. vom Verteilerkreis beide Spiele mit je 1:0 gewannen. Die Blau-Gelben in Zugzwang, um den Anschluss nach oben zu wahren, derzeit mit 10 Zählern auf Rang 11, nach 8 Rd. im vergangenen Herbst noch Vierter.

Fr, 16.09.2022, 18:10 Uhr FC Blau-Weiß Linz - SKN St. Pölten Live-Ticker FC Blau-Weiß Linz gegen SKN St. Pölten Blau-Weiß kontra Blau-Gelb! Topspiel in Linz zwischen zwei ambitionierten Aufstiegs-Aspiranten und punktidenten Tabellennachbarn (je 13), für die es in diesem Duell um BigPoints geht. Auch um mit einem Erfolgs-Erlebnis in die länderspielbedingte Bundesliga-Pause zu gehen. Die Blau-Weißen mit 3 Siegen und 1 Remis (10:4 Tore) in der Heim-Tabelle Spitzenreiter, St. Pölten bisher zweibeste Auswärts-Mannschaft (2S, 1U, 1N, 8:4 Tore). Zuletzt die Wölfe auch mit 2:1-Sieg beim FC Liefering. In der vergangenen Saison endeten beide Duelle 1:1, ist auch diesmal realistisch.

Fr, 16.09.2022, 18:10 Uhr SV Horn - First Vienna FC 1894 Live-Ticker SV Horn gegen First Vienna FC 1894 Das nächste hochinteressante Duell. Welche Reaktion zeigt der Tabellenzweite Horn nach der ersten Saisonniederlage am vergangenen Samstag (0:2 beim GAK 1902)? Aufsteiger Vienna eine absolute Bereicherung der 2. Liga, behauptet sich unter den Top 6 und fügte Spitzenreiter SKU Amstetten in der zurückliegenden Runde beim 2:0-Heimsieg die erste Niederlage zu. Folgt in Horn der nächste "Streich" und mutieren die Zellhofer-Schützlinge zum "Gipfelstürmer-Schreck"?

Fr, 16.09.2022, 18:10 Uhr KSV 1919 - FC Flyeralarm Admira Live-Ticker KSV 1919 gegen FC Flyeralarm Admira Auch nach dem Trainerwechsel wartet Schlusslicht KSV 1919 nachwievor auf den ersten Dreier, zwei Zähler bisher die dürftige Ausbeute. Und jetzt kommen auch noch die Panther, die nach der Heim-Pleite gegen einen anderen steirischen Klub - Aufsteiger SK Sturm Graz II - "mit den Zähnen fletschen" werden, um den Falken "die Flügel zu stutzen". Der Bundesliga-Absteiger derzeit "nur" auf Rang 8, sechs Zähler bereits hinter dem Führungs-Duo Amstetten/Horn. Kapfenberg krasser Außenseiter.

Fr, 16.09.2022, 20:30 Uhr SKU Amstetten - SK BMD Vorwärts Steyr Live-Ticker SKU Amstetten gegen SK BMD Vorwärts Steyr Geographisches Nachbarschafts-Duell..."A 1-Derby". Wie reagiert Spitzenreiter SKU Amstetten auf die erste Saisonniederlage, dem 0:2 in der Sonntags-Matinee bei Aufsteiger First Vienna FC 1894? Vorwärts zu Hause zwar noch unbesiegt (2 S, 2U), doch auswärts gab es für die Elf von Daniel Madlener bis auf das 1:1 bei Schlusslicht Kapfenberg bei ansonsten drei Niederlagen nichts zu holen. Auch in den vier 2. Liga-Auftritten in Amstetten kärgliche Bilanz für die Rot-Weißen: 3 Niederlagen, 1 Remis. Im Duell Niederösterreicher vs. Oberösterreicher ist Steyr Außenseiter. Amstetten außerdem heimstark: 3 Siege, 1 Remis bisher...bei 6:1 Toren. Wird es beim Fallmann-Team zum Startelf-Debüt von Neuzugang Philipp Schobesberger kommen?

