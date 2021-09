SC Kalsdorf: Trainer Jörg Schirgi tritt mit sofortiger Wirkung zurück!

Details Donnerstag, 23. September 2021 15:34

Jörg Schirgi ist nicht mehr Trainer des SC Copacabana Kalsdorf - im Anschluss an die 0:8-Pleite im Cup gegen den FC Red Bull Salzburg trat der 33-Jährige zurück. Mit dem Resultat habe dies jedoch offenbar nichts zu tun, ausschlaggebend sind wohl Differenzen mit dem Regionalliga Mitte Verein.

Nach Schirgi-Rücktritt: KMII-Coach Michael Thier und TW-Trainer Rene Stampler übernehmen vorerst

Laut SCK-Sportchef Franz Schauer kam Schirgi im Anschluss an die 0:8-Niederlage im Cup gegen Salzburg in die Kabine, um die Mannschaft von seiner Entscheidung zu unterrichten: ''Er hat sich für die Zeit bedankt. Als Grund hat er angegeben, dass er nicht mehr das Gefühl hat die Mannschaft noch erreichen zu können und dass es wohl besser ist die Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung zu beenden.'' Der Kleinen Zeitung sagte Schirgi: "Zwischen Vorstand und Trainerteam gab es einfach unterschiedliche Ansichten. Es gab großen Druck auf mich und dafür nicht das nötige Vertrauen. Mit der Zeit hat man sich auseinandergelebt. So ist es also besser, wenn ein anderer dieses Amt übernimmt'', sagt Schirgi. Wer langfristig die Trainergeschicke in Kalsdorf leiten wird, ist momentan noch unklar, am Wochenende wird die Mannschaft erst einmal interimistisch von KMII-Coach Michael Thier und Tormann-Trainer Rene Stampler betreut. Eine darüber hinaus gehende Zusammenarbeit ist noch offen, wie SCK-Sportchef Franz Schauer bestätigt: ''Wir haben uns gestern noch besprochen. Wir machen keinen Schnellschuss und kontaktieren in dieser Woche keinen Trainer. Das wird nix bringen, wir werden jetzt erstmal schauen.'' Eine mögliche Lösung wäre Zoran Eskinja, der zuletzt von 2018 bis 2021 den ASV Allerheiligen erfolgreich coachte und der die Liga kennt. Vielleicht gibt der Erfolg den beiden Interims-Trainern jedoch auch Recht und sie bleiben längerfristig im Amt, die Auswärtspartie bei Schlusslicht Wels am morgigen Freitagabend könnte ein erster Fingerzeig sein.

Foto: Richard Purgstaller

