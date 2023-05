Bad Gleichenberg präsentiert neuen alten Cheftrainer, aktueller Coach irritiert

Details Mittwoch, 10. Mai 2023 21:04

Am gestrigen Dienstag präsentierte der TUS Bad Gleichenberg aus der Regionalliga Mitte seine Festschrift zum 90-jährigen Vereinsjubiläum. Dieses wird bei einem Jubiläumsfest am Sonntag, dem 4. Juni am Hauptplatz von Bad Gleichenberg noch besonders zelebriert. Bereits heute werden die Weichen für die Zukunft des Vereins gestellt. Es gibt einen neuen Mann auf der Trainerbank - wobei so neu ist er gar nicht. LIGAPORTAL hat alle Infos.

"Zum 90. Geburtstag ist es uns gelungen, das Urgestein unseres Vereins wiederum in die Verantwortung zurückzuholen", heißt es von Vereinsseite. Peter Hochleitner wird mit Ende dieser Saison wieder die sportliche Verantwortung als Sportdirektor und Chefcoach des TUS Bad Gleichenberg übernehmen. "Höchster Regionalliga-Fußball ist in Bad Gleichenberg nur möglich, wenn alle, die Herz für unseren Verein empfinden, sich voll einbringen. Das 20-köpfige Funktionärsteam steht voll hinter dieser Entscheidung und wir freuen uns auf eine erfolgreiche gemeinsame Zukunft und werden uns alle voll und ganz einbringen. Das neue Trainerteam wird zeitgerecht vor dem Trainingsstart präsentiert", so der Verein weiter.

Noch-Trainer Markus Rebernegg ist nach der Entscheidung etwas irritiert. "Ich bedauere die Entscheidung des Vereins sehr. Immerhin haben wir eine sehr erfolgreiche Zeit hinter uns und spielen auch jetzt eine starke Saison - inklusive einem Punkterekord von 57 Punkten in einem Kalenderjahr und den ersten Derbysieg in der Regionalliga Mitte. Auch als Team mit Jürgen Pranger und Hans Novak haben wir super funktioniert - gemeinsam mit dem unglaublich starken Team", so Rebernegg.

