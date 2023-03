Hirschhofer-Goldtor beschert Leoben drei Punkte bei Hertha Wels

Details Samstag, 18. März 2023 20:35

Am Samstagnachmittag kam es im Rahmen der 18. Runde in der Regionalliga Mitte zum Duell zwischen WSC Hertha Wels und dem DSV Leoben. Damit stand ein Top-Spiel auf dem Programm. Der Dritte traf auf den Tabellenführer. Am Ende gab es in einer sehr spannenden Partie einen 1:0-Sieg für die Leobener, die damit die Tabellenführung verteidigen. Wels liegt jetzt wieder vier Punkte hinter dem Leader. Die LASK Amateure liegen zwei Zähler hinter Leoben.

Leoben mit starkem Start

Das Spiel beginnt wie erwartet sehr flott. Beide Teams spielen nach vorne. Nach neun Minuten fällt dann auch schon das 1:0, und zwar für die Leobener. Thomas Hirschhofer ist nach einem Steilpass auf und davon und vollendet staubtrocken. Mit der Führung im Rücken wollen die Gäste nachlegen, woraus aber nichts wird. Hertha Wels scheint den Schock nämlich gut wegzustecken und hält gut dagegen. In weiterer Folge ist das Spiel ausgeglichen. In der 35. Minute dann beinahe der Ausgleich für Wels: Nach einer Flanke von rechts zwingt Roko Mislov Keeper Zan Pelko zu einem tollen Reflex. Dann geht es in die Pause.

Wels riskiert und wirft alles nach vorne

Im zweiten Durchgang die wohl spielentscheidende Szene gleich zu Beginn: Roko Mislov von Wels sieht Gelb-Rot. Damit müssen die Oberösterreicher mit einem Mann weniger weitermachen. Die Aktion von Mislov war aber auch wirklich hart - mit offener Sohle geht er hier zur Sache. Leoben bekommt nun deutlich mehr Raum zu bespielen und könnte bereits mit zwei Toren führen, eine Reihe an Chancen lässt man jedoch ungenutzt. Somit bleibt es weiter spannend. Trotz Unterzahl schlagen sich die Welser gut. In der Schlussphase werfen die Welser alles nach vorne. Dann plötzlich sogar die Chance: Harun Sulimani zieht aus der Distanz ab, sein Aufsitzer streift aber ganz knapp am Tor vorbei. Leoben lauert auf den entscheidenden Konter, der aber nicht passieren will. Die Welser hingegen spielen einen langen Ball nach dem anderen in das letzte Drittel und nähern sich gefährlich dem Tor an. Die Leobener bringen die drei Punkte aber über die Zeit.

Mario Bichler (Obmann Leoben): "Wir haben den Druck abermals Stand gehalten. Dieses Mal gegen starke Welser. In Wels muss man erst einmal gewinnen. Die Jungs haben das wirklich toll gemacht."