Sa, 17.09.2022, 14:30 Uhr SK Rapid II - GAK 1902 Live-Ticker SK Rapid II gegen GAK 1902 Auch an der 2. Mannschaft des Bundesligisten dürfte die Unruhe im Verein nicht spurlos vorübergehen. Zuletzt drei Niederlagen in Folge! Die Jung-Grün-Weißen von Trainer Stefan Kulovits warten nach 8 Runden immer noch auf den ersten Dreier, liegen derzeit mit je 4 Remis und Niederlagen auf dem vorletzten Tabellenplatz. Und jetzt kommt auch noch sowas wie die "Mannschaft der Stunde" aus der Steiermark nach Hütteldorf und wird mit seinen zahlreichen Fans beim Samstagausflug nach Wien das große Allianz Stadion womöglich zum Heimspiel werden lassen. Nach 3 Dreiern in Folge und sechs Spielen ohne Niederlagen (überhaupt nur einer Niederlage, in der Südstadt in Rd. 2) hat die Elf um Routinier Michael Liendl einen Lauf. Will vor den Oktober-Festen gegen Stadt-Erzrivale Sturm Graz (erst gegen die 2. Mannschaft in der Liga am 1.10., dann im ÖFB-Cup-Achtelfinale gegen den Bundesligisten und Europa League-Teilnehmer am 18.10.) weiter Selbstvertrauen tanken und Siege einfahren. Der letzte Sieg bei und gegen den Rapid II ist immerhin schon fast 2 Jahre her (2:1 im November 2020).

So, 18.09.2022, 10:30 Uhr FC Liefering - FC Dornbirn Live-Ticker FC Liefering gegen FC Dornbirn Der FC Liefering derzeit im Termin-Akkord, zum Ende der zweiten "englische Woche". In der Youth League gegen den AC Milan und Chelsea...was werden die Jungbullen nach der Rückkehr aus London noch drauf haben? Gegen wiedererstarkte Dornbirner, die nach den vier Auftakt-Niederlagen den Turnaround geschafft und zuletzt fleißig angeschrieben haben: erst zwei Remis, dann gar zwei Siege. Dazwischen außerdem auch noch der 3:2-Cup-Coup gegen Bundesligist TSV Hartberg. Doch Obacht: die Vorarlberger sind ein Lieferinger Lieblingsgegner. In acht Duellen gewannen die Salzburg 7 Mal, bei einem Remis. Zusätzlicher Ansporn für die Schützlinge von Thomas Janeschitz, den "Jungbullen-Komplex" endlich zu stoppen.

So, 18.09.2022, 10:30 Uhr Sturm Graz II - FAC Live-Ticker Sturm Graz II gegen FAC Mit zwei überzeugenden (September-) Siegen in Serie hat sich der Vizemeister wieder oben ran gepirscht. Rang 4 und nurmehr drei Punkte hinter dem Führungs-Duo Amstetten/Horn. Bisher ein "goldener Monat" für den FAC. Nach Saison-Stotterstart, was in Anbetracht der wieder mal großen Personalfluktuation samt Aderlass nicht verwundert, hat das Trainer-Duo Mörec/Gitsov in kurzer Zeit eine homogene Einheit geformt. Vor der länderspielbedingten 2. Liga-Pause gilt es Anspannung und Form weiter hochzuhalten, warten doch dann im Oktober herausfordernde Duelle mit den Linzer Klubs. Erst in der Liga gegen Aufstiegs-Kandidat FC Blau Weiß Linz (Sonntag, 2.10., 10:30 Uhr) und dann im UNIQA-ÖFB-Cup-Achtelfinale gegen Bundesligist LASK (Dienstag, 18.10.). Doch vorher halt die Auswärts-Aufgabe beim Aufsteiger, der mit Rang 9 bei 10 Zählern sehr zufrieden sein kann und stets für Überraschungen gut ist. Der 2:1-Auswärtssieg jüngst bei Bundesliga-Absteiger FC Admira Wacker sowie zuvor der 5:2-Paukenschlag beim SKN St. Pölten sind großartige Referenzen der jungen Blackies.

Fotocredit: SKU Amstetten