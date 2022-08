WAC Amateure fixieren gegen Junge Wikinger ihren ersten Saisonsieg

Details Sonntag, 14. August 2022 20:34

In der vierten Runde der Regionalliga Mitte kam es zu einem Aufeinandertreffen zweier noch ungeschlagenen Teams. Die Jungen Wikinger Ried hatten mit drei Siegen aus drei Spielen das Punkte Maximum geholt und die WAC Amateure brannten nach drei Remis zum Start auf ihren ersten Sieg in der laufenden Saison. Dieses Vorhaben sollte die Säumel-Elf zu Hause diesmal umsetzen können. In der ersten Halbzeit konnten die WAC-Kicker schon eine Art Vorentscheidung erzielen, in der zweiten Hälfte folgte noch eine Draufgabe.

WAC Amateure erzielen zwei Treffer

In der ersten Halbzeit begann die Partie recht flott und temporeich. Die beiden jungen Teams suchten nach dem Übergewicht und die Wolfsberger waren die etwas gefährlichere Mannschaft. Etwas mehr als eine halbe Stunde war gespielt, ehe die Hausherren nach einem erfolgreichen Angriff über die rechte Seite durch Leo Vielgut ihren Führungstreffer markieren konnten. Wenige Augenblicke vor dem Pausenpfiff, verdoppelte Bajram Syla nach einem Corner die Führung der Lavanttaler.

Ried verkürzt aber WAC zieht davon

Die Gäste aus Oberösterreich meldeten sich in der 56. Spielminute mit dem Anschlusstreffer durch Robin Ungerath zurück und stellten die Spannung somit wieder her. Die Wolfsberger ließen aber nicht nach und spielten weiterhin bemüht und effektiv nach vorne. Leo Vielgut versenkte in der 63. Minute eine flache Flanke erfolgreich zum 3:1 und machte hiermit sein zweites Tor. Nun hatten die WAC Amateure wieder einen Vorsprung von zwei Toren und diesen sollten sie auch vorerst ungefährdet behalten. Die Innviertler taten sich schwer und konnten keine offensiven Akzente setzen. In den Schlussminuten drehten die Kärntner noch einmal auf und sorgten nach 84 Minuten für die endgültige Entscheidung. Michael Brugger schoss das Leder im Strafraum zum 4:1 in die Maschen und besiegelte damit den ersten Saisonsieg der WAC Amateure. Leo Vielgut glänzte in diesem Spiel mit zwei Treffern. Nach dem 3:1 war die Begegnung so gut wie entschieden, aber die Wolfsberger legten in der Schlussphase noch einen drauf und freuten sich somit über ihren verdienten ersten 3-Punkter in dieser Spielzeit.

Jürgen Säumel (Trainer WAC Amateure): „Endlich haben sich meine Spielerin dieser Saison richtig belohnen können, das freut mich sehr. Endlich konnten wir den Sieg erringen und der hochverdiente Heimsieg geht in Ordnung“

Bester Spieler: Leo Vielgut

Foto Credit: Reinhard Schröckelsberger