Kalsdorf bezwingt Gleisdorf und sammelt wichtige Punkte im Abstiegskampf

Details Samstag, 22. Oktober 2022 09:15

Der SC Kalsdorf empfing am Freitagabend in der 14. Runde der Regionalliga Mitte den FC Gleisdorf 09. Die Gäste gingen als Favorit ins Spiel, konnten dieser Rolle aber nicht gerecht werden. Das Spiel endete mit einem knappen 1:0-Sieg für die Heimischen, die damit drei wichtige Punkte im Abstiegskampf für sich verbuchen können.

Keine Tore

Die Gleisdorfer haben über die gesamten 90 Minuten mehr vom Spiel und es war klar, während die Kalsdorfer über Konter ihr Glück versuchen. Vorerst fällt auch kein Tor, Gleisdorf dominiert, Kalsdorf setzt Nadelstiche, wird da und dort aber immer wieder einmal gefährlich. Dann haben die Kalsdorfer Glück bzw. müssen sich bei ihrem Goalie bedanken - denn dieser hält in zwei Situationen stark. Dann geht es mit dem 0:0 auch in die Pause.

Entscheidender Treffer

Im zweiten Durchgang agiert Kalsdorf mutiger und riskiert mehr. Man weiß aber auch, dass eine Unachtsamkeit reicht und Gleisdorf schießt ein Tor. Es ist eines jener Matches, wo jenes Team, das das erste Tor erzielt, dann auch als Sieger vom Platz geht. In der 71. Minute jubeln dann die Kalsdorfer - schöne Konteraktion und Armin Hamidovic versenkt das Leder im Kasten von Gleisdorf. Die Gleisdorfer sind jetzt gefordert, wenn es noch mit Zählbarem klappen soll. Man geht mehr Risiko und eröffnet so auch Räume für die Kalsdorfer, die diese Räume aber nicht nutzen können. So bleibt es bis zur letzten Minute spannend, am Ende bringen die Kalsdorfer die drei Punkte aber über die Zeit.

Alfred Tomberger (Obmann Kalsdorf):

"Dieser Sieg war sehr wichtig für uns. Wir haben gewusst, dass es eine enge Partie wird und die Gleisdorfer sicher wesentlich mehr Spielanteile haben werden. Aber unser Team hat das wirklich sehr gut gemacht. Wir sind hinten gut gestanden und haben dann einen Konter im Tor untergebracht. Der Sieg tut der Moral der Mannschaft und uns allen sehr gut."