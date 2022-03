Nach acht Gegentoren in zwei Spielen: Trainer-Wechsel in Weiz!

Details Montag, 14. März 2022 20:15

Der SC ELIN Weiz hat auf die 0:6-Pleite gegen den SK Sturm Graz II reagiert und sich von Trainer Christoph Monschein getrennt. Ein Nachfolger steht mit Jörg Schirgi bereits fest, der 34-jährige coachte zuletzt den SC Kalsdorf und kennt die Regionalliga Mitte dadurch bestens.

von links nach rechts: Sportchef Sandro Derler, Trainer Jörg Schirgi, Obmann Werner Laschober.

Ex-Kalsdorfer Schirgi ersetzt Monschein nach 0:6 gegen Sturm

Die Weizer starteten mit zwei Niederlagen ins Frühjahr, dem 0:2 gegen Gleisdorf ließen die Steirer ein 0:6 gegen Sturm II folgen, dies reichte um einen Trainer-Wechsel zu forcieren. Der 34-jährige Monschein nahm im vorigen Sommer das Traineramt in Weiz auf und führte den SC auf Platz acht, heuer bewegt man sich in ähnlichen Sphären, doch nach verpatztem Rückrundenstart ist das ÖFB-Cup-Ticket in Gefahr. Deshalb soll jetzt Jörg Schirgi die Weizer wieder stabilisieren und zum Saisonziel führen. Vor seinem Engagement in Kalsdorf war Schirgi in Gössendorf tätig, jetzt will er den SC wieder auf Vordermann bringen. In der kommenden Runde bekommen es die Steirer mit der Union Gurten zu tun. Laut Sportchef Sandro Derler hat Schirgi am heutigen Tag das Training aufgenommen und wurde unter anderem für die UEFA-Profi-Lizenz ab Sommer aufgenommen.

Foto: SC Weiz