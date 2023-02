Gallier wollen im Frühjahr Aufholjagd starten

Details Freitag, 10. Februar 2023 10:56

Die Herbstrunde der Regionalliga Mitte verlief für den SV Allerheiligen alles andere als zufriedenstellend. Von den 15 Partien konnten die Südsteirer gerade einmal zwei gewinnen, wodurch die Truppe von Thomas Hack nur auf dem vorletzten Tabellenplatz steht. Der misslungene Herbst soll im Frühjahr zunichte gemacht werden. Mit einigen Neuzugängen soll das gelingen.

Zahlreiche Neuerwerbungen

"Wir wollen unbedingt in der Regionalliga bleiben und haben deshalb unseren Kader verstärkt", sagt ASV-Obmann Reinhard Hohl. Nach einer schweren Knieverletzung von Torwart Marko Soldo, musste dringend gehandelt werden. Fündig wurde der SV Allerheiligen dabei in Kroatien, von wo mit Marko Kalac (20 Jahre) ein junger Schlussmann verpflichtet wurde. Mit Petar Turkovic gesellt sich ein weiterer von vielen kroatischen Spielern in die Reihen der "Gallier". Der 25-Jährige Links-Verteidiger spielte zuletzt u.a. im Oberhaus von Slowenien, Kroatien und Bosnien-Herzegowina. Aber auch in der Offensive präsentieren die Steirer einige neue Gesichter. Vom Ligakonkurrenten TuS Bad Gleichenberg kommt der 19-jährige Sebastian Hauptmann. Mit Zan Sprincnik (SLO, 20 Jahre, Kapfenberger SV) und Borna Marton (KRO, 23, NK Dubrava Zagreb) sollen zwei weitere junge Akteure in der Offensive für Furore sorgen. "Im Abstiegskampf benötigt man aber auch sehr viel Erfahrung", betont der Obmann, der hiermit auf die weiteren Transfers von Sally Preininger (27, RLM-erprobt, ST, Spiele für Horn in der 2. Liga), Dino Kovacec (KRO, 29, Mittelfeld u.a. WSG Tirol), Urban Sibert (SLO, 30, Mittelfeld, über 200 Spiele in Italiens Serie C) und Mitja Lotric (SLO, 28, off. MF, slow. Meister mit NS Mura, danach Würzburger Kickers). Mit diesen neuen Spielern erhoffen sich die Gallier die "notwendigen neuen Impulse im Abstiegskampf".

Es befinden sich im Frühjahr also durchaus namhafte Kicker in den Reihen des SV Allerheiligen und man darf gespannt sein, wie schnell sich die Neuverpflichtungen in das Team integrieren und die notwendigen Punkte im Kampf um den Klassenerhalt erspielen kann. "Wir müssen jetzt voll durchstarten und uns schnell nach vorne orientieren", gibt Trainer Thomas Hack die notwendige Marschrichtung in Allerheiligen vor.

Foto Credit: SV Allerheiligen/Johann Stückler

