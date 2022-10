BREAKING: Spielortverlegung WAC Amateure - DSV Leoben!!!

Details Donnerstag, 27. Oktober 2022 18:27

Das für Samstag (29.10. um 14:30 Uhr) geplante Spiel der 15. Runde der Regionalliga Mitte zwischen WAC Amateure und DSV Leoben wird nicht am Sportplatz der WAC Amateure in St. Andrä, sondern in der Lavanttal Arena über die Bühne gehen.

Großer Andrang aus Leoben erwartet

Sowohl die Kärntner als auch die Obersteirer berichteten online über die Verlegung des Spielorts. Aus Leoben werden sehr viele Anhänger im Lavanttal erwartet, wodurch man in beiderseitiger Absprache nun in das Bundesligastadion in Wolfsberg ausweichen wird. Dort wird den mitgereisten Anhängern der Gästesektor zur Verfügung stehen. Mit sechs Siegen in Folge haben die DSV-Fans auch Grund genug ihrer Mannschaft momentan auch auswärts zu unterstützen. Die Montanstädter haben den Titel im Visier und bauen auf dem Weg dorthin auf die Unterstützung der Fans. Die jungen Kärntner haben einen sehr spielstarken und talentierten Kader, womit ein spannendes Aufeinandertreffen garantiert sein dürfte.

Foto Credit: Gerhard Pulsinger